FAVORRICから新商品「化粧ポーチ」発売開始

株式会社オーセント<このプレスリリースのポイント>- 2024年11月14日(木) FAVORRICからアート作品がデザインされた、化粧ポーチが新発売- 国内外で活躍する写真家や画家のアート作品をデザイン。普段使いはもちろん、贈りものにも最適◎- 充実の内ポケットや裏地の撥水加工など、毎日使うためのこだわりポイントが満載- 信頼の日本製、品質にこだわった国内生産が自慢

FAVORRICの新商品「化粧ポーチ」

「アートと暮らす。」をコンセプトに国内外で活躍する写真家や画家のアート作品をデザインしたオリジナルグッズを展開するFAVORRIC(フェイバリック)【運営:株式会社オーセント(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-4 アカデミービル3F、代表:福原大佑)】は、2024年11月14日(木)より新作の化粧ポーチを当社公式サイトおよび楽天市場にて販売します。

いそがしい毎日の中でも自分らしさを大切にしたいと想う方のために、こだわりのデザインと機能性を追求した化粧ポーチが完成しました。毎日使うものだからこそ品質にこだわり、日本国内で細部まで丁寧に仕上げています。

▶FAVORRIC化粧ポーチ: https://bi.favorric.com/4f7aOqu (https://bi.favorric.com/4f7aOqu)

毎日を彩り、あなたの個性を引き立てるアート作品デザイン

個性を引き立てるアート作品デザイン

FAVORRICの化粧ポーチは、国内外で活躍する画家や写真家のアート作品をデザインしています。

あなたらしさを引き立ててくれる個性的なデザインが、持ち歩くだけで気分を上げてくれるはず。

目をひく華やかなデザインは普段使いはもちろんのこと、大切な人への贈りものとしても最適です。

さんぽみち

作品名:さんぽみち

アーティスト:しまむらひかり

価格: 7,744円(税込)

biology

作品名:biology

アーティスト:高田 昌耶

価格:8,448円(税込)

チェックのブランケットの上の猫

作品名:チェックのブランケットの上の猫

アーティスト:高田 昌耶

価格:8,448円(税込)

菫とパンジー

作品名:菫とパンジー

アーティスト:かけがわ惠

価格:8,096円(税込)

よすが

作品名:よすが

アーティスト:久野 安依子

価格:8,800円(税込)

All we need is LOVE

作品名: All we need is LOVE

アーティスト:Wei Hsuan

価格:7,884円(税込)

flowers

作品名:flowers

アーティスト:中村 ころもち

価格:8,096円(税込)

すももと紫蘇

作品名:すももと紫蘇

アーティスト:宮嵜 蘭

価格:8,448円(税込)

juvenile 2

作品名:juvenile 2

アーティスト:岡村 一輝

価格:7,744円(税込)

使いやすさを追求した充実の機能性

使いやすさを追求した充実の機能性

FAVORRICの化粧ポーチはデザインだけでなく、使いやすさにも徹底的にこだわっています。



内部の仕切りで小物を整理しやすく、軽量で持ち運びにも便利な仕様にしました。

撥水加工イメージ

裏地には撥水加工が施されているため、汚れにくく、万が一のトラブルにも安心です。

信頼の日本品質、こだわりの国内生産

こだわりの日本製

FAVORRICの化粧ポーチはすべてを日本国内で生産しています。

各作品の柄を忠実に再現するために国内の職人によりひとつひとつ丁寧に裁断、縫製しています。

大量生産ではないものづくりだからこそ、厳選された素材と熟練の技術により、耐久性と美しさを兼ね備えたものとなっています。

FAVORRIC 化粧ポーチ詳細

サイズ:(約)W17 H13cm D9cm

重量:60g

素材:表地:ポリエステル100%

中綿:ポリエステル100%

裏地:ナイロン100%

原産国:日本

*お手入れの際は、商品に備え付けの下げ札に記載されている内容に従ってお手入れください。

▶FAVORRIC化粧ポーチ: https://bi.favorric.com/4f7aOqu (https://bi.favorric.com/4f7aOqu)

FAVORRICとは?「アートと暮らす。」FAVORRIC

FAVORRIC ブランド紹介

「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストの作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨などを展開するブランドです。

美しい生活の道具としてアートを気軽に生活に取り込むライフスタイルを提案しています。

FAVORRICが目指すもの

1.アーティストやクリエイターに新しい表現の可能性を。

アーティストやクリエイターが生み出すオリジナリティあふれる作品の数々。これらを優良な素材や高い生産技術と組みわせることによって、生活の道具や身にまとう“モノ”としてアート作品が生まれ変わる。

アーティスト、クリエイターは表現の幅を広げ、私たちは“モノ”として生まれ変わったアート作品と暮らすことができる。FAVORRICは、そんなアートと暮らしの関係を目指しています。

2.上質な素材、高い生産技術に新しい価値を

FAVORRICは、作品の機微を再現するために選りすぐりの上質な素材や高い生産技術を活かしています。豊かな発色を活かす織の技術、写真の奥行きを感じさせる素材、精細で精巧な染めの技術

ただアート作品が再現された“モノ”ではなく、暮らしの道具としても美しい“モノ”であること。

日本中、世界中の良質な素材や高い生産技術からアーティスト、クリエイターとのコラボレーションで次々と新しい“モノ”を生み出してゆく。FAVORRICは、モノづくりの可能性も広げたいと考えています。

3.在庫廃棄ゼロを目指して。それは新しい生産システムへの挑戦です

大量生産消費モデルは、常に在庫と廃棄のリスクを抱えています。丹精こめてつくったモノが廃棄されては、生産者にとって悲しいだけでなく環境負荷も高まります。FAVORRICは、デジタルテクノロジーを活用し、オンデマンドで独自の生産の仕組みを構築していきます。廃棄を増やさず、欲しい人の分だけつくるエシカルなモノづくりへ。だからFAVORRICの商品は、すべてが希少品。FAVORRICは大量生産大量消費モデルからの脱却も目指しています。

FAVORRIC 公式サイト:https://favorric.com/(https://favorric.com/)

■参加アーティストは総勢67名!アイテム化対象のアート作品は294点、販売アイテム数は1,286点

<公式SNS>

Facebook :https://www.facebook.com/favorric.official(https://www.facebook.com/favorric.official)

Instagram:https://www.instagram.com/favorric_official/(https://www.instagram.com/favorric_official/)

LINE公式アカウント: https://lin.ee/MQRW6tK(https://lin.ee/MQRW6tK)

株式会社オーセントについて

オーセントは、1人1人が輝ける未来づくりに貢献するために二つの事業を展開しています。

コンサルティング事業では、特に中堅・中小企業のお客様に対して、企業が継続して成長していくことを目的とした業務改革や組織改革、DX などの取組み実行支援を行っています。

プラットフォーム事業では、2021年7月より、「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストのアート作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨としてラインナップする EC サイト『FAVORRIC』(フェイバリック)を展開。消費者の楽しい買い物体験の実現と共に、大量生産を前提としないものづくりの仕組み構築に挑戦しています。

株式会社オーセント

<会社概要>

名称 :株式会社オーセント

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目7番4号 アカデミービル3階

代表取締役:福原 大佑

創業日 :2017年1月

事業内容 :コンサルティング事業、プラットフォーム事業

URL : https://aucent-inc.com/(https://aucent-inc.com/)

【本リリースに関するお問い合わせ】

https://aucent-inc.com/contact/ (https://aucent-inc.com/contact/)