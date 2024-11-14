NEC¥â¥Ð¥¤¥ëPOS¡ÖÂè£³²ó ¥¹¥Þー¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óEXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¿¹ÅÄ Î´Ç·¡¢°Ê²¼NEC¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü(¿å) ～ 11·î22Æü(¶â)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£³²ó ¥¹¥Þー¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óEXPO¡×¡Ê¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿POS¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖNEC¥â¥Ð¥¤¥ëPOS¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ªÅÁ¤¨½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤âÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª±¢ÍÍ¤ÇNEC¥â¥Ð¥¤¥ëPOS¤ÎÆ³Æþ»ö¶È¼Ô¤ÏÌó1,500¼Ò¤È½çÄ´¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢POS¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ä¡¢POS¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦¥Ïー¥É¥ë¡Ê³Æ¼ÒÍÍ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¡Ë¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î»öÎã¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÃßÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤´¾Ò²ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥âµ¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°û¿©Å¹DX¤Î¿ÇÃÇ¡¢ºÇ¿·¤ÎÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
°û¿©Å¹¤ÎÇº¤ß¡¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë¡ª¡ÖÂè£³²ó ¥¹¥Þー¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óEXPO¡×°û¿©Å¹¤Î¼«Æ°²½¡¦DXÅ¸
¡ûÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè£³²ó ¥¹¥Þー¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óEXPO¡×
²ñ´ü¡§2024Ç¯11·î20Æü(¿å) ～ 11·î22Æü(¶â) 10:00-17:00
¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» 3¥Ûー¥ë
¾®´Ö¡§15-41
»²²ÃÊýË¡¡§Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿
¢¨¡ÖÂè£³²ó ¥¹¥Þー¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óEXPO¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.foodtechjapan.jp/riw/ja-jp.html
Âç¼ê°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿POS¡ÖNEC¥â¥Ð¥¤¥ëPOS¡×
NEC¤Ï¡¢2014Ç¯3·î¤«¤é¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿POS¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿POS¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ÏÂç¼ê°û¿©¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¼Ô¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊDX¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿POS¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NEC¤¬¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿POS¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡Ù
https://jpn.nec.com/mobile-pos/subscription_pos/index.html?cid=mobilepos_pr96_20241114_smartrestaurantexpo(https://jpn.nec.com/mobile-pos/subscription_pos/index.html?cid=mobilepos_pr96_20241113_smartrestaurantexpo)