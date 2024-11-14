¡ÚÅìµþÅÔ¼çºÅ¡Û¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¥»¥ß¥Êー¤ò12·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¡ª
¡¡¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´ë¶È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«Î§Åª¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ê½¢Ï«¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¬É¬Í×¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢Â¾¤Î½¾¶È°÷¤È¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª´ë¶È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¾òÎã¤òÀ©Äê¤·¡¢ÅìµþÅÔÇ§¾Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÁÏÀß¤ä³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬Ç§¾Ú¤·¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Î»öÎã¤«¤éÆÀ¤¿¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¦°ú¤¤³¤â¤ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¡¦¤Ò¤È¤ê¿Æ¡¦·ºÍ¾¼Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¸ÛÍÑ¡¦ÄêÃå¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ÎÂ¾¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¼«Î§Åª·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¤Î¿ÍºàÉÔÂÅù¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ø¤Î»å¸ý¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥àÉáµÚ·¼È¯¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò4²ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Animo Plus³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶¶ËÜÅµ»Ò»á¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÆüÅìÅÅ²½ ¼èÄùÌò ´ÉÍýÉôÄ¹ ÄÅÅç ¿ðÊæ»á¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Animo Plus³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¤ª»ÒÍÍ¤µ¤Þ¤ÎÎÅ°é»ÜÀß¡¢½÷À¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Þ¥Þ¥µ¥Ý¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ä½¢Ï«º¤Æñ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÆüÅìÅÅ²½¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¤á¤Ã¤²Ã¹©µ»½Ñ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÀ½Â¤¶È¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¿ÈÂÎ¡¦Àº¿À¡¦ÃÎÅª¤È¤¤¤Ã¤¿¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼èÁÈ»öÎã¤ÎÈ¯É½¤ä¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä·Ð¸³¤òÄ¾ÀÜ¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢MC¤Î¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¤ÎÀÖÊ¿ Âç»á¤Ë¤â¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://forms.gle/Ku8uKumxg8XyXQvr8
¡Ú¥»¥ß¥Êー¥Æー¥Þ¡Û
¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åÀïÎ¬
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
ÎáÏÂ£¶Ç¯12·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～15:50¡Ê12:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡Ú³«ºÅ²ñ¾ì¡Û
´Ý¤ÎÆâ¥Ûー¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ Room1
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ4-1
¡ÚÄê°÷¡Û
²ñ¾ì20Ì¾
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤´»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¼çºÅ¡Û
ÅìµþÅÔ
¡ÚÍè¾ìÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¦¸½¾ì¤Î¸ÛÍÑ´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¡¦½¢Ï«»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¦
¤½¤ÎÂ¾ËÜ¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
ÌµÎÁ
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡ÒÇ§¾Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à´ë¶È£²¼Ò¡Ó
Animo Plus³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶¶ËÜ Åµ»Ò »á
È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÎÅ°é»ÜÀß¤È¡¢½÷À¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦
¡Ö¥Þ¥Þ¥µ¥Ý¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ä½¢Ï«º¤Æñ¤Ê½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¥ë¼èÆÀ¤ä½¢Ï«»Ù±ç¤ò
Äó¶¡¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÆüÅìÅÅ²½¡¡¼èÄùÌò ´ÉÍýÉôÄ¹ ÄÅÅç ¿ðÊæ »á
¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¢¤á¤Ã¤¡¦É½ÌÌ½èÍý¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡£ÂçÅÄ¶èµþÉÍ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢µ¡Ç½¤á¤Ã¤¡¢ËÉ»¬¤á¤Ã¤¡¢Áõ¾þ¤á¤Ã¤¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê
¤á¤Ã¤¡¦É½ÌÌ½èÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¹©¼ïÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
ÅÅÎÏÎÌ·×ÉôÉÊ¤Ø¤Î¼â¡¦¥Ë¥Ã¥±¥ë¤á¤Ã¤¡¢£Ï£Áµ¡´ïÉôÉÊ¤Ø¤Î
ÌµÅÅ²ò¥Ë¥Ã¥±¥ë¤á¤Ã¤¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤Î¼â¡¦°¡±ô¤á¤Ã¤¡¢¥«¥Á¥ª¥óÅÉÁõ
¤Ê¤É¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¡¡ÀÖÊ¿ Âç »á
»Ò¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¡Ê2E=È¯Ã£¾ã³²¤Ègifted¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ögifted¡¦È¯Ã£¾ã³²»Ù±ç¼Ô¸þ¤±Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢incluvox¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£
¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦È¯Ã£¾ã³²¹Ö±é¡¢È¯Ã£¾ã³²³Ø½¬»Ù±çÅù¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¡¡
°Ê²¼URL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤ª¿½¹þ¤ßÄùÀÚ12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë¡¡
URL¡§https://forms.gle/jhdmDo5w3r6rSy89A
¡ãº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡¡¡¦Âè3²ó°Ê¹ß¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¢¨¤É¤Á¤é¤Î¥»¥ß¥Êー¤â»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://note.com/tokyosocialfirm/n/ndc90b4ae318a
Ç§¾Ú´ë¶È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¡¢½¢Ï«ÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ýー¥È¤âÂ³¡¹¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡ª
URL¡§https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-social-firm-action/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÅìµþÅÔ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±¿±Ä»öÌ³¶É¡¡
TEL¡§03-6720-2700¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü10:00～17:00¡Ë
Email¡§ socialfarm@ad-nikko.co.jp