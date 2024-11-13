Mirakl¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¥Çー¥¿ÊÑ´¹¤Ç½ÐÅ¹¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½
¥¤¥áー¥¸¿Þ¡§¡ÖMirakl Connect/Channel Manager¡×
EC¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¹½ÃÛ¤ÎSaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¢¤ëMirakl³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£¶³Ê¿¡¢°Ê²¼Mirakl¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ÊEC¥µ¥¤¥È¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹±¿±Ä´ë¶È¡Ë¤È¥»¥éー¡Ê½ÐÅ¹´ë¶È¡Ë¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÏ¢·È¤Ç¤¡¢½ÐÅ¹¥×¥í¥»¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖMirakl Connect/Channel Manager¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMirakl Connect/Channel Manager¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¥»¥éー¤ÎÏ¢·È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤Î´ÉÍý¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖCatalog Transformer(https://www.mirakl.com/blog/catalog-transformer-mirakl-marketplaces-promise-unmatched-scale-don-t-let-messy-catalogs-get-in-the-way)¡×*1¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤ÎÊÑ´¹¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹Á´ÂÎ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó´ÉÍý¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Mirakl¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡¦¥»¥éー¡¦¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ò´Þ¤à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ±¼ç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚMirakl¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Û
Mirakl¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿¿¤ÎÌ±¼ç²½¤Ç¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥»¥éー¤¬´ÊÃ±¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤òÈôÌöÅª¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥éー¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¸úÎ¨Åª¤Ê½ÐÉÊ¤ÈÎ®ÄÌ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Mirakl¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³×¿·Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚMirakl Connect /Channel Manager¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Í¥ÎÉ¥»¥éー¤¬13,000¼Ò°Ê¾åÅÐÏ¿¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Mirakl¤¬¸·Áª¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥»¥éー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥»¥éー¤Î¾ðÊó¤ò¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î½ÐÅ¹¡¦½ÐÉÊ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼«¼Ò¤Î³ÈÂçÀïÎ¬¤ä¼è¤ê°·¤¦¾¦ºà¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¹ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥»¥éー¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ãµº÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥éー¸þ¤±¤ËÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ÎÆ³Æþ¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥éー¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Mirakl¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³°¤Ç¤â¹ÈÏ¤ÊÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Îµ¡²ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤ÎÃæ³Ëµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡ÖCatalog Transformer(https://www.mirakl.com/blog/catalog-transformer-mirakl-marketplaces-promise-unmatched-scale-don-t-let-messy-catalogs-get-in-the-way)¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÊÑ´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¾¦ÉÊ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Mirakl Connect / Channel Manager: ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¥»¥éー¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òºÇÅ¬²½
¡ÖMirakl Connect / Channel Manager¡×¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¥»¥éー¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨²½¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£±.Í¥ÎÉ¥»¥éー¤ÎÈ¯¸«¡¦¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë
¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ËÉÙ¤Ê¥»¥éー¤«¤é¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥»¥éー¤ò´ÊÃ±¤ËÈ¯¸«¡¦ÁªÄê¤·¡¢¿×Â®¤ËºÎÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥³¥Í¥¯¥¿ーµ¡Ç½¤Ç¿×Â®¤«¤Ä¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½
¥³¥Í¥¯¥¿ーµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¥»¥éー¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç¿×Â®¤ÊÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¤ò¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
£³.À¸À®AI¤Ç¾¦ÉÊ¥Çー¥¿´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¡¦¾ÊÎÏ²½
¡ÖCatalog Transformer(https://www.mirakl.com/blog/catalog-transformer-mirakl-marketplaces-promise-unmatched-scale-don-t-let-messy-catalogs-get-in-the-way)¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Î°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÀ¸À®AI¤Ç¼«Æ°ÊÑ³×¤·¡¢¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤äÀ°È÷¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºî¶È¤«¤é²òÊü¤·¤Þ¤¹¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¤Ï´û¤Ë±¿ÍÑÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«Æ³Æþ¤Ï2025Ç¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Mirakl¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¥»¥éー¤Ï¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¼è°ú¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖCatalog Transformer(https://www.mirakl.com/blog/catalog-transformer-mirakl-marketplaces-promise-unmatched-scale-don-t-let-messy-catalogs-get-in-the-way)¡×¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥Çー¥¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÊÑ´¹¤Î¼ê´Ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢1¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Î¼«Æ°ÊÑ´¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂç¼ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤â´ÊÃ±¤ËÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Mirakl³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£¶³Ê¿¤Î¥³¥á¥ó¥È
Mirakl³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£¶³Ê¿
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤¬ÍÆ°×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹´Ä¶¤¬°ìÁØÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í¥ÎÉ¥»¥éー¤È¤Î¿×Â®¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤ò¶¨ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤¬´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿¿¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëMirakl¤Î³×¿·Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ï¡©
Mirakl¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼«¼ÒEC¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëSaaS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Mirakl¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¡Ö¥»¥éー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÎÇä¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹½ÐÅ¹´ë¶È¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¿×Â®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MiraklÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAMI¡ÊArtificial Mirakl Intelligence¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î±¿±Ä¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢±¿±Ä¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖMirakl Ads¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¡ÖMirakl Connect /Channel Manager¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¿·µ¬¥»¥éー¤È¥¹¥àー¥º¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SaaS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊITÅê»ñ¤ä±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Mirakl¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÂç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁõ¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Mirakl¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mirakl¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¹½ÃÛSaaS¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Æ¥Ã¥¯Next 40´ë¶È¤Ç¤¹¡£450¼Ò°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ä¥É¥í¥Ã¥×¥·¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Airbus¤äCarrefour¡¢Macy¡Çs¡¢¥Ë¥È¥ê¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤¬Mirakl¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.mirakl.com/ja-jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Facebook(https://www.facebook.com/mirakl.japan)
LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mirakl-japan)
Ãí¼á*1¡§ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤²èÌÌ¤äÁàºî¤¬2025Ç¯¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤â¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£