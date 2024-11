¡Ö ÁÏ°Õ¤È¹©É×¤ò°¦¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦ ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö SOUI and KUFU ¡×¤ò¥ê¥êー¥¹

株式会社 SOUI and KUFUProduct design : Shogo Sekine / Graphic design : Rin Ueno / Photography : Yuta Itagaki / Trans creation : Loretta Scott

株式会社 SOUI and KUFU( 所在地 : 東京都港区南青山 / 代表取締役 関根 将吾 )は、2024年02月20日 に会社を設立、「 創意と工夫を愛して、ひと手間を楽しもう 」をコンセプトに掲げ、家具やインテリア用品を軸とした新たなライフスタイルブランド「 SOUI and KUFU 」 をリリース、オンラインショップとショールーム( 予約制 )を本日オープンしました。

ブランドサイト:https://souiandkufu.co.jp

オンラインショップ:https://onlineshop.souiandkufu.com

インスタグラム:https://www.instagram.com/souiandkufu

Product design : Shogo Sekine / Photography : Yuta Itagaki

SOUI and KUFU 初期作となるプロダクトは、「 DISC TYPE - ONE 」と「 DECK TYPE - TWO 」 の2型で4色展開。

オプションパーツとして「 OPTION DISC 」 を2種、「 OPTION BAG 」のみ来春の発売予定。

各型の色や素材などのバリエーションとアイデアは尽きず、ブランドの成長と共に様々な創意と工夫を試みていく予定です。

× DISC TYPE - ONEProduct design : Shogo Sekine / Photography : Yuta Itagaki

DISC TYPE - ONE は、ディスクと呼ばれる天板の×型開口部に、2枚の台形プレートを組み合わせた脚部を差し込むことで、アイコニックな突起部が出現しサイドテーブルが完成します( 特許庁 / 意匠権の登録済み )

工具やネジなどを必要としないシンプルで機能的な構造は、子供から大人まで誰もが簡単に組み立て分解し持ち運ぶことができる、ユニバーサルなデザインです。

地球環境の再生に微力でも貢献できる素材として、道産の白樺間伐材( 長期循環型活用資源 )を用いており、培われた機械技術と職人の手によって製作されています。

ディスク( 天板の上面部 )には別売りのパーツとして、海洋プラスチックを用いた再生材で製作された OPTION DISC をセットすることができ、お気に入りのレコードをターンテーブルへ載せるように、好きな盤面を選んで素材や色の組み合わせを楽しむことができます。

詳細を見る :https://onlineshop.souiandkufu.com/products/disctype-one

× DECK TYPE - TWOProduct design : Shogo Sekine / Graphic design : Rin Ueno / Photography : Yuta Itagaki

DECK TYPE - TWO は、デッキと呼ばれる天板の×型開口部に、2枚の台形プレートを組み合わせた脚部を差し込むことで、アイコニックな突起部が2つ出現し多用途なベンチ型のスツール兼シェルフが完成します( 特許庁 / 意匠権の登録済み )

工具やネジなどを必要としないシンプルで機能的な構造は、子供から大人まで誰もが簡単に組み立て分解し持ち運ぶことができる、ユニバーサルなデザインです。

地球環境の再生に微力でも貢献できる素材として、道産の白樺間伐材( 長期循環型活用資源 )を用いており、培われた機械技術と職人の手によって製作されています。

スケートボードを彷彿とさせるデッキタイプは座るだけでなく、スニーカーと植物や本とグッズ類などお気に入りの物を置いて飾るのにも適しており、ソファサイドにセットすればサイドテーブルへ、足を載せればオットマンと、工夫しだいで様々な使い方ができます。

詳細を見る :https://onlineshop.souiandkufu.com/products/decktype-two

× OPTION DISCProduct design : Shogo Sekine / Graphic design : Rin Ueno / Photography : Yuta Itagaki

OPTION DISC は DISC TYPE - ONE 専用にデザインされた別売りのパーツです。

ディスクと呼ばれる天板の上面部へセットすることで、お気に入りのレコードをターンテーブルへ載せるように、好きな盤面を選んで素材や色の組み合わせを楽しむことができます( 特許庁 / 意匠権の登録済み )

地球環境の再生に微力でも貢献できる素材として、海洋プラスチックを用いて製作された OPTION DISC は、海に廃棄された漁具( ブイ / 浮き玉 )などを原料として回収し、人の手によって色ごとに分類してからキレイに洗浄され、細かく粉砕した後に特殊な機械と技術によって、新たな板材へと生まれ変わった製品です。

1枚ごとに異なる盤面からは、長い旅路を経た素材にしか出せない味わい深さを感じると共に、再生紙で製作された唯一無二のジャケットデザインからも、海の音や声が聞こえてくるような表現と要素を垣間見ることができます。

仕上げは片面ずつ異なりますので、その日の気分や好みに合わせてレコードを聴くように、自由に盤面を選んでご使用ください。

詳細を見る :https://onlineshop.souiandkufu.com/products/option-disc

× SHOWROOMProduct design : Shogo Sekine / Photography : Yuta Itagaki

SOUI and KUFU のショールーム( 予約制 )では、現行品をご覧いただきながら天板と脚部の組み合わせをお試しいただくことができ、複数あるパターンの中からお好きな BICOLOR( 2色 )版を選んで注文できる、限定オーダーも承っております。

詳細を見る :https://onlineshop.souiandkufu.com/pages/showroom

株式会社 SOUI and KUFU

東京都港区南青山 2-14-4 Crane Court #C1

Tel : 03-6672-9285

E-mail : contact@souiandkufu.co.jp

Brand Site : https://souiandkufu.co.jp

Online Shop : https://onlineshop.souiandkufu.com

Instagram : https://www.instagram.com/souiandkufu