¥¢¥¯¥·¥ª¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖKeyspider¡×Æ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«
Åý¹çÇ§¾Ú´ðÈ×¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎID´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥·¥ª¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏîµ¡¡¹À»Ê¡¢°Ê²¼¥¢¥¯¥·¥ª¡Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥ª¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉID´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖKeyspider¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ»öÎãµ»ö¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥É¥êー¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ID³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½～¥ì¥¬¥·ー¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÍ»¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¤·ÆÀ¤¿¤Î¤«～(https://www.axio.co.jp/case/c_identity/c_id_cloud/c_id_nomura_corporation.html)
URL¡§https://www.axio.co.jp/case/c_identity/c_id_cloud/c_id_nomura_corporation.html
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¶ÈÌ³ºî¶È50%ºï¸º¡¢±¿ÍÑÆâÀ½²½¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÈñÍÑ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¥³¥¹¥È41%ºï¸º
¢£ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¡¢ID³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÊÑ³×
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢½»ÂðÊ¬¾ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½»ÂðÅÔ»Ô³«È¯¤äÅÔ»Ô´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¶È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿ID´ðÈ×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤òÀ°¤¨¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Æ»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨À¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´°ÂÁ´¤ÊICT´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ICT¥ê¥½ー¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ÈÉ¸½à²½¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎQOL¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÁÀ¤¤
ID´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëID¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¹â¤¤¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëIGA¡ÊIdentity Governance and Administration¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½ÀÆð¤«¤Ä¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊID³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡»ËÜ»Üºö¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
(1) ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿IDÏ¢·È¡§¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¡¢Â¨ºÂ¤Ë¼Â¸½¡£´ûÂ¸¤Î¥ª¥ó¥×¥ì¤È¤ÎIDÏ¢·È¤Ï¸½¹ÔÊÝ¾Ú¡£
(2) ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡§°ÛÆ°¤ä¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÂÐ±þ¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÄÉ²Ã¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑºî¶È¤ò¼«Æ°²½¡£Ìó50%¤Î¶ÈÌ³ºî¶È¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¡£
(3) ¥³¥¹¥Èºï¸º¡§ÆâÀ½²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ò41%ºï¸º¡£Keyspider ¡ß AWS¤Î¥µー¥Ðー¥ì¥¹¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹²þ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¡¦µ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ë¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤È¥³¥¹¥È¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¢£ÆüËÜÁÈ¿¥¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëKeyspider
Keyspider¤Ï¡¢ID¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½¾¶È°÷¤À¤±¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¸¢¸Â¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡Ö¥æー¥¶ー¾ðÊó¡×¡ÖÁÈ¿¥¾ðÊó¡×¡Ö¸¢¸Â¾ðÊó¡×¤ÎÆ±´ü¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖID¤ÎºÇ¾®¸¢¸Â¤Î¸¶Â§¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÁÈ¿¥¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿µ¡Ç½¤¬Â¿¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥ÉID´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖKeyspider¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Keyspider¤Ï¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¼ÒÁÈ¿¥¹½Â¤¤Ë±è¤Ã¤¿¥»¥¥å¥¢¤ÊID´ÉÍý´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉID´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ä³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤ÎID¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¡¿´ÉÍý¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÀ©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¤äÌò¿¦¤´¤È¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½¥Äー¥ëÀßÄê¤ä¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÑ¹¹¤ò²èÌÌÁàºî¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·óÌ³¡×¤ä¡ÖÈ¯ÎáÆü»ØÄê¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÆÃÍ¤ÎÊ£»¨¤ÊÁÈ¿¥±¿ÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥ëー¥ëÀßÄê¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¹ñ»º¥Äー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¤Îºî¶È¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.axio.co.jp/products/keyspider/index.html
¡ÚÆ³Æþ»öÎãµ»ö¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥É¥êー¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ID³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½～¥ì¥¬¥·ー¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÍ»¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¤·ÆÀ¤¿¤Î¤«～(https://www.axio.co.jp/case/c_identity/c_id_cloud/c_id_nomura_corporation.html)
URL¡§https://www.axio.co.jp/case/c_identity/c_id_cloud/c_id_nomura_corporation.html
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥·¥ª ´ë²è¼¼
E-mail¡§info@axio.co.jp
¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-12-19 ¸ÞÈ¿ÅÄNN¥Ó¥ë5³¬
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£