～À¶¼ò¡ÖÂ¿Ê¹¡×¡¡È¯Çä100¼þÇ¯µÇ°～Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¡ØÂ¿Ê¹ ¿ð¸÷¡Ê¤º¤¤¤³¤¦¡Ë ½ãÊÆ¶ã¾ú720mlÉÓµÍ¡ÙËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä
Âç´Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§Ä¹Éô·±»Ò/Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ï¡¢À¶¼ò¡ÖÂ¿Ê¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬2024Ç¯11·î16Æü¤ËÈ¯Çä100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡ØÂ¿Ê¹ ¿ð¸÷ ½ãÊÆ¶ã¾ú720mlÉÓµÍ¡Ù¤ò2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿Ê¹ ¿ð¸÷ ½ãÊÆ¶ã¾ú720mlÉÓµÍ
¢£À¶¼ò¡ÖÂ¿Ê¹¡×¤È¤Ï
À¶¼ò¡ÖÂ¿Ê¹¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸åÄ¹¤¤´Ö¡¢¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÈ¬ÇÏµ¥Á¥¤Î´ó¹ÁÀè¼þÊÕ¤Î¼è°úÀè¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡Ö¼ò¡×¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2004Ç¯¤ËÂç´Ø¤¬¾¦É¸¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢Â¿Ê¹¼òÂ¤¤¬²ò»¶¤·¤¿¸å¤â¡¢À¶¼ò¡ÖÂ¿Ê¹¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1839Ç¯¡ÊÅ·ÊÝ9Ç¯¡Ë¡¦¡¦¡¦½éÂåÈ¬ÇÏ·ó²ð¡Ê¸½¡¦Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬¡ÖÊÆ¹ò¾¦È¬ÇÏ²°¡×¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£¡ÖÈ¬ÇÏºâÈ¶¡×¤òÃÛ¤¯¡£
- 1920Ç¯¡ÊÂçÀµ9Ç¯¡Ë¡¦¡¦¡¦³¤±¿¶È¡¦¶ä¹Ô¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¸å¤ËÂ¿Ê¹¶½¶È¤òÁÏ¶È¡£
- 1924Ç¯¡ÊÂçÀµ13Ç¯¡Ë¡¦¡¦¡¦ ¼òÎàÀ½Â¤ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡ÖÀ¶¼òÂ¿Ê¹¡×¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢Â¿Ê¹¼òÂ¤¤È¤Ê¤ë¡£
1983Ç¯Åö»þ¤Î¹¹ðÁÇºà
¢£¡ØÂ¿Ê¹ ¿ð¸÷ ½ãÊÆ¶ã¾ú720mlÉÓµÍ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¿ð¸÷¡Ê¤º¤¤¤³¤¦¡Ë¡Ù¤È¤Ï¡¢¡Ö¿ð¡Ê¤á¤Ç¤¿¡Ë¤¤¸÷¤Ç¡¢µÈÃû¤òÉ½¤¹¸÷¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Â¿Ê¹¼òÂ¤¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÂ¿Ê¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¯Çä100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëËÌ³¤Æ»¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Æ»»ºÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¡ØÂ¿Ê¹ ¿ð¸÷ ½ãÊÆ¶ã¾ú720mlÉÓµÍ¡Ù¤ò¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¹áµ¤À®Ê¬¤òÂ¿¤¯»º½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°é¼ï¤·¤¿Âç´ØÆÈ¼«¹ÚÊì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ë¤«¤Ê¶ã¾ú¹á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£麴ÊÆ¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©»º»³ÅÄ¶Ó¤ò¡¢³ÝÊÆ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÊÆ¤Î»ÝÌ£¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÆÃÊÌ´¶¤È¹âµé´¶¡×
¹õÃÏ¤Ë¶â¤ÎÊ¸»ú¤Ç100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¡ØÂ¿Ê¹100¼þÇ¯ µÇ°¸ÂÄê¼ò¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤È¼þÇ¯¥í¥´¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
- ¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Â¿Ê¹ ¿ð¸÷ ½ãÊÆ¶ã¾ú
- ÆâÍÆÎÌ¡¿ÍÆ´ï¡¡¡¡720ml¡¿ÉÓ
- ¥é¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¡ÊÀºÊÆÊâ¹ç60¡ó¡Ë
- ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡¡15¡ó
- ÆüËÜ¼òÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡-2
- Áí»ÀÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.4
- ¸¶ºàÎÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆ¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢ÊÆ¤³¤¦¤¸¡Ê¹ñ»ºÊÆ¡Ë
- »²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡¡¡¡2,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¿2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë
- È¯ÇäÃÏ°è¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë