¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡õ¥µー¥­¥å¥éー¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼Â¸½―³Ø¹»Ë¡¿Í°¡ºÙ°¡³Ø±àÍÍ¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶­¤Î¹½ÃÛ ―

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]¢£¿Ê²½·Ï¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¡ÊABW¡Ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ç¥¹¥¯¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤Çºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¡£¡¦Wi-Fi´Ä¶¤Î¶¯²½¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤äPHS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡£¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥É¥Ã¥¯¡ÊWelca¡Ë¤ÎÆ³Æþ¡¢µëÅÅÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥¢ー¥à¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ò¿ä¿Ê¡£¢£¥ê¥Á¥ãー¥¸¥µ¥í¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥Öー¥¹¡¢¥Ï¥¤¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¡¢¸ÄÊÌ½¸Ãæ¥Öー¥¹¡¢¥½¥í¥ïー¥¯ÀÊ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÂÇ¹ç¤»¤äÃëµÙ·Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/44939/436/resize/d44939-436-3ceb969931c9f4564d4d-6.png ]¢£¥ª¥Õ¥£¥¹DX¡¦»öÌ³¼¼Æâ¤Î50·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¡¢¼¼Æâ¶õµ¤´Ä¶¤ò²Ä»ë²½¡£¡¦DXÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊWhizi¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿·»þÂå¤ÎÀ¶ÁÝ´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/44939/436/resize/d44939-436-96cb5f3b2d065d5130ac-7.png ]³Ø¹»Ë¡¿Í°¡ºÙ°¡³Ø±à¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿ーÍÍ¤È¤Î¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿ーÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢¥ê¥æー¥¹½º´ï¤ÎÆ³Æþ¤ä·ò¹¯Åª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¶õ´Ö¤ÎÀß·×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹DX¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½ÑÅª´ðÈ×¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ーÍÍ¤«¤é¤Î¤³¤ì¤é¤Î¥ªー¥Àー¤Ë±þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/44939/436/resize/d44939-436-4f97eb05904e4bee97ef-1.png ]ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È³Ø¹»Ë¡¿Í°¡ºÙ°¡³Ø±à¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー ²ÝÄ¹ ÃæÂ¼ÍÍ¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤«¤ÄÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÍÍ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥æー¥¹²È¶ñ¤ÎÆ³Æþ¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤·¡¢⾮¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º Áí¹çÄó°Æ»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹ 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