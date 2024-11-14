¥Þ¥¤¥«ー¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖCheerDrive¡×¥É¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿¼Ô¿ô8.5Ëü¿Í¡¢Áö¹ÔÊó½·¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎß·×ÉÕÍ¿Áí³Û1,500Ëü±ßÊ¬ÆÍÇË¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÝ²Ê¾»¹§ ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬°¦¼Ö¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÅ½¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥«ー¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖCheerDrive¡Ê¥Á¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¸å¡¢Ìó3Ç¯È¾¤Ç¥É¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿¿ô¤¬8.5Ëü¿Í¡¢Áö¹ÔÊó½·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿Áí³Û¤¬Ìó1,500Ëü±ßÊ¬¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2021Ç¯3·î¤«¤é2024Ç¯9·î¤ÎÌó3Ç¯È¾¤Ç¥É¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó8ÇÜ¡¢³ÆÇ¯¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿¼Ô¿ôÁý²ÃÎ¨¤ÏÊ¿¶Ñ266%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿Áý²Ã¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤ÏÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î³«»Ï¤ËÈ¼¤¦¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò¶ÈÌ³ÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ê¤É¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬CheerDrive¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÇØ·Ê
¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊý¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºòº£¤Î¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¡×¤ä¡ÖÊª²Á¹â¡×¡¢¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅÔ»ÔÉô¡¢ÃÏÊýÉôÌä¤ï¤º¡Ö¼Ö¤¬Ìµ¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬¤Ê¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ìó¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÈ¾Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÊó½·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ìã¤¨¤ëCheerDrive¤Ï(¢¨1)¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¸³è»ö¾ð¤ä¡¢¥æー¥¶ー¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Ê¿¶ÑÇ³Èñ22km/L¡¡¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê172±ß/L¡¡Áö¹ÔÊó½·¡§4±ß/km ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÌó51%¤¬¹¹ð¼ýÆþ¤ÇÏÅ¤¨¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¿¶ÑÇ³Èñ¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë
£². Îß·×1,500Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊó½·ÉÕÍ¿¤ò¼Â»Ü
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¸å¡¢Îß·×¤ÎÊó½·¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿³Û¤Ï2024Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç1,500Ëü±ßÁêÅö¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¡¹¤ÈÂç¼ê´ë¶È¤ò´Þ¤à¡¢½Ð¹Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÂç·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤â¤³¤ÎÊó½·ÉÕÍ¿¤ÎÀª¤¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
£³. ºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥«ー¹¹ð¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÅÐÏ¿¡×
2024Ç¯4·î¡¢ÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊý¤¬Éû¼ýÆþ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆCheerDrive¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ー¥Ëー¥º¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçºåÉÜºß½»¤Î¤Õ¤¸¤ª¤«¤è¤¦¤Ø¤¤ÍÍ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢ÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¤Î´ÉÍý²¼¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤òÌÜÅªÃÏ¤Þ¤ÇÁ÷·Þ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¯¥·ー¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤Î¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ï¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤â¥¿¥¯¥·ー¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖCheerDrive¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¾¦ÍÑ¼Ö¤Ë¶á¤¤³°´Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¥Þ¥¤¥«ー¹¹ð¡ÖCheerDrive¡×¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤äÊª²Á¹â¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿¤ÎÁý²Ã¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´½Ð¹Æ¸¡Æ¤´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ http://cheerdrive.jp/contact
¢¡¥Á¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÅ½¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¡¢´ë¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óËè¤ËÄê¤á¤ë¾ò·ï¤Ë½¾¤¤¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¢ª5pt/1km ¡§100kmÁö¹Ô¤Ç500pt¡Ê500±ßÁêÅö¡Ë¡¢1000kmÁö¹Ô¤Ç5,000pt(5,000±ßÁêÅö)
¥Á¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¢¥×¥êDL¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦App Store¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id1542181332
¡¦Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cheerdrive
¡Ú¥×¥ì¥¹¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¿¹Êó¡§press@cheerdrive.co.jp