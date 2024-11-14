¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° grunge CANVAS ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-8b966fcaba6040770c32-0.png ]https://amnibus.com/products/title/914?utm_source=press¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° grunge CANVAS ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-b9851030b24e2efaab2b-0.jpg ]ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¡Ögrunge CANVAS¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤Ø½Å¸ü¤ÊÌýºÌ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¤¤¿AMNIBUS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-966cc71def9ced02eb5b-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö¡õ¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É grunge CANVAS ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \7,040(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´8¼ï¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë58¡ß42mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë58¡ß28mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° grunge CANVAS ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-493ea2e9482df19ecdeb-0.jpg ]ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-c96db4ef90efa9aa38d0-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö¡õ¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É grunge CANVAS ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \748(ÀÇ¹þ), BOX \5,984(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´8¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß50mm¡¡¸ü¤ß¡§1mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° grunge CANVAS ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-e5b9b4d75d1ce6d53534-0.jpg ]ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-3f69f25579dc0d654afd-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö¡õ¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É grunge CANVAS ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \693(ÀÇ¹þ), BOX \5,544(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´8¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë68¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° grunge CANVAS ¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-f059e654b2634fe79201-0.jpg ]ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-8acae701eb099f27b768-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö¡õ¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É grunge CANVAS ¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \528(ÀÇ¹þ), BOX \4,224(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´8¼ï¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡Ë60¡ß40mmÁÇºà¡¡ ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§grunge CANVAS ¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-bc6d89b22d7657015c8f-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö grunge CANVAS ¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ Á°ÌÌ¤ËÂç¤¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \7,260(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´8¼ï¡ÊÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ XXS¡¢XS¡¢S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXL¡¢XXXLÁÇºà¡¡ ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¢§grunge CANVAS ¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-f5e81d8870a80824bd57-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö grunge CANVAS ¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ÎBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´8¼ï¡ÊÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë19.1¡ß12.7cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°ÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§grunge CANVAS BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-f0b4096598e8607878ae-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö grunge CANVAS BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢BIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \1,155(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´8¼ï¡ÊÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë99¡ß85mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§grunge CANVAS A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-241ed1019145d763240c-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÎëÌÚÆþ´Ö grunge CANVAS A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢A3¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \913(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´9¼ï¡ÊÎëÌÚÆþ´Ö¡¢¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥¡¥é¥¯¡¦¥¯¥é¥é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥í¡¦M¡¦¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥Ê¥Ù¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥ë¥¨¥´¡¢¥Ð¥é¥à¡¦¥·¥Á¥í¥¦¡¢½¸¹ç¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§A3ÁÇºà¡¡ ¡§»æ¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/16064/6825/resize/d16064-6825-8b966fcaba6040770c32-0.png ]https://amnibus.com/products/title/914?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§ ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://armabianca.com/contactÃ´Åö¡§ óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§ support@amnibus.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma biancaWeb¡¡¡¡https://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(C)À¾½¤¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹)¡¿NHK¡¦NEP