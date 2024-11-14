Æâ³ÕÉÜ¼çºÅ¤Î¸ø¶¦Ä´Ã£Â¥¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Á2024¡×¤ÎÅÐÃÅ´ë¶È¤ËLiquid¤¬ºÎÂò

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³ô¼°²ñ¼ÒLiquid[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/13861/200/resize/d13861-200-a58d71f47ade57416718-0.png ]¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Á2024¤È¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°éÀ®£µ¤«Ç¯·×²è¡×¡ÊÎáÏÂ£´Ç¯11·î28Æü¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¼Â¸½²ñµÄ·èÄê¡Ë¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¶¦Ä´Ã£¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¡¦¼õÃíµ¡²ñ¤ÎÁýÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÉÜ¾ÊÄ£¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦Ä´Ã£¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬Í¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Æ¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡Ê¸½ÃÏ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ë¡£¼Ò²ñ¡¦¹ÔÀ¯²ÝÂê¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Ìó20¼Ò¤ÎÅÐÃÅ´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÅµ¡§Æâ³ÕÉÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ê https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20241101matchpitch.html ¡Ë½ÐÅ¸³µÍ×¼çºÅ¼Ô¡§Æâ³ÕÉÜ¡¡²Ê³Øµ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê»öÌ³¶É³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬²ñ¾ì¡§Tokyo Innovation Base 1F¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-8-3¡Ë°ìÈÌ»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.office.com/e/37EYLAYh1X¢£ ¥Ç¥¸¥¿¥ëID¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÖPASS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖPASS¡×¤Ï¡¢»áÌ¾¤ä½»½ê¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢·ÐÎò¡¢»ñ³Ê¡¢·èºÑ¡¢»ñ»º¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤Ê¤É¼«Ê¬¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¡ÖPASS¡×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤Ë¾ðÊóÅÐÏ¿¤¹¤ë¼ê´Ö¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¼ê´Ö¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ÜÀß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¼õÉÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢´éÇ§¾Ú¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤êËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£Web¥µ¥¤¥È¡§ https://liquidinc.asia/smartcity/¥¤¥áー¥¸Æ°²è¡§ https://youtu.be/X8JaWfedGNA¡ã¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¡¦´éÇ§¾Ú¤ÇÃ¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯Îß·×5,000Ëü·ï°Ê¾å¤Î´éÇ§¾Úµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö´é¥Ñ¥¹¡×¤Ç¼õÉÕ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Ú¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹½êÍ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×ÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ÀìÍÑµ¡´ï¤Î¹ØÆþ¤¬ÉÔÍ×¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇÇ§¾Ú¤Ç¤¤ë¥æー¥¶ー¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢»ÜÀß¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¼õÉÕ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Ê¤É¶ÛµÞ»þ¤âÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò·Ç¼¨¤·¡¢ÈòÆñ½ê¤Î³«Àß½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¼õÉÕ¤Ë¤âÂÐ±þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤òÁÛÄê¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¼«ÂÎ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¼õÉÕ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë²ÈÂ²ÅÐÏ¿µ¡Ç½»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¤Î¿Æ¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¾ðÊó¤òÉ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ÇÅÐÏ¿²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸øÌ±´ÛÅù¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ëÅÐÏ¿Ã¼Ëö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¿¦°÷¤¬ÂåÍý¤ÇÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/13861/200/resize/d13861-200-6065e6f756efbde60944-1.png ]¢£³ô¼°²ñ¼ÒLiquid¤Ë¤Ä¤¤¤ÆLiquid¤Ï¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç§¾Ú¤ò¶õµ¤²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ìó80²¯¿ÍÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò´ÊÃ±¡¦°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¤Î¼è°ú»þ³ÎÇ§¡ÊÈÈºá¼ý±×°ÜÅ¾ËÉ»ßË¡¡Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ·ÀÌó¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ßË¡¡Ë¡¢Ãæ¸ÅÉÊÇã¼è¡Ê¸ÅÊª±Ä¶ÈË¡¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¡¢CtoC¼è°ú¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¶È³¦¤äÆ³Æþ»ö¶È¼Ô¤ò¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ²£ÃÇÅª¤ËÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÊØÀ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÄÉµá¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®3-8-3 ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3¡¡5³¬ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä¹Ã«Àî ·Éµ¯ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·îWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://liquidinc.asia¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§¿È¸µ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIQUID eKYC¡×https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/Åö¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIQUID Auth¡×https://liquidinc.asia/liquid-auth/¢£³ô¼°²ñ¼ÒELEMENTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®3-8-3 ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3¡¡5³¬ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ µ×ÅÄ ¹¯¹°¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹Ã«Àî ·Éµ¯¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì 5246ÀßÎ©¡§2013Ç¯12·îWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://elementsinc.jp/¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£