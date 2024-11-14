¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤¬¥«¡¦¥Ï¥¯¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï～ 2026Ç¯¥ªー¥×¥óÍ½Äê ～
¥×¥ì¥ß¥¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊNYSE: HGV¡Ë¤Ï¡¢¥«¡¦¥Ï¥¯¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥¥¤ÎÃæ¿´Éô¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥ó¥°¥¹¥Ó¥ì¥Ã¥¸À×ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥·¥§¥¢¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ó¥åー¡¢¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¤¬Ë¾¤á¤ë213¼¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢1¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¢2¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¢3¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Î¥¹¥¤ー¥È¤¬¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£32³¬·ú¤Æ¤Î¤³¤Î¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥Ï¥ï¥¤½£¤Ç14ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤½é¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î³§ÍÍ¤Ë¥â¥À¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñ¤Î±£¤ì²È¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎCEO¡¢¥Þー¥¯¡¦¥ï¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHGV¤Î¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ç7ÈÖÌÜ¤Î¥ê¥¾ー¥È¤È¤Ê¤ë¥«¡¦¥Ï¥¯¤Ï¡¢»äÃ£¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÈÅê»ñ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£HGV¤ÏÅö¼Ò¤Î¥ê¥¾ー¥È¤Ç´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤äÀìÌç²È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ï¥ï¥¤²¦¹ñºÇ¸å¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¦¥«¥á¥Ï¥á¥Ï²¦»Ò¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥«¡¦¥Ï¥¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î²¦»Ò¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥¥¤ÎÊ¸²½°ä»º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥«¡¦¥Ï¥¯¤Ï¡¢Åç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»¾¤¨¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¡¹¤È¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢ÅþÃå¡¦½ÐÈ¯¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥é¥¦¥ó¥¸¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢¥×ー¥ë¡¢¥×ー¥ë¥Ðー¤Ê¤É¤Î¥ê¥¾ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀßÈ÷¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥·¥§¥¢¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ï¸ø¶¦¤ÎÆüËÜ¼°Íá¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢1³¬¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥¥Óー¥Á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤«¤é¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥«¡¦¥Ï¥¯¤Ï¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Î²þÁ±¤â¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥«¥¦¥¢ÄÌ¤ê¤«¤é¥³¥¢ÄÌ¤ê¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¤¥¦¥é¥ËÄÌ¤ê¤¬ÁÐÊý¸þÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÁªÂò»è¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¨¥É¥ïー¥ÉÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¸ø¶¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¶áÎÙ¤ËÎÐÃÏ¥¹¥Úー¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£HGV¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥Î¥ë¥ë»ÔµÄ²ñ¤ÎºÛÎÌ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë100Ëü¥É¥ë¤Î´ð¶â¤òµò½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
HGV¤Ï»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¦¥Ï¥¯¤ÎÇä¾å¤´¤È¤Ë¥ï¥¤¥¥¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å1Ç¯´Ö¤ÇÇä¾å¤«¤éÌó1Ëü¥É¥ë¤¬¤³¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢HGV¤¬2024Ç¯¤Ë¥ï¥¤¥¥¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¹¤Ç¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë1Ëü¥É¥ë¤Î´óÉÕ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï2018Ç¯¤Ë¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î´Ö¡¢³«È¯¤ò°ì»þÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÀß¤Ï2023Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤ËºÆ³«¤µ¤ì¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Ï2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥·¥§¥¢¤Ï½¾Íè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬ËèÇ¯Ä¹´üÂÚºß¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÌá¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÍÍ¤ÎÊ¿¶Ñ½ã»ñ»º110Ëü¥É¥ë¡¢1²ó¤ÎÂÚºß¤¢¤¿¤êÌó4,300¥É¥ë¤Î¾ÃÈñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¿¥¤¥à¥·¥§¥¢¶È³¦¤Ï½£Á´ÂÎ¤Ç9²¯4300Ëü¥É¥ë¤Î´Ñ¸÷µÒ¾ÃÈñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢540¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¡¢1,700¿Í¶á¤¯¤Î¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö5,000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÀÇ¼ý¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¦¥Ï¥¯¤È¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢0120-805-824¤Þ¤¿¤Ï https://www.hgvc.co.jp/ka-haku/tour ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊNYSE:HGV¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ê¥¿¥¤¥à¥·¥§¥¢¡Ë¤Î¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ªー¥é¥ó¥É¤òËÜµò¤È¤·¡¢Âè°ìµé¤Î¹Ô³ÚÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤ª¤è¤Ó¥Ò¥ë¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÌó720,000ÁÈ¤ò±Û¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¥ê¥¾ー¥È¸ò´¹¥×¥í¥°¥é¥à¡¢´Ñ¸÷Î¹¹Ô¡¢Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¾ー¥Ä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É¡§ÂåÉ½ ¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥Ðー¥Ë¥¢ー¡Ë¤¬»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïhttp://www.hgvc.co.jp/, http://www.hiltongrandvacations.com/, www.clubtravelerjapan.com ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïhttps://www.hgvc.co.jp/media/¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.hgvc.co.jp/media/%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)
Facebook : https://www.facebook.com/HiltonGrandVacationsJP/
Instagram : https://www.instagram.com/hiltongrandvacationsjp/
X¡¡ ¡¡¡¡ : https://x.com/hiltongvjp