AI機能搭載14インチハイスペックゲーミングノートPC 「Stealth-14-AI-Studio-A1VFG-5023JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社【Stealth 14 AI Studio A1Vの主な特徴】●NPU内蔵CPUを搭載してAI機能を強化した14インチゲーミングノートPCが誕生「Stealth-14-AI-Studio-A1VFG-5023JP」は、薄さ21.8mm・軽さ1.7kgの14インチタイプの本体に「GeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPU」を搭載した薄型・軽量・ハイスペックゲーミングノートPCです。薄型・軽量デザインの本体を実現するべく、筐体の材質にマグネシウム合金を採用し優れた軽さと強度を両立。加えて、高性能なCPUとGPUの性能を最大限発揮できるよう高性能放熱板とヒートパイプを組み合わせた薄型強冷クーラー「Vapor Chamber Cooler」を採用しております。CPUには、AI専用プロセッサー「NPU」を内蔵した「インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー」を採用。画像生成や画像処理、ノイズキャンセルなどの機能はクラウドサーバーを経由せずノートPC上でNPU・CPU・GPUを組合わせて処理を行うことを可能にし、AI処理をCPU単体で処理を行うよりも高速に、GPU単体で処理を行うよりも省電力で実行可能となっています。さらに、従来の性能重視コア「Pコア」と省電力重視コア「Eコア」に加え、消費電力をさらに低くした「LP Eコア」を新たに追加。バックグラウンドで実行される低負荷のタスクやアイドル時に行われている内部処理は「LP Eコア」が実行することにより省電力性能が強化されており、バッテリー駆動時間の延長に効果が期待されています。GPUには「GeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPU」を採用し、あらゆるPCゲームを高画質・高フレームレートで快適にプレイできるゲーミング性能を提供します。さらに、一般的なディスプレイよりも2.75倍高速駆動で滑らかでスムーズな映像表示を提供する「滑らか表示ディスプレイ(165Hz)」を搭載し、FPSゲームやバトルロイヤルゲームでプロeスポーツゲーマーが使用するレベルのディスプレイ性能を発揮します。「Stealth 14 AI Studio A1V」は、クリエイターを支援するプラットフォーム「NVIDIA Studio」認証済み製品となり、クリエイター向けに性能、特徴、機能性が最高になるように厳選されているため、安心してお使いいただけます。※1:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応。Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能。MSIについてMSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。