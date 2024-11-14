Wind River Helix Virtualization Platform¤¬ºÇ¿·¤ÎFACE(TM) Technical Standard¡¢Edition 3.2 ¤ËÅ¬¹ç
2024Ç¯10·î2Æü - ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢¥é¥á¥ÀÈ¯ - ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¨¥Ã¥¸¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥ê¥Ðー(https://www.windriver.com/japan)¤Ï¡¢Wind River(R) Helix(TM) Virtualization Platform(https://www.windriver.com/japan/products/helix)¤¬ºÇ¿·¤ÎFuture Airborne Capability Environment(TM)¡ÊFACE(TM)¡ËTechnical Standard¡¢Edition 3.2¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢Helix Virtualization Platform¤ÏOS¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç½é¤á¤ÆFACE 3.2 Safety Based Profile¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢°Û¤Ê¤ë½ÅÍ×ÅÙ¤Îº®ºß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
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www.windriver.com/japan/products/helix(https://www.windriver.com/japan/products/helix)
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Wind River¤Ï¡¢Wind River Systems, Inc.¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢³Æ½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
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