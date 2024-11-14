¡Ö ÁÏ°Õ¤È¹©É×¤ò°¦¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦ ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö SOUI and KUFU ¡×¤ò¥ê¥êー¥¹

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Product design : Shogo Sekine / Graphic design : Rin Ueno / Photography : Yuta Itagaki / Trans creation : Loretta Scott
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Product design : Shogo Sekine / Photography : Yuta Itagaki
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¡ß DISC TYPE - ONE
Product design : Shogo Sekine / Photography : Yuta Itagaki
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Product design : Shogo Sekine / Graphic design : Rin Ueno / Photography : Yuta Itagaki
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¡ß OPTION DISC
Product design : Shogo Sekine / Graphic design : Rin Ueno / Photography : Yuta Itagaki
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Product design : Shogo Sekine / Photography : Yuta Itagaki
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