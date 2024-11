丸紅情報システムズ株式会社丸紅情報システムズ株式会社(代表取締役社長:上田 史夫 以下、MSYS)は、サイボウズ株式会社が提供するノーコード業務アプリ作成クラウドサービス「kintone」の操作・連携を簡単に安定して実現できる連携プラグイン「WinActor for kintone」の提供を開始します。kintoneは、ノーコードで業務アプリの作成やカスタマイズを実現し、チームのコラボレーションやデータ管理を効率化できるクラウドサービスです。一方で、その活用が進むにつれて、既存システムとのデータ連携の煩雑さが新たな課題となっています。「WinActor for kintone」は、kintoneで作成したさまざまなアプリに対するレコード更新・取得・削除、テーブル更新・取得・削除、ワークフロー操作やファイルのダウンロード・アップロード・削除などの機能を簡単に自動化することができます。自動操作はすべてAPIを利用したシステム連携で行うため、高速かつ信頼性の高い自動化プロセスを構築します。利用者はAPIやプログラミングの知識を必要とせず、RPAツール「WinActor」のプロパティ画面で簡単に設定することができるため、従来のシステム開発より低コスト・短納期の業務効率化を実現します。また、安定性の高さによって長期的な運用においても安心してご利用いただけます。MSYSはWinActor for kintoneの提供を通じて、お客様のさらなる業務効率化やDX推進に貢献します。無償トライアルも受付中です。製品サイトの「お問い合わせ」からご連絡ください。なお、kintoneの導入をご検討中のお客様には、MSYSからkintoneライセンスを提案します。また、WinActor for kintoneの他にも「Salesforce」や「Box」、「Dropbox」、「DX Suite」などさまざまなサービスに対応した連携アダプターを展開しております。製品サイト:WinActor for kintone:https://www.marubeni-sys.com/winactor/msys-library/kintone/kintone:https://www.marubeni-sys.com/kintone/WinActor 連携アダプター紹WEBサイト:https://www.marubeni-sys.com/winactor/msys-library/【丸紅情報システムズについて】丸紅情報システムズは、丸紅I-DIGIOグループの一員として、最先端ITを駆使した付加価値の高いソリューションやサービスを、お客様視点で提供するソリューションプロバイダです。製造・流通・サービス・小売・金融業を中心とする様々な業界の知見と高度な提案力とグローバルな視点からお客様の差別化に貢献する最先端技術やそれを活用した新しいソリューションの開発力が当社の強みです。ソリューションや製品、サービスを通じて、お客様の期待を超える新しい「価値」の創出でお客様のビジネスを支援します。URL: https://www.marubeni-sys.com<お問い合わせ先(プレス関係者窓口)>丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社管理本部 人事総務グループ 広報セクション〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー電話:03-4243-4040<製品に関するお問い合わせ>丸紅情報システムズ株式会社デジタルITソリューション事業本部 デジタルソリューション営業部電話:03-4243-4320*「WinActor」は日本国内におけるNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。*ニュースリリース記載の情報は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。

