¡ÖBandai Namco Game Music¡×¤è¤ê¡ØELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE¡Ù¤Î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¥²ー¥à¡ß²»³Ú¡ß¥¢¥½¥Ó¡Ù¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡ÖBandai Namco Game Music¡×¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¡ØELDEN RING¡Ù¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¡¢ËÜÆü¤«¤éÁ´À¤³¦¸þ¤±¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÇÛ¿®³«»Ï¤Ï³Æ¹ñ¤Î0:00¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÇÛ¿®ÃÏ°è¡§Á´À¤³¦
ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°
ÇÛ¿®PF¡§iTunes, Apple Music, SpotifyÂ¾¡¢¼çÍ×¤Ê²»³Ú¥µ¥¤¥È¤è¤êÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¡§ https://lnk.to/6fGbIkfK
¶Ê¿ô¡§Á´36¶Ê
¡ã¡ØELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE¡Ù¤È¤Ï¡©¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØELDEN RING¡Ù¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¡ØELDEN RING¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎµÜºê±Ñ¹â»á¤È¡¢ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¾®Àâ¥·¥êー¥º¡ÖA Song of Ice and Fire (Ë®Âê¡§É¹¤È±ê¤Î²Î)¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Äºî²È¥¸¥çー¥¸¡¦R¡¦R¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó»á¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë»ö¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2022Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÌó2Ç¯¤ÇÀ¤³¦Îß·×½Ð²ÙËÜ¿ô2,500ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯6·î21Æü
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4 /Xbox Series X|S / Xbox One ( SMART DELIVERY ÂÐ±þ ) /Steam(R)
È¯Çä¥¨¥ê¥¢¡§ËÌÃæÆîÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢¥¢¥¸¥¢¡ÊÆüËÜ´Þ¤à¡Ë
ÈÎÇä¸µ¡§(¹ñÆâ)¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢(³¤³°)¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
³«È¯¡§¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.eldenring.jp/shadowoftheerdtree.html
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.
¡ã¡ÖBandai Namco Game Music¡×¤È¤Ï¡©¡ä
¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈ¯¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¡ÖÅ´·ý¡×¡¢¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×¡¢¡Ö¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¡¢¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¼«¼ÒÈ¯¤ÎIP¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖELDEN RING¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¶¨¶ÈÀè¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÅù¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹·²¤ÎBGM¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿8bit¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎRPG¥²ー¥à¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥éÏ¿²»¤Ë¤è¤ëÀ¸¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢Áí¶Ê¿ô4,000¶Ê°Ê¾å¤Î¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÊÝÍ¡£
¥²ー¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢IP¡¦³Ú¶Ê¡¦´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡ÖASOBINOTES¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®Ãæ¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢²¼µ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Úー¥¸¤è¤ê»ëÄ°²ÄÇ½¡£
https://nex-tone.link/BNGM
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://gamemusic.bn-ent.net/
¢§¸ø¼°X(µìTwitter)¤Ï¤³¤Á¤é
https://twitter.com/BNE_BNGM
¡ÈPlayStation¡É,¡ÈPS4¡É¤Þ¤¿¤Ï¡ÈPS5¡É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Xbox¡¢Xbox One¡¢Xbox series X|S¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation ¤ª¤è¤Ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
STEAM ¤ª¤è¤Ó STEAM ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Î Valve Corporation ¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£