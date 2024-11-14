¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¤ò¡É¤Õ¤ï¤ê¡É¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à ¿·´¶³Ð¤ÎÃå¤±¤´¤³¤ÁAMOSTYLE ¡Ö±À¤Õ¤ï¤ê¥Ö¥é¡× ¿·ºî¤Ï¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë²Ú¤ä¤«¥«¥éー¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª
¥È¥ê¥ó¥×¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/40640/535/resize/d40640-535-1262285d3ee959993c11-3.jpg ]¥È¥ê¥ó¥×¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ5-6-4¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥Í¥ê¥¢¥¹¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖAMOSTYLE BY Triumph¡Ê¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ð¥¤ ¥È¥ê¥ó¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö±À¤Õ¤ï¤ê¥Ö¥é¡×¤Î¿·ºî¤ò11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç±À¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥Ð¥¹¥È¤ò¡É¤Õ¤ï¤ê¡É¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ã¥×²¼Éô¤Î¸ü¤ß¤Ç¤Û¤É¤è¤¯¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö±À¤Õ¤ï¤ê¥Ö¥é¡×¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«¥éー¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥·¥çー¥Ä¤â¥¨¥ó¥È¥êー¡£²Ú¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤é¤á¤¯³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¨Àá¡£·Ú¤¯²÷Å¬¤ÊÃå¤±¤´¤³¤Á¤Ç¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¡ªITEMS¥À¥Þ¥¹¥¯Ä´¤ÎÊÔ¤ß¥ìー¥¹¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥¸¥å¥¨¥êー¥é¥¤¥¯¤Ê¥ì¥Ã¥É¡õ¥°¥êー¥ó¤Î¥«¥éー¤âÌ¥ÎÏÅªº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÇÛ¿§¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥À¥Þ¥¹¥¯Ä´¤ÎÊÔ¤ß¥ìー¥¹¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Æ©¤±¤ëÈ©¤¬¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥Í¥Ã¥ÈÁÇºà¤È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥â¥À¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥êー¥ó¡¢Àã¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§¤Ç¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/40640/535/resize/d40640-535-1107e17eab8058954866-4.jpg ]±À¤Õ¤ï¤ê¥Ö¥é¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¾®¿¶¤ê¤Ê¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡¢²ÚÔú¸«¤¨¤¹¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥«¥Ã¥×²¼Éô¤Ë¾¯¤·¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤«¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥¹¥È¤ò»ý¤Á¾å¤²¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¤Ê¥ï¥¤¥äー¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤ä¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¯³Ú¤Á¤ó¤ÊÃå¤±¤´¤³¤Á¡£¥«¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥¸¥Ã¥È¥·ー¥È¤Ç¥Ð¥¹¥È¤ò¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Ð¥¹¥È´Ö³Ö¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¡Éµæ¶Ë¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TOPICS¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÃå¤±¤´¤³¤Á¤È µæ¶Ë¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÎ¾Î©¤¹¤ë4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/40640/535/resize/d40640-535-8c92cc17313dcb5125fa-4.jpg ]À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×±À¤Õ¤ï¤ê¥Ö¥é¡¡11·î14Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/40640/535/resize/d40640-535-7dc8883c51bb22ad197d-1.jpg ]ÁíÀª3,000Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤ËÃêÁª¤Ç¤´Ë«Èþ¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ªLOVE YOURSELF MORE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/40640/535/resize/d40640-535-01189cd94f5f864c7afb-4.jpg ]´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ëhttps://jp.triumph.com/brand/triumph/loveyourself.html¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à²ñ°÷¤ÎÊý¡¢¿·¤·¤¯²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡ª´ü´ÖÃæ¤Ë1²ñ·×¤Ë¤Ä¤£²ÅÀ°Ê¾å¡¦¹ç·×5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹ë²Ú¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ä¿Íµ¤¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï²ñ°÷¾Ú¤ÎÉ½¼¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¹ØÆþÍúÎò¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤¬´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£