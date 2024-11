¾þ¤Ã¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ª¡©¥µー¥«¥¹ÃÄ¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤ë¿·´¶³Ð¥°¥Ã¥º¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤´¤æ¤ë¤ê¤Ï¤ó¤³ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥µー¥«¥¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¡£

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は自社オンラインショップにて、飾る・押す・写真に収めるの3つの楽しみ方ができる新感覚のハンコ「リラックマごゆるりはんこ アクリルスタンドスタンプ(リラックマサーカス限定デザイン)」の販売を開始しました。

2024年10月2日~10月14日まで松屋銀座で開催されたリラックマの期間限定ショップ「リラックマサーカス」。そのイベントでも人気を集めた限定デザインのはんこを、完全数量限定でオンラインショップで販売します。

「リラックマごゆるりはんこ アクリルスタンドスタンプ(リラックマサーカス限定デザイン)」は、おうちや会社のデスクに飾ることはもちろん、外出先へ持ち歩いて写真に収めたりと、ファングッズとして人気の高いアクリルスタンド(アクスタ)と、スケジュール帳やノートのデコレーション、手紙や封筒、手作りカードなどに押して楽しめるスタンプが一体となった新感覚のグッズです。

スタンプのデザインはこちらの5種類。サーカス団になりきったリラックマやキイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマ、アオイコオオカミなどのほっこりかわいいデザインから好きなデザインが選べます。

アクスタ部分はスタンプ部分の見出しにもなっており、ひと目でスタンプのデザインがわかるようになっています。サイズはアクスタ部分が30×30ミリ、スタンプ部分が約30ミリ丸となります。

とっても愛らしいリラックマたちのデザインは、おうちに飾ったり、外出時に持ち歩いて写真に収めてもとってもキュート。チャーム付きのため、スマートフォンにアクセサリーとしてつけたり、キーホルダーにしたり、傘に自分のめじるしとして付けることも。スタンプは手帳やメモに押したり、ラッピングのアクセントにしたりと、いろんなところにポン!とスタンプすれば、ほっこり癒されること間違いありません。

私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。

※インクを付ける際や押す際は、持ち手でなく台座部分を持って押してください。

