¥°¥êー¡¢¥é¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥²ー¥à»ö¶È¤òWFS¤ËÅý¹ç¤·¡¢»ö¶È¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®
¥°¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ÎÉÏÂ¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È¿ä¿Ê¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥²ー¥à¡¦¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒWFS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìø¸¶ ÍÛÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖWFS¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ ÍªÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ý¥±¥é¥Ü¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Á¾Â ÍÎÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¡Ë3¼Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥²ー¥à¡Ê¢¨1¡Ë»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÅý¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¡×¡Ë¤·¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢WFS¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥à»ö¶È¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎGREE Studios³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ ÍªÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖGREE Studios¡×¡Ë¤ò2024Ç¯11·î1Æü¡Ê¶â¡ËÉÕ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÂÎÀ©¤Ç»ö¶È¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇWFS¡¢¥Ý¥±¥é¥Ü¡¢¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³Æ¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥²ー¥àÎÎ°è¤Îµ»½ÑÎÏ¤ä±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òWFS¤Ë·ë½¸¤·¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£»ö¶È±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤È»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WFS¤òÂ¸Â³²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥Ý¥±¥é¥Ü¤òµÛ¼ý¹çÊ»¤·¡¢º£¸å¤â¡Ö¥Ý¥±¥é¥Ü¡×¤ÏWFS»±²¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ·ÑÂ³±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¡¦¥²ー¥à¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥×¥ì¥¤¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¯¸Ç¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Æ±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥êー¥°¥ëー¥×¤Î¥æー¥¶ーÁØ¤Î³ÈÂç¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢WFS¤ª¤è¤Ó¥Ý¥±¥é¥Ü¤¬»ý¤Ä¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥à»ö¶È¤ò½¸Ìó¤·¡¢¿·¤¿¤ËGREE Studios¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GREE Studios³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.gree-studios.com
¡ã¥é¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥²ー¥à»ö¶ÈÅý¹ç¤ª¤è¤Ó¿·²ñ¼ÒÀßÎ© ÂÎÀ©¿Þ¡ä
*¥°¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç»ý³ô²ñ¼ÒÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¥°¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³«¼¨»ö¹à¤Î·Ð²á¡Ë»ý³ô²ñ¼ÒÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¼ÒÊ¬³ä¡Ê´Ê°×µÛ¼ýÊ¬³ä¡Ë¡¢Ê¬³ä½àÈ÷²ñ ¼Ò¤ÎÀßÎ©ÊÂ¤Ó¤ËÄê´¾¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¡Ê¾¦¹æµÚ¤Ó»ö¶ÈÌÜÅª¤ÎÊÑ¹¹¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3632/tdnet/2503090/00.pdf)
¥°¥êー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥²ー¥à¡¦¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¡¢º£¸å¤â¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼«¼ÒIP¤ÎÁÏ½Ð¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥é¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥²ー¥à¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¤Î·ÁÂÖ¤Ç¡¢¥ê¥êー¥¹¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§
¡Ê¢¨2¡ËPC¥²ー¥à¤ä²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä
¢£³ô¼°²ñ¼ÒWFS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒWFS¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¥äー¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤ëÊª¸ìÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëRPG¤òÃæ¿´¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·¤·¤¤¶Ã¤¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿·¤·¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥²ー¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWFS : https://www.wfs.games/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ý¥±¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥×¥ê¤ÇÀ¤³¦¤È¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¹â¤¤´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¡ØSINoALICEー¥·¥Î¥¢¥ê¥¹ー¡Ù¤ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´ë²è¤Î¡Ø¥¢¥µ¥ë¥È¥ê¥ê¥£ Last Bullet¡Ù¤Ç¤ÏÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Î±¿±Ä¤ä³¤³°Å¸³«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î¼çºÅ¤Ê¤É¡¢IP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ºî¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« Magia Exedra¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Òf4samurai¤È¶¦Æ±³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥é¥Ü : https://pokelabo.co.jp/
¢£¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜÈ¯¤ÎIP¤È¥²ー¥à¤Ç¡¢À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¸¶ºî¤Î³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÅ¸³«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯¤È¡¢ºîÉÊ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥áIP¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥²ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò : https://gree-entertainment.com/