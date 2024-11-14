¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Î¥í¥¯¥·¥¿¥óSHIBUYA TOKYO¤¬¹ë²ÚÎó¼Ö¤Ë¡£¡ÈÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡É¤òÌÏ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¸ÂÄê±ØÊÛ¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì

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¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥¸¥ã¥Ý¥ó³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/11965/511/resize/d11965-511-9a1b254c4c2436c9e865-0.jpg ]1³¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¹ë²ÚÎó¼Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡£SNSÅê¹Æ¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡££±³¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡ÖLE GRAND VOYAGE¡×¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¡¢£´¤Ä¤Î¥·¥È¥é¥¹¤Î¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤¬2024Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î4¤Ä¤Î¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¤¼Â¸½¤·¤¿¡¢²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢É÷·Ê¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¹á¤ê¡£ÆîÊ©¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Û¥ê¥Çー¥Æー¥Þ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖL¡ÇOccitane SHIBUYA TOKYO¡×¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ë²ÚÎó¼Ö¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£1³¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤é¤·¤¤Âç¤¤Ê¥ª¥êー¥Ö¤ÎÌÚ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ä¡¢Îó¼Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆîÊ©¤Î¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ë²ÚÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤Ë¤Ç¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Ì¿¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¢¨£±¤â¤´Äó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1³¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä2¡¦3³¬¤Î¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²èÁü¤Ë»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢1³¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥µ¥ó¥×¥ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨2¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1Å¹ÊÞ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨2 Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/11965/511/resize/d11965-511-11a2187128dbd821d3a0-1.jpg ]£²¡¦£³³¬¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢±ØÊÛ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¯·¿¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖL¡ÇOccitane SHIBUYA TOKYO¡×¤Î2³¬¡¦3³¬¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¿©Æ²¼Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¡£¾²¤Ë¤Ï¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¹ë²ÚÎó¼Ö¤ò»×¤ï¤»¤ëÁõ¤¤¤Ë¡£Îó¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ä¥È¥é¥ó¥¯¤ä¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤âÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿µ¤Ê¬¤Ë¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/11965/511/resize/d11965-511-96fb24b457ed19b04111-2.jpg ]11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Îó¼Ö¤Î±ØÊÛ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤³¤ÎÅß¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î£´¤Ä¤Î¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿·Ú¿©¡õ¥Ç¥¶ー¥È¤¬¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°·¿¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£¥Ý¥Ã¥È¥µー¥Ö¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¿©»ö¤È¥Ç¥¶ー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëEKIBEN¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/11965/511/resize/d11965-511-8473648573fed6c0376e-3.jpg ]¡Ú¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥«¥Õ¥§´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Û¡¡11·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä³«»ÏLE GRAND VOYAGE EKIBEN by L¡ÇOCCITANE¡¡¢¨¥Ý¥Ã¥È¥µー¥Ö¤Î¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤ÀÇ¹þ2,680±ß ¢¨1Æü20¿©¸ÂÄê[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/11965/511/resize/d11965-511-150ab9da72ab6dbcf32f-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/11965/511/resize/d11965-511-6120c4164a43bbeafa56-5.jpg ]2024Ç¯¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡ÖLE GRAND VOYAGE¡×¡£¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤Îº£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡ÖLE GRAND VOYAGE¡×¡£Î¹¤Ï´¶³Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë½Ð²ñ¤¤¤ÎÊõ¸Ë¡£¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç´¶¤¸¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤äÈ¯¸«¤Ç¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢½Ð°©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿´Ìö¤é¤»¤ë¸Þ´¶¤ÎÎ¹¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆîÊ©¤Î¥·¥È¥é¥¹¥íー¥É¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¡¢£´¤Ä¤Î¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤Î¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/11965/511/resize/d11965-511-f35593f8e2cb71491364-6.jpg ]ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢É÷·Ê¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¹á¤ê¤ò³«È¯¡£²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼Â¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚ¤äÂçÃÏ¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÍÛ¤¶¤·¡¢É÷¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤É¡¢É÷·Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹á¤ê¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ë¥á¥Ë¥Ã¥Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤ë¼«Á³¤Î¾õÂÖ¤Î¹á¤ê¤òÊ¬ÀÏ¤·ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¡ÖNATURE PRINT TECHNOLOGY¡×¤Ç¡¢É÷·Ê¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¹á¤ê¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥È¥é¥¹¥íー¥É¤ØÎ¹¤Ë¤Ç¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤È¤Ï1976Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÀ¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÃÏ¡¢ÆîÊ©¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥í¥¯¥·¥¿¥ó¡£°ÊÍè¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òµý¼õ¤·Êë¤é¤·¤ò·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤ËºÌ¤ë¡¢¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¾ÃÈñ¤òºÆÀ¸¤Ë -Turn Consumption into Regeneration-¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£