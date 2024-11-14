´ôÉì±Ø¶ÌµÜ¶á¤¯¡Ö¤Û¤Ü¶ÌµÜ ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á ´ôÉì±ØÅ¹¡×11·î5Æü¤è¤ê¥é¥ó¥Á±Ä¶È³«»Ï¡ª
2024Ç¯11·î13Æü
dsp³ô¼°²ñ¼Ò
´ôÉì»Ô¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤Û¤Ü¶ÌµÜ ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á ´ôÉì±ØÅ¹¡×¤Ï¡¢11·î5Æü¤è¤ê¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¼÷»Êµï¼ò²°¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¼÷»Ê¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì¤òÄó¶¡¡£ÅöÅ¹¤Ï¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¼÷»Êµï¼ò²°¡ÖÁÚ¸ÞÏº¡×¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¼÷»Ê¤ÎËÜ¼Á¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥æー¥â¥¢¤ò´Þ¤ó¤À³×¿·Åª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
ò¿ ÁÚ¸ÞÏº
050-5592-6931(#)
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÁ¾º¬ºê¿·ÃÏ1-3-32 ¿·ÃÏ¥ê¥Ð¥Æ¥£ー¥Ó¥ë 1F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27077129/
ò¿¡¡ÁÚ¸ÞÏº³°´Ñ
µÒÃ±²Á8,000±ß～15,000±ß¤ÎËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿
¥é¥ó¥Á±Ä¶È³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢11·î5Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ª»î¤·³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢´ôÉì±Ø¶á¤¯¤ÇÂç½°²Á³Ê¤ÎËÜ³Ê¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ãë°û¤ß¤â²ÄÇ½¤Ê¿·¤·¤¤¿©Ê¸²½¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¤ª»î¤·³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡Û
¡Ö¤Û¤Ü¶ÌµÜ ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á ´ôÉì±ØÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î5Æü¤«¤éÁ´4¼ïÎà¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥á¥Ë¥åー¤â¡¢ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÀÖ¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò³è¤«¤·¤¿ËÜ³Ê¼÷»Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãë°û¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¼ò¤«¤éÄÁ¤·¤¤¥ì¥¢¼ò¤Þ¤Ç¡¢¼÷»Ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÃíÍÅÄ¾Æ¤Î¼î·¿½Å¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë³¤Á¯ìÔÂô3ÃÊµÇ
ËÜ³ÊÀÖ¿Ý¼÷»Ê¤ò¥é¥ó¥Á¤«¤éÄó¶¡¡£¼ê¤ÎÆÏ¤¯ìÔÂô¤ò
ÅöÅ¹¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¼÷»Ê²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç½°²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ç¤â¡¢¤ªÍ§Ã£¤ä¤´²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ç¤â¡¢µ¤·Ú¤ËËÜ³Ê¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÆÃÄ§¡Û
¡Ö¤Û¤Ü¶ÌµÜ ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á ´ôÉì±ØÅ¹¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤ÄÅ¹Æâ¤Ç¡¢60ÀÊ¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤ä¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÃë¿©¤«¤é¥Çー¥È¡¢Ãç´Ö¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Ìë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ÈÌÀ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢ÎÁÍý¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁõ¾þ¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾Êª¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
ÅöÅ¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö³¤Á¯»°ÃÊµÇ¡×¤Ï¡¢ÅöÅ¹¤ÎÌ¾Êª¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ê¡¢ìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³ª¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¡¢¥¤¥¯¥é¤ò»°ÃÊ¤Ë»Å¹þ¤ó¤À°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¿©ºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¿¦¿Í¤¬°ìÉÊ°ìÉÊÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ëË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¼÷»Ê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢»É¿È¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Èµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÎÁÍý¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀÖ¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼÷»Ê¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ê»ÀÌ£¤È¿¼¤¤»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¿æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¿ÝÈÓ¤È¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¥Í¥¿¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ï¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ï¤Ï¿¦¿Í¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿ÍÅÄ¾Æ¤Î¼î·¿½Å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼î·¿½Å¤Ï¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢¼÷»Ê¤¬¾è¤ë´ï¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3ÃÊµÇÃæÃÊ¤Î³¤Á¯Ð§¡£ìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿³ª¿È¤È¥¤¥¯¥é¤¬ÀäÉÊ¡£
ÊÁ°ã¤¤¤Î´ï¤ÏÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃë°û¤ß¤â³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜ¼ò¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡Ö¤Û¤Ü¶ÌµÜ ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á ´ôÉì±ØÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãë°û¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼÷»Ê¤È¶¦¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¼ò¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¹¥¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãë¤«¤éÆüËÜ¼ò¤È¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¿©Ê¸²½¤òÄó¶¡¤·¡¢»Å»öµ¢¤ê¤äÍ§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ò¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£[a]
¡Ú´ôÉì¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ËÜ³Ê¼÷»Ê¡Û
´ôÉì¤È¤¤¤¦ÆâÎ¦¸©¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅöÅ¹¤Ï³¤Á¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²¹ç¸©¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢»ÅÆþ¤ì¤¿µû¤ò¤½¤ÎÆü¤ËÄ´Íý¤¹¤ë[b]¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼÷»Ê¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ëÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖÁÚ¸ÞÏº¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ôÉì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¼÷»Ê¤òÂç½°²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Ëè²óÍèÅ¹¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼÷»Ê¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§¤Û¤Ü¶ÌµÜ ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á ´ôÉì±ØÅ¹
½»½ê¡§¢©500-8834 ´ôÉì¸©´ôÉì»Ô±©º¬Ä®27 ¶Ì°æ¥Ó¥ë1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§´ôÉì±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
Å¹ÊÞÅÅÏÃ¡§058-213-4222(#)
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 11:30～14:00¡¢¥Ç¥£¥Êー 17:00～23:00¡ÊÄêµÙÆü¤Ê¤·¡Ë
ºÂÀÊ¿ô¡§60ÀÊ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§dsp³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©460-0003 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó2ÃúÌÜ6-17 Ä¹¼ÔÄ®ÄÌ¥Ó¥ë3F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-684-7625(#)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹ÊóÃ´Åö¡§Åè
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-1238-5211(#)
ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢´ôÉì±Ø¶á¤¯¤Î¡Ö¤Û¤Ü¶ÌµÜ ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á ´ôÉì±ØÅ¹¡×¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥é¥ó¥Á¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤¼÷»ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤Ü¶ÌµÜ¥¹¥·¥Î¥¥â¥Á¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¤´Í½Ìó¤Ï¡¢¤ªÅÅÏÃ¤ä¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥°¥ë¥á¡¢Instagram¤Ë¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥°¥ë¥á¡§
https://www.hotpepper.jp/strJ001194925/
Instagram¡§
https://www.instagram.com/hobotamamiya_sushi/profilecard/?igsh=ZHQ4NG80cWNtcHNt