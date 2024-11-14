¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÈXLOCAL¡¢12·î2Æü¤ËHR¥»¥ß¥Êー¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¡×¤ò³«ºÅ
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü: https://prtimes.jp/i/14652/72/resize/d14652-72-27e2759afe957b238c6d-0.png ]¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¡×¡§https://xlocal.inc/news/hBIlB4EG¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÈXLOCAL¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë¡¢¸µ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ç¸½ºß¤ÏXLOCAL¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¤Ç¤¢¤ëºäËÜ ÂçÅµ»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤¿¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤È¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¤Î·ÇºÜ´ë¶È¿ô¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁê¸ß±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Îµá¿Í¡¦¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëºÎÍÑ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Î¾¼Ò¶¦ºÅ¤ÇÃÏ°è¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HR¥»¥ß¥Êー¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·§ËÜ¤Îµá¿Í¡¦Å¾¿¦¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥½¨¿Íºà³ÍÆÀ¤ÎÈë·í¤ä¿Íºà³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿HR¥»¥ß¥Êー¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍºàÀïÎ¬ ～ÃÏ°è´ë¶È¤Î¿·¤¿¤ÊºÎÍÑÊýË¡¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë～¡×¤ò2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤ÓXLOCALÎ¾¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢OhEN Group³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÄá À¬Æó»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥Õ¥êー¥Èー¥¯·Á¼°¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢·§ËÜ¤ËËÜ¼Ò¡¿»Ù¼Ò¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÂåÉ½¡¦ºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎºÎÍÑ¼êË¡¤Î·ÑÂ³¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹Ö±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅ¼Ô¤äÃÏ¸µ¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë²ñ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://xlocal.inc/news/hBIlB4EG¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×Ì¾¡¡¾Î¡§»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍºàÀïÎ¬ ～ÃÏ°è´ë¶È¤Î¿·¤¿¤ÊºÎÍÑÊýË¡¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë～¼ç¡¡ºÅ¡§¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒXLOCALÆü¡¡»þ¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë16:00～19:30²ñ¡¡¾ì¡§·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ëB²ñµÄ¼¼¡Ê·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èºùÄ®3-40¡ËÈñ¡¡ÍÑ¡§ÌµÎÁ¿½¡¡¹þ¡§https://xlocal.inc/news/hBIlB4EG¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¶È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Éû¶È¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¿ô¤È¼Ò°÷¤ÎÉû¶È¤òÇ§¤á¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë´ë¶È¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÇã¤¤¼ê»Ô¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÃÏÊý¡×¡ß¡ÖÊ£¶È¡×¡ß¡ÖÇ¯¼ý´¹»»1ÀéËü±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÌÌÇò¤¤µá¿Í¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¿Íºà¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÈÁê±þ¤ÎÂÐ²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢ËÜµ¤¤ÇÃÏÊý´ë¶È¤È´Ø¤ï¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÃÏÊý¤Ø¿Íºà¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆ°¤¯Î®¤ì¤òÁÏ¤ê¤¿¤¯¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£3¤Ä¤Îµá¿Í¥ëー¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ÃÏÊý´ë¶Èµá¿Í¤Î¤ß¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÃÏÊý´ë¶È¤òÅÔ»ÔÉô¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡¡¡¡ ¡§https://chiiki-zukan.com/¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢ËÉÙ¤Êµá¿Í¿ô¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸¡º÷µ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡ÖÃÏ°èÆÃ²½·¿¤Îµá¿Í¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤è¤ê²Æì¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ë´ë¶ÈÂ¦¤«¤éµá¿Í¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦µ¡Ç½¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢ÁÐÊý¸þ¤«¤ÄºÇÅ¬¤ÊºÎÍÑ¡¦µá¿¦³èÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é¤ÏËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥ÊËÌ³¤Æ»¡×¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2022Ç¯¤«¤é¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥ÊÊ¡²¬¡×¤ò¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê·§ËÜ¡×¤È¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥ÊµþÅÔ¡×¤ò¼«¼Ò¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢ã³ÆÃÏ°è¤Î¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê²Æì¡¡¡¡ ¡§https://www.jobantenna.jp/¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥ÊËÌ³¤Æ» ¡¡¡§https://hokkaido.jobantenna.jp/¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥ÊÊ¡²¬ ¡¡¡¡¡§https://fukuoka.jobantenna.jp/¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê·§ËÜ ¡¡¡¡¡§https://kumamoto.jobantenna.jp/¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥ÊµþÅÔ ¡¡¡¡¡§https://kyoto.jobantenna.jp/¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢²ÆìÈ¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤ËÄê¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤È¥¸¥ç¥Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê»ö¶È¤òÃæ³Ë¤ËÃÏ°è¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¤Ø¤È¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²Ãå¼Â¤ËÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±±°æ Î´½¨½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»ÔÂç»³3ÃúÌÜ11-32ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡¡2009Ç¯2·î5ÆüURL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.inta.co.jp/