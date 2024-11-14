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CEO & Co-Founder Anand Kashyap»á¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È"We are delighted to work with Hitachi Solutions, Ltd. in our common quest to deliver post-quantum ready data security solutions to Japanese enterprises in the Asia Pacific and Japan region,""Both Hitachi Solutions and Fortanix share a common vision to work diligently to help enterprises secure their data, the most valuable business asset. Having Hitachi Solutions as a full service go-to-market partner means Japanese enterprises can be assured their valuable and sensitive data will be protected whether it is on-premises or in the cloud, and they will also be well prepared for data security in the AI and post-quantum computing era¡É.¡ÊÏÂÌõ¡Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò°Å¹æÂÐ±þ*1¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆüËÜ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Þ¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÈFortanix¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶¦¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤¬¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ì³«Âó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Ç¤â¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤â¡¢¼«¼Ò¤Îµ®½Å¤Êµ¡Ì©¥Çー¥¿¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ä¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈ÷¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×*1 ¡ÖFortanix Data Security Manager¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñNIST¤¬2024Ç¯8·î¤Ë·èÄê¤·¤¿ÂÑÎÌ»Ò°Å¹æ¡ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ë¤è¤ëÄ¶¹âÂ®²òÀÏ¤Ç¤â»ö¼Â¾å²ò¤±¤Ê¤¤°Å¹æ²½¡Ë¤Î3¤Ä¤ÎÉ¸½à¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¤¦¤Á¡¢2¤Ä¤ò¥µ¥Ýー¥ÈºÑ¡£¢£ Äó¶¡²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¸ÄÊÌ¸«ÀÑ¢£ ÈÎÇä³«»ÏÆü¡¡2024Ç¯11·î18Æü¢£ ¡ÖFortanix Data Security Manager¡×¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡URL¡§https://www.hitachi-solutions.co.jp/fortanix/¢£ ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï20Ç¯°Ê¾å¡¢¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢À©¸æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢IoT¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¿¯Æþ¡¦Èï³²¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÎ±¤á¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¢£ ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡URL¡§https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/¢¨µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨Google Cloud¡¢Google Workspace ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó(À½ÉÊ²Á³Ê¡¢À½ÉÊ»ÅÍÍ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¢È¯ÇäÆü¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢URL ¤Ê¤É)¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸¡º÷Æü¤È¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――