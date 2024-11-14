¡Ú°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡Û～ÎáÏÂ£·Ç¯1·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ö¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û¡¡³«´Û30Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ò¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û¡Ó
¡¡¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û¤ÏÊ¿À®6Ç¯6·î¤Ë³«´Û¤·¡¢º£Ç¯¡¢³«´Û30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³«´ÛÁ°¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡¢ÆîµÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»öÊÁ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û³«´Û30Ç¯µÇ°Æ°²è¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤æ¤ß¡×¡ÊÌó30Ê¬¡Ë¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤ÎÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¡¢Á´Å¸¼¨²òÀâ¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û¡¡³«´Û30Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡×¤Î³µÍ×
Æü»þ¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±·î£±£³Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡¡¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô´ä³êÀ¾Ä®£±-£±£°-£±¡Ë
ÆâÍÆ
¡¡ÆîµÈ¤Î¸²¾´³èÆ°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤éÆîµÈµÇ°´Û¤¬³«´Û¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢³«´Û¸å¡¢Ê¿À®22Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤´Ë¬Ìä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ³«ºÅ¤·¤¿ÆîµÈÀ¸ÃÂ100Ç¯¤ÎµÇ°»ö¶È¤Ê¤É¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò6¾Ï¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè£±¾Ï¡¡µÇ°´Û¤¬³«´Û¤¹¤ëÁ°
¡¡Âè£²¾Ï¡¡ÆîµÈµÇ°´Û¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë
¡¡Âè£³¾Ï¡¡ÆîµÈµÇ°´Û¤Î¼çÍ×»ö¶È
¡¡Âè£´¾Ï¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¡Âè£µ¾Ï¡¡µÇ°´Û¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á
¡¡Âè£¶¾Ï¡¡ÆîµÈµÇ°´Û¤Î¤³¤ì¤«¤é
¡ÒËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ó
¡¡È¾ÅÄ»Ô¶µ°éÉô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡¡¿·ÈþÆîµÈµÇ°´Û
¡¡ÅÅÏÃ¡§0569-26-4888