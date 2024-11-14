TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·é À¤°ì&»å»Õ ÑÛ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \12,320(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´14¼ï¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß50mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß50mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-cfeb1493bb24e25107be-2.jpg ]·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊó¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-5c2aaa372f61bb99b3a5-3.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·é À¤°ì&Æä À¿»ÎÏº ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \10,010(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´14¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß49mm¡¡¸ü¤ß¡§1mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-28e3f99b9ddae68f1c6e-4.jpg ]·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-e2303b37a2d58fbff03d-5.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·é À¤°ì&»å»Õ ÑÛ 76mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \440(ÀÇ¹þ), BOX \6,160(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´14¼ï¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â75mmÁÇºà¡¡ ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É vol.2[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-f58b2d257823bacfaefd-6.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö·é À¤°ì ¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É vol.2¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾Á°¡¢ÇØÈÖ¹æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ÎBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´14¼ï¡Ê·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë19.1¡ß12.7cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm ¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°ÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-0e2b6c23c2c21b794b55-7.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö·é À¤°ì ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¤ÎÌ¾Á°¡¢Âæ»ì¡¢¥¤¥áー¥¸¥â¥Áー¥Õ¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ëー¥à¥ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê ¡¡¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)¼ïÎà ¡¡¡§Á´11¼ï¡Ê·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë12.9¡ß1.5cm¡¡¸ü¤ß¡§15mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§Áª¼ê¥«ー¥ÉÉ÷BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-7e6ca367753967e04fbd-8.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö·é À¤°ì Áª¼ê¥«ー¥ÉÉ÷BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊó¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \1,100(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´14¼ï¡Ê·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë99¡ß65mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà ¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-998490d912e4c87fd854-9.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-ee7186f332cdcee15842-10.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö·é À¤°ì BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤È¥¹¥¿¥ó¥É¡¢ÊÉ³Ý¤±¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Î©¤Æ¤«¤±¤¿¤êÊÉ¤Ë³Ý¤±¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \1,100(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´14¼ï¡Ê·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â15.2cmÁÇºà ¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-5b3c939ac65cc478f5d5-10.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö·é À¤°ì ´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê ¡¡¡§³Æ \880(ÀÇ¹þ)¼ïÎà ¡¡¡§Á´14¼ï¡Ê·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢»ÎÆ» Î¶À»¡¢±¨ Î¹¿Í¡¢²µÌë ±ÆÂÁ¡¢ÀãµÜ ·õÍ¥¡¢É¹¿¥ ÍÓ¡¢¼·À± ÆúÏº¡¢»å»Õ ºã¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mmÁÇºà¡¡ ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/16064/6828/resize/d16064-6828-d554c040386439fe8498-10.png ]https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§ ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://armabianca.com/contactÃ´Åö¡§ óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§ support@amnibus.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma biancaWeb¡¡¡¡https://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ