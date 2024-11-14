¡Ú¼Á²°¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ä¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Û¡ÖÇã¼è¡×¤È¡Ö¼ÁÆþ¤ì¡×¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¤Ê¤¼¤½¤Î¸½¶âÄ´Ã£¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡Ä

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https://prtimes.jp/i/136393/9/resize/d136393-9-4a3c9c3e79f9d4a61d41-3.jpg ]¼¡¤Ë¡Ö¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÇã¼è¤È¼ÁÆþ¤ì¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡¦Çã¼è¡§88.2¡ó¡¦¼ÁÆþ¤ì¡§11.8¡ó¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÇã¼è¤¬¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼ÁÆþ¤ì¤ÏÊÖºÑ¤äÍøÂ©¤È¤¤¤Ã¤¿ÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤µ¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÇã¼è¤ËÎô¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¼ÁÆþ¤ì¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¼êÃÊ¡×¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¡¢Çã¼è¤Î¡ÖÉÊÊª¤òÅÏ¤·¤Æ¸½¶â²½¤¹¤ë¡×¤Û¤¦¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¼ê·Ú¤µ¤Ç¸«¤ë¤ÈÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¡¢¼Á²°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÇã¼è¡×¤¬8³ä°Ê¾å¼Á²°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢³§¤µ¤ó¤¬¼¡²óÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¼ÁÆþ¤ì¡×¤«¡ÖÇã¼è¡×¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/136393/9/resize/d136393-9-da7c4eb55a956d7fe19c-4.jpg ]ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸å¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ëÊýË¡¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÇã¼è¤È¼ÁÆþ¤ì¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡¦Çã¼è¡§83.3¡ó¡¦¼ÁÆþ¤ì¡§16.7¡ó¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬º£¸å¤â¡¢¼ê·Ú¤Ç¸½¶â²½¤¬Áá¤¯¡¢ÊÖºÑ¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¡ÖÇã¼è¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡Ö¼ÁÆþ¤ì¡×¤ÏÉÊÊª¤ò¼êÊü¤µ¤º¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖºÑ¤äÍøÂ©¤ÎÉéÃ´¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¡¢´õË¾¤¹¤ëÄ´Ã£¼êÃÊ¤ä¼ê·Ú¤µ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Áí¤¸¤Æ¼ÁÆþ¤ì¤è¤ê¤âÇã¼è¤Î¤Û¤¦¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛÇã¼è¤È¼ÁÆþ¤ì¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼Á²°¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«°Ê¾å¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸½¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼Á²°¤Î¡ÖÇã¼è¡×¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ë°µÅÝÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢85.3¡ó¤¬¡ÖÇã¼è¡×¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤¬64¿Í¡¢¡ÖÉÔÍÑÉÊ¤Ê¤É»ý¤ÁÊª¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤¬57¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¸½¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¤Þ¤¿ÉÔÍ×¤ÊÊª¤ò¼êÊü¤»¤ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö¼ÁÆþ¤ì¡×¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤Ï14.7¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤é¡×¤¬13¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼êÊü¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÍøÂ©¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢·ÐºÑÅª¤Ë½Å¤¯´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤«¡¢ÍøÍÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ88.2¡ó¤¬¡ÖÇã¼è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²ó¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤â83.3¡ó¤¬¡ÖÇã¼è¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¤Ë¤Ï¡¢Çã¼è¤È¼ÁÆþ¤ì¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¼Á²°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Çã¼è¤«¡©¼ÁÆþ¤ì¤«¡©¡Ø¼Á²°¤«¤ó¤Æ¤¤¶É¡Ù¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÇÅ¬¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹[²èÁü6: 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