¡ÚÈ¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¡ª¡ÛÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ½¸¤¬È¯Çä¡ª
Ê¿Ìî¥ì¥ß¡Ø»ä¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î100¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¾¤¯¤¾¤¯¾Ò²ðÍ½Äê¡ª¡¡È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤â·èÄê¡ª
11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥Ö¥Ã¥¯¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤¬·èÄê¡ª¡¡¸ÀÍÕ½¸¡Ø»ä¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤ÏÊÌ½êÅ¯Ìé¤µ¤ó¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖJ-WAVE TOKYO MORNING RADIO¡×¤Ë¤â¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬À¸½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
11·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËTBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¾Ò²ðÍ½Äê¡ª
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡ÛËè½µÅÚÍË ¸áÁ°9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û TBS·Ï¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.tbs.co.jp/brunch/
¡Ú¸ø¼°X¡Û @brunch_TBS
¢£¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò¤ª¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î¸ÀÍÕ½¸¡£¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î»×¹ÍË¡¡¢ÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ò°é¤ÆÊý¿Ë¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Î¶µ¤¨¡¢²Ç¤È¤Î¾å¼ê¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢ºÇ°¦¤ÎÉ×¡¦ÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¡Ä¡Ä¡£¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê100¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡£¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë1ºý¡£Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¤¬¤¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¢£Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë100¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤È¥¤¥é¥¹¥È¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë·ÇºÜ¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë5¾Ï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿100¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤è¤ê¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò41ÅÀ¡¢Ä«Ìî¥Ú¥³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò20ÅÀ·ÇºÜ¤¹¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¡£¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤Ï95ºÐ¤Î¿·Ê¹¤Á¤®¤ê³¨ºî²È¡¦ÌÚÂ¼¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÓ¤Î¿äÁ¦Ê¸¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡¢Ä¹ÃË¡¦ÏÂÅÄ¾§¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤Ç¤¢¤ë¾åÌî¼ùÎ¤¤µ¤ó¤é¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï »ä¤ÎÀ¸¤Êý ¡Ö»ä¤Ï¡¢»ä¤è¡£¡×
Âè2¾Ï »ä¤È¤ªÎÁÍý ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤à¤Î¡ª¡×
Âè3¾Ï »ä¤È»Ò°é¤Æ ¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ï¡¢¤¦¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£¡×
Âè4¾Ï »ä¤È²ÈÂ² ¡¡ ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Í¡ª¡×
Âè5¾Ï »ä¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó ¡ÖËÜ¤ò³«¤±¤Ð¤Þ¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¡£¡×
¢£½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯¤È¤Ï¡ª¡¡¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤ÎËÜ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡£
¡Ê´îµ×²°½ñÅ¹ÂçÏÂ·´»³Å¹¡¦»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¡¢Î¾¿Æ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¡¢¤Ï¤Æ¤Î¤Ê¤¤Âç¤¤Ê°¦¤ËÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£
¡ÊÊ¡²¬¶âÊ¸Æ²»ÖËàÅ¹¡¦°Ë²ì¤µ¤ó¡Ë
ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Î¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ë¤´¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¡£
¡Ö»ä¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¡×¤Î¾Ï¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¹âÄÐºåµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¦ËÌÄÔ¤µ¤ó¡Ë
¥ì¥ß¤µ¤óÆÃÀ½¤Î¸µµ¤¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¿´¤¬µ±¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ª
¡Êµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹Ê¡²¬ËÜÅ¹¡¦½¡²¬¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤Ä¤â¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤1ºý¡£
¡ÊBOOKS¤¨¤ß¤¿¤¹¥¢¥Ô¥¿ÉÙ»ÎµÈ¸¶Å¹¡¦Ë¾·î¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Âç¾æÉ×¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë1ºý¡£
¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î°¦¤¬ÌÜ°ìÇÕµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¤½¤³¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿°¦¤¬»ä¤Ë¤âÀ÷¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤ÆºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÊTSUTAYA¥µ¥ó¥ê¥Ö½¡ÁüÅ¹¡¦ÅÏÉô¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿¡§Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¢£¡Ö¤ª¤ï¤ê¤Ë¡×Á´Ê¸·ÇºÜ¡ª
Ì¾¸Å²°¤Ç»Å»öÃæ¡¢Â¹¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï·ÉÏ·¤ÎÆü¤À¤«¤é¡¢»ä¤òÍ¼¿©¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ï¤ä¤¯¥±ー¥í¥¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤¤¦¤¤·¤Ê¤¬¤é¿·´´Àþ¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»ÒÉ×ÉØ¤Î²È¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡¡3¿Í¤ÎÂ¹¤¬»ä¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î»Ò¤ÏÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥µ¥é¥À¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î±öÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤Î»Ò¤Ï¥Ð¥¿ー¤Î¤Ã¤±¤Æ¥°¥ê¥ë¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤·¤¤¤¿¤±¡£ºÇ¸å¤Ë醬Ìý¤ò¤Á¤ç¤í¤Ã¤È¡£¡Ö¥¿ー¥¿¥ó¡Ê»ä¤Î¤³¤È¤Í¡Ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤¹¤ó¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£¾å¤Î»Ò¤Ï¤ª»É¿È¤¿¤¿¤¤¤Æ¡¢¤¿¤ìº®¤¼¤Æºî¤Ã¤¿¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥æ¥Ã¥±¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê³¤ÂÝ´¬¤¤¤Æ¥Ñ¥¯¥Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¡£ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Î¤ó¤Ù¤¨¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì£¤Í¡£
¤â¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤¬¡Ö¥¿ー¥¿¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¼«È¯Åª¤ËÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤ó¤Ê´ò¤·¤¤·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂ¹¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Í¡£¤¢ー¤Á¤ã¤ó¤âÎ¨¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Í¡£
¤À¤¤¤¹¤¤ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦5Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤âÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï½ÂÃ«¶è¤ÎÃæ±û¿Þ½ñ´Û¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Î4³¬¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¤È¤«¡¢ÁõÃú¤·¤¿ËÜ¡¢Â¢½ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£»öÌ³½ê¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤â°Ø»Ò¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÏÂÅÄÀ¿µÇ°Ê¸¸Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ì½ê¤Ê¤Î¤Í¡£¤½¤³¤ÇÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿´¤¬¤¹ー¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¡£¤Þ¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡£
»ä¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤µ¤¤¤·¤ç¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¹¤¤ÊÎ¾¿Æ¤¬»ä¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¡¢¾§¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡¢Î¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¢ー¤Á¤ã¤ó¤È¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª²Ç¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Â¹¤Î´é¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ö»ä¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·îµÈÆü¡¡Ê¿Ìî¥ì¥ß
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥ì¥ß¥Ã¥¯¥¹
Ê¿Ìî¥ì¥ß ¡Ê ¤Ò¤é¤Î ¤ì¤ß¡Ë
ÎÁÍý°¦¹¥²È¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡£¼çÉØ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢NHK¡ÖÊ¿Ìî¥ì¥ß¤ÎÁá¤ï¤¶¥ì¥·¥Ô! ¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤òÈ¯¿®¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ß¥Ñ¥ó¤ä¥¨¥×¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£2 0 2 2 Ç¯¡¢¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤»Ò°é¤Æ¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤ÇÂè9 ²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¥¨¥Ã¥»¥¤¾Þ¼õ¾Þ¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡Ø²ÈÂ²¤ÎÌ£¡Ù¡Ø¥¨¥×¥í¥ó¼êÄ¡¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥É¡¦¥ì¥ß¤Î»Ò¼é²Î¡Ù¡Ê Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ë¡ØÊ¿Ìî¥ì¥ß¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê ¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡¢¡ØÊ¿Ìî¥ì¥ß¤Î¼«¿æ¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£X¡ÊµìTwi t t e r:@Remi_Hi r ano¡Ë¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
»ä¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î100¤Î¸ÀÍÕ
Ãø¼Ô¡§Ê¿Ìî¥ì¥ß
È¯ÇäÇ¯·î¡§2024Ç¯11·î13Æü
Äê²Á¡§1650±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¡§¥Ý¥×¥é¼Ò
½ñ»ï¥Úー¥¸¡§https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008476.html
Amazon¥Úー¥¸¡§https://amzn.to/486a7v2