¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«ー¥É¥²ー¥à ¡Ø¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¥Ö¥é¥¦¡Ù¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¥Ç¥Ã¥­&¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¤¬11·î15Æü(¶â)Æ±»þÈ¯Çä¡ª

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8185/resize/d14827-8185-05d7f991628b875501d1-0.jpg ]■ヴァイスシュヴァルツブラウに「TSUM TSUMシリーズ」が登場!積み上げて楽しめるディズニーストアのぬいぐるみ『TSUM TSUM』がカードゲームに登場!ブースターパックに加え、すぐにゲームを遊べるスタートデッキも同時発売!■収録カード情報(ブースターパック)ティーパーティーをコンセプトとした新規描き下ろしイラストを10点収録![画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8185/resize/d14827-8185-96f87c440ee370990c44-0.jpg ]■ブースターパック商品情報ブースターパックはカード4枚入り。対戦にもコレクションにもピッタリの商品です。パラレルを含めた複数種類のカードの中から4枚が出現します。【商品名】ブースターパック『ディズニー ツムツム』【商品詳細】・基本レアリティ68種+パラレル69種・基本レアリティ[RR11種、R18種、N39種]・パラレル[SSP11種、SP18種、BR40種]・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入!※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。【発売日】2024年11月15日(金)【希望小売価格】1パック 4枚入り 330円(税込)1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)1カートン 30ボックス入り 99,000円(税込)■スタートデッキ商品情報スタートデッキはカード50枚の構築済デッキ!ヴァイスシュヴァルツブラウで遊ぶために必要なものがセットになった、カードゲームが初めての方にもオススメの商品です。スタートデッキを持ち寄ればすぐに対戦することが出来ます。【商品名】スタートデッキ『ディズニー ツムツム』【商品詳細】・構築済みデッキ:カード50枚セット ※構築済みデッキの中身はどれも同じ構成です。・箔押しコレクションカード:1枚 (全1種)・スタートプラスパック:1パック(5枚入り) ※4枚は固定、1枚は必ず豪華特別仕様カードが封入。・遊び方ガイド&紙製プレイマット:1枚【豪華特別仕様カード】 ・種類数[TMR4種、BR7種]【発売日】2024年11月15日(金)【希望小売価格】1個 1,650円(税込)1ボックス 6個入り 9,900円(税込)1カートン 8ボックス入り 79,200円(税込)★豪華特別仕様カードの一部をご紹介![画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8185/resize/d14827-8185-e033104d9aeb3c21e054-0.jpg ]▼スタートデッキ&ブースターパック商品詳細はこちらhttps://ws-blau.com/title/dtm/■『LINE:ディズニー ツムツム』とはディズニーストアで大人気のぬいぐるみTSUM TSUM(ツムツム)を集めてつなげる簡単パズルゲーム。ミッキーマウスや、ドナルドダック、くまのプーさんなどみんなが大好きなディズニーキャラクターが勢揃い!遊び方はとっても簡単。ぬいぐるみの『ツム』を3つ以上つなげるだけ!たくさんの種類のツムがあるから、集めて遊んでみよう!・『LINE:ディズニー ツムツム』公式サイト :https://www.disney.co.jp/games/dtt■『ヴァイスシュヴァルツブラウ』とは[画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8185/resize/d14827-8185-6c3f57a8e9a119473536-0.jpg ]『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト:https://ws-blau.com/ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X:https://x.com/wsblau_infoヴァイスシュヴァルツブラウ公式Instagram:https://www.instagram.com/wsblau_info/ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube: http://youtube.com/@wsblau_info※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。(C)Disney (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C)Disney/Pixar (C)Bushiroad illust. chisato/ルノテオ