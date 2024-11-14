¡Ú²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÃË½÷435¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÅÄ ·ûÆó)¤Ï¡¢²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë435¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ÏÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¡Ê https://albalink.co.jp/realestate/aging-points/ ¡Ë
·úÃÛÅö½é¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê²È¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤ËÏ·µà²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³°Â¦¤Ï»ç³°Àþ¤äÉ÷±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐÇ¯Îô²½¤·¡¢ÆâÂ¦¤Ï»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏÏ·µà²½¤¬¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¡Ê https://albalink.co.jp/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¡Ê https://albalink.co.jp/realestate/¡Ë¤Ï¡¢²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë435¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î31Æü～9·î14Æü
Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ²óÅú
Í¸ú²óÅú¿ô¡§435¿Í¡Ê½÷À265¿Í¡¿ÃËÀ170¿Í¡Ë
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå¡§10Âå 0.5¡ó¡¿20Âå 13.6¡ó¡¿30Âå 31.5¡ó¡¿40Âå 28.0¡ó¡¿50Âå 17.7¡ó¡¿60Âå°Ê¾å 8.7¡ó
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡Û
¡¦²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾²¡×
¡¦Ï·µà²½¤·¤¿¾ì½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â¤»¤º¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×
¡¦Ï·µà²½¤·¤¿²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¡×
¡¦Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à²È¤Ø¤Îº£¸å¤ÎÂÐºö¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡×
²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾²¡×
²È¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¥À¥ó¥È¥Ä¤Ï¡Ö¾²¡Ê157¿Í¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¡Ö³°ÊÉ¡Ê93¿Í¡Ë¡×¡¢3°Ì¡Ö¼¼Æâ¤ÎÊÉ¡Ê75¿Í¡Ë¡×¡¢4°Ì¡Ö¥É¥¢¡¦·ú¶ñ¡Ê52¿Í¡Ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö²È¤ÎÃæ¡×¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³°ÊÉ¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¿å¤Ë¤è¤ê¡¢¼¼Æâ¤ÎÊÉ¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢³°ÊÉ¤ä²°º¬¤Î¥À¥áー¥¸¤¬¼¼Æâ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã1°Ì¡¡¾²¡ä
¡¦ÏÂ¼¼¤Î¾ö¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ÎÇí¤¬¤ì¤ä¤¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°ÁëºÝ¤Î¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°É½ÌÌ¤¬¡¢ÊÑ¿§¤·¤Æ½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
¡Ö¾²¤Ë¤Ø¤³¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Êâ¤¯¤È¤¤·¤à¡×¡Ö¾²ºà¤ÎÇí¤¬¤ì¤äÊÑ¿§¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÂ¼¼¤Î¾ö¤¬½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾²¤¬È´¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¾õÂÖ¤¬°¤¤²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤·¤à¾²¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¿¥ó¥¹¤Ê¤É½Å¤¤²È¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2°Ì¡¡³°ÊÉ¡ä
¡¦³°ÊÉ¤ÎÅ·Á³ÌÚ¤¬¿§êô¤»¤Æ¡¢¥«¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦³°ÊÉ¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë¥·¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ëÏª¤ÇÉô²°¤ÎÊÉ¤âÉå¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦³°ÊÉ¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÂà¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö³°ÊÉÅÉÁõ¤ÎÇí¤¬¤ì¤äÂà¿§¡¦ÊÑ¿§¡×¤ä¡Ö¥Ò¥Ó¡×¡Ö¥«¥Ó¤ä¥³¥±¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°ÊÉ¤¬·ÐÇ¯Îô²½¤Ç½ý¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÉ¿åÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¼¼Æâ¤Î¼¾µ¤¤äÊÉ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³°ÊÉÅÉÁõ¤·Ä¾¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿Çí¤²¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö20Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤âÅÉ¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Çí¤¬¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã3°Ì¡¡¼¼Æâ¤ÎÊÉ¡ä
¡¦Áë²¼ÉôÊ¬¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ò¥Ó¡¦µµÎö¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÊÉ»æ¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥Ó¤âÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÆâÁõ¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥¯¥í¥¹¤¬±ø¤ì¡¢°ìÉô¤ÏÇí¤¬¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
ÊÉ»æ¤ÎÇí¤¬¤ì¤äÊÑ¿§¡¢Éâ¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¡£ÊÉ»æ¤Ï»ç³°Àþ¤ÇÊÑ¿§¡¦Âà¿§¤·¤¿¤ê¡¢ÀÜÃåºÞ¤¬·ÐÇ¯Îô²½¤·¤ÆÇí¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÌÌ½ê¤Ê¤É¼¾µ¤¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤ÎÊÉ»æ¤ò¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅÚÊÉ¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã4°Ì¡¡¥É¥¢¡¦·ú¶ñ¡ä
¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÆþ¤ëÈâ¤ÎÄ³ÈÖ¤«¤é²»¤¬¤·¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦·ú¤ÆÉÕ¤±¤¬°¤¯¡¢°ú¤¸Í¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë³«ÊÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦¥É¥¢¤ÎÊÄ¤Þ¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ã»Ò¤ä²¨¤Ê¤É¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÄ¤Þ¤é¤º·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
¥É¥¢¤ä·ú¶ñ¤Î³«ÊÄ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÎäÃÈË¼¤Î¸úÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥¢¤ä²¨¤¬³«ÊÄ¤·¤Ë¤¯¤¤¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÏÄ¤ß¡¦·¹¤¡×¡Ö¥ìー¥ëÉôÊ¬¤ÎÎô²½¡×¡ÖÄ³ÈÖ¤Î¥º¥ì¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã5°Ì¡¡Íá¼¼¡ä
¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÏ·µà²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¤Ê¤¤¥«¥Ó¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤Î²¹ÅÙÄ´Àá¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë²ó¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦É÷Ï¤¤ÎÊÉ¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬¼è¤ì¡¢¤Ø¤³¤ß¤Ê¤É¤«¤é»¬¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¿å²ó¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÊÉ¤ä¾²¥¿¥¤¥ë¤ÎÇí¤¬¤ì¡¦¥Ò¥Ó¡×¡ÖÀßÈ÷¤Î¸Å¤µ¤ä¸Î¾ã¡×¡ÖÁÝ½ü¤·¤Æ¤â±ø¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤Î¾²¤äÊÉ¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤¿¥¿¥¤¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç²ø²æ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤¬¸Å¤¤¤Î¤Ç´¨¤¤¤È¸À¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¸Å¤µ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤ªÉ÷Ï¤¥¿¥¤¥à¤ò¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã6°Ì¡¡Å·°æ¡ä
¡¦Å·°æ¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¸¼´Ø¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·°æ¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦Å·°æ¤ÎÈÄ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
Å·°æ¤¬·ÐÇ¯Îô²½¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅ·°æ¥¯¥í¥¹¤ÎÇí¤¬¤ì¤äÊÑ¿§¡×¡Ö¥Ò¥Ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÈÄ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¾É¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢±«Ï³¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã7°Ì¡¡²°º¬¡ä
¡¦²°º¬¤Î¥¹¥ìー¥È¤¬³ä¤ì¤¿¤êÍî¤Á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦²°º¬¤ÎÅÉÁõ¤¬¿§Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦²°º¬´¤¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¡Ö´¤¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²°º¬¤¬¤á¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂà¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¤¤¬Èô¤ó¤À¤ê²°º¬ºà¤¬¤á¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²°º¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉ¿å¥·ー¥È¤ÎÎô²½¤¬Áá¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢²°º¬¤ÎÎô²½¤¬¡¢±«Ï³¤ê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·µà²½¤·¤¿¾ì½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â¤»¤º¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×
¡¦½¤ÍýÈñÍÑ¤¬10Ëü¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤¿¤áÊüÃÖ¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¤Íý¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤â²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÏÂ¼¼¤Î¾ö¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÄ¤òÉß¤¤¤Æ±þµÞ½èÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦¥Ò¥Ó¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊüÃÖ¡£ÊÉ»æ¤âÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ê¤Î¤ÇÊüÃÖ¡£¥«¥Ó¤Ï»þ´Ö¤Î¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«¿È¤Ç½üµî¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦²°º¬¤Ï¶È¼Ô¤ËÉôÊ¬½¤Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£½ý¤ó¤ÀÌÚºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
Ï·µà²½¤·¤¿¾ì½ê¤Ø¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡Ö²¿¤â¤»¤º¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡Ê232¿Í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö½¤Íý¤¹¤ë¤Û¤É°¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç½¤Íý¡¦½¤Á¶¤¹¤ë¡Ê86¿Í¡Ë¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º±þµÞ½èÃÖ¡Ê45¿Í¡Ë¡×¡ÖÁÝ½ü¡Ê16¿Í¡Ë¡×¤È¡¢¼«ÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤é¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¡×¤È¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·µà²½¤·¤¿²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¡×
Ï·µà²½¤·¤¿²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¡Ê157¿Í¡Ë¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö²È¤¬²õ¤ì¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡Ê105¿Í¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£3°Ì¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¡Ê35¿Í¡Ë¡×¡¢4°Ì¡Ö¤ª¶â¡¦¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ê33¿Í¡Ë¡×¡¢5°Ì¡ÖÏ·µà²½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤à¤³¤È¡Ê32¿Í¡Ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡×¤È¡¢¡Öº£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÊØ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔËþ¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²È¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤ËÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¡Ö²È¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã1°Ì¡¡¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¡ä
¡¦À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±ø¤¯¸«¤¨¤ë¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦¿å²ó¤ê¤ÎÏ·µà²½¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¯¡¢¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤ËÄñ¹³¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£²°º¬¤ò¸«¤Æ¤è¤¯±Ä¶È¤¬Íè¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
Æâ³°¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¥¥Á¥ó¤ÈÁÝ½ü¤ä¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡Ö²È¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¶á½ê¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã2°Ì¡¡²È¤¬²õ¤ì¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡ä
¡¦¾²¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÍÁ³È´¤±Íî¤Á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ë»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦ÆÍÁ³ÊÉ¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¿·´ð½à¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤¬¤Ê¤¤¸Å¤¤²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
ÂæÉ÷¤ä¿å³²¡¢ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ç²È¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤È¤¯¤Ë¡ÖÃÏ¿Ì¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿Ì¤¬ÉÝ¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÂÑ¿Ì´ð½à¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤Ê¤É¡£¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤ÇÈô¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤â¡¢²È¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¤È¤¤Ë¾²¤¬È´¤±¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²È¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã3°Ì¡¡»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¡ä
¡¦¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¾²¤¬¸Å¤¯¤Æ¤¤·¤à¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ì¤Ê¤¯¤Æ²È»ö¤Î¸úÎ¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¾²¤¬¤¤·¤à¾ì½ê¤òÈò¤±¤Æ²È»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÀßÈ÷¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔËþ¤ÏÎ¯¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
ËèÆüÀ¸³è¤¹¤ë²È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º³ºÙ¤Ê»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã4°Ì¡¡¤ª¶â¡¦¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡ä
¡¦¤¤¤í¤¤¤í¥¬¥¿¥¬¥¿¤À¤«¤éÈñÍÑ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¤¤¤í¤¤¤íÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¤ÍýÈñ¤¬¤«¤µ¤à¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤È¾²ºà¤¬³°¤ì¤Æ¤¤Æ½¤Íý¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÉÔ¶ñ¹ç¤òÊú¤¨¤ëÀßÈ÷¤ä¾ì½ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤ä¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÂàµî»þ¤ä¾ÍèÅª¤Ê½¤Á¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¹â³Û¤ÎÉ¬Í×¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã5°Ì¡¡Ï·µà²½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤à¤³¤È¡ä
¡¦º£¸å¤É¤ó¤É¤óÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤È¡¢Í«Ýµ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦º£¤Ï°ì²Õ½ê¤Î±«Ï³¤ê¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£¸å±«Ï³¤ê¤Î²Õ½ê¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤«¡©±«Ï³¤ê¤ÎÄøÅÙ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö¾²¤¬¤â¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê60Âå°Ê¾å ½÷À¡Ë
¾®¤µ¤Ê¥Ò¥Ó¤ä¤¤·¤ß¤«¤é¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¡£
·ÐÇ¯Îô²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Îô²½¤òÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤Èµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã6°Ì¡¡±«Ï³¤ê¤¬¿´ÇÛ¡ä
¡¦±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²È¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦±«Ï³¤ê¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¡Ê60Âå°Ê¾å ½÷À¡Ë
¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«Ï³¤ê¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¸å±«Ï³¤ê¤¬È¯À¸¤·¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±«Ï³¤ê¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³°ÊÉ¤ÎÎô²½¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤«¤é¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«Ï³¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÏ³ÅÅ¤äÌÚºà¤ÎÎô²½¤Ë·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥«¥Ó¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Èï³²¤Ë·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã7°Ì¡¡ÃÇÇ®ÀÇ½¤¬°¤¤¡ä
¡¦·ä´ÖÉ÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÅß¾ì¤Ï´¨¤¤¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦½Õ¤È½©¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Ï½ë¤¹¤®¡¢Åß¤Ï´¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î½ë¤µ¤È¡¢Åß¤ÎÍá¼¼¡¦Ã¦°á½ê¡¦¿²¼¼¤Î´¨¤µ¤¬¿É¤¤¤Ç¤¹¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦ÃÛ40Ç¯°Ê¾å¤Ê¤Î¤ÇÃÇÇ®ºà¤âÊÉ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢´¨¤¤¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
·ú¤ÆÉÕ¤±¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤¤Þ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢·ä´ÖÉ÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎäÃÈË¼¤Î¸úÎ¨¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¤²È¤À¤ÈÃÇÇ®ºà¤ÎÀÇ½¤¬º£¤è¤ê°¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÅß¤Î´¨¤µ¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à²È¤Ø¤Îº£¸å¤ÎÂÐºö¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡×
¡¦°ìÅÙÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦DIY¤ÇÏ·µà²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤Î½¤Íý¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Î¤ß½¤Íý¤Ê¤É¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
¡¦¤¢¤È10Ç¯ÄøÅÙ¤ÏºÙ¤«¤¤½¤Íý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµï½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦º£¤Ï²õ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÄ¾¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à²È¤Ø¤Îº£¸å¤ÎÂÐºö¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ê166¿Í¡Ë¡×¡Ö½¤Á¶¡¦½¤Íý¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡Ê120¿Í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈñÍÑ¤äÇ¯Îð¤ÎÌÌ¤Ç¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤â¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÊ£¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª½»¤ßÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ý¤Á²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤âÉ¼¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤²È¤À¤È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉôÊ¬½¤Íý¤À¤±¤À¤È¼¡¡¹ÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÃÛ90Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È·ú¤ÆÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Æ¤¬·ú¤Æ¤¿²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
²È¤ÎÏ·µà²½¤ò´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾²¤Ê¤É¤Î¼¼Æâ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï·µà²½¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¸½»þÅÀ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÈñÍÑÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÈñÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÍý¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤¿¤ÀÏ·µà²½¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤ä·ò¹¯Èï³²¡¦¥±¥¬¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î½¸·×·ë²Ì¥Çー¥¿¤Ï°Ê²¼¤«¤é±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://albalink.co.jp/realestate/aging-points/
Ìõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡£²¿¤«¤·¤é¤Î¡Ö¥ï¥±¡×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¤ÎÌäÂê²ò·èÊýË¡¤ä¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£µ»ö¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ê¼¹É®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜÇã¼è¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://albalink.co.jp/realestate/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
AlbaLink¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇã¼èºÆÈÎ¶È¤ò¹Ô¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»ö¸ÎÊª·ï¡¢¶¦Í»ýÊ¬¡¢¶õ¤²È¡¢ÄìÃÏ¼ÚÃÏ¤Ê¤É¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÆñ¤·¤¤Êª·ï¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê°·¤¤¡¢ÉÔÆ°»ºÌäÂê¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÏÅÄ ·ûÆó
½êºßÃÏ¡§¢©135-0047¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÉÙ²¬2-11-18 ¥êー¥É¥·ーÌçÁ°ÃçÄ®¥Ó¥ë6F
ÀßÎ©¡§Ê¿À®23Ç¯(2011Ç¯)¡¡1·î
»ñËÜ¶â¡§2,400Ëü±ß
URL¡§https://albalink.co.jp/company/(https://albalink.co.jp/company/)