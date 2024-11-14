¹âÃÎ¸©¤äÆÈÎ©µåÃÄ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü

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¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü: https://prtimes.jp/i/40622/398/resize/d40622-398-3195be1eb0ad053c515e-0.jpg ]¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¾®³ØÀ¸¤Ø¤Î¥´¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ä¡Ö¹âÃÎ¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¥ªー¥×¥ó ¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¶Ã¤¤ò¿È¶á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ëº£Æü¤òÄ¶¤¨¤ë´¿¤Ó¤ò¡£¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¹Âç¤Ê¼«Á³¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç·×12¼ïÎà¡ÊºòÇ¯Èæ¤ÇÌó3³äÁý¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌµÎÁÆþ¾ì¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤ÇÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡ã¼ç¤Ê¿·´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä¢£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÃÎ¸©¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³²ñ¹âÃÎ¸©¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Ìîµå¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¥Áー¥à¡Ö¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤ÎÁª¼ê¤âÍè¾ì¡£ÀìÌç²ÈÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î²¼¡¢ÉáÃÊ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥è¥¬¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¡£¢£Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥«¥·¥ª¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖMEGURUWAY¡Ê¥á¥°¥ë¥¦¥§¥¤¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³Ú¤·¤àÅÅ»Ò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ä¡¢¹âÃÎ¸©¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¤ò»ý¤Ä¡ÖLOGOS¡Ê¥í¥´¥¹¡Ë¡×¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ó¥ÈÂÎ¸³²ñ¤Î³«ºÅ¡£¡Úº£Âç²ñ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¡Û¡ý¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_1_720703dd802380b1e3ed31b11b978070.jpg ]¡ý¥«¥·¥ª¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖMEGURUWAY¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_2_feb60154600827350afe7d93e6e1cb30.jpg ]¡ý¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOGOS¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢ÂÎ¸³²ñ[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_3_2b2a95b82de906516dea3ae313b23016.jpg ]¡ýÂç²ñ½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_4_db1ed0453e0cc3800e81d22e7372adbb.jpg ]¡ýÀÐÀîÎËÁª¼ê¤«¤é¥«¥·¥ªÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¡ÈPrivia¡É¤ÎÂ£Äè¼°[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_5_b783889aa899715a246eeafd407829da.jpg ]¡ýÃÏ°è¾®³Ø¹»¤Î¹»³°³Ø½¬[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_6_6b57e0667f72905a9acb6ea5f89c4655.jpg ]¡ý¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_7_6c9c63e7d14a5da573cbcfbe885055ad.jpg ]¡ý¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¥ªー¥×¥ó¡ÊCWO¡ËÃµ¸¡Ââ[É½8: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_8_1dddb91b900765af8200b91139e3f811.jpg ]¡ý½Ð¾ì¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯[É½9: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_9_05d70b24e59c7dde383c5cff05b42c72.jpg ]¡ý¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥¯¥é¥Ö¤ÇÅª¤Ë¥Üー¥ë¤òÅö¤Æ¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥°¥´¥ë¥Õ[É½10: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_10_5674eee3659ed1054ef6d95d6ade1f5e.jpg ]¡ý¥Ð¥Ö¥ë¥Üー¥ëÂÎ¸³[É½11: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_11_6e791ef64158471ca9fded72387b75c7.jpg ]¡ý¥¥Ã¥º¥¨¥¹¥³ー¥È[É½12: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/398_12_28df8ff25d0acc4a894194bb098e5c55.jpg ]Âç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¥ªー¥×¥óÂç²ñ»öÌ³¶É¡Êe-MAIL¡Ë¡§cwo@casio.co.jp¡ÈPrivia¡É¤ª¤è¤Ó¡ÖMEGURUWAY¡×¤Ï¡¢¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤â¤·¤¯¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£