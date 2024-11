ÁÝ½ü¤â¤ª¼êÆþ¤ì¤âÁ´¼«Æ°¤ÊºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤âÂÐ¾Ý¡¡ºÇÂç3Ëü±ß¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡¡¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢¥ë¥ó¥Ð¡©¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü

アイロボットジャパン合同会社[画像1: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-df8e4165b7a22beb0c82-1.jpg ] アイロボットではロボット掃除機の一層の普及を目指すとともに、ユーザーが掃除をルンバに任せることでより自由な時間が生まれ、自分らしい暮らしができるように、という想いを込めて製品やサービスを提供しています。円安や物価高により、お金と時間のやりくりを今まで以上に頑張らねばならなかった2024年。慌ただしい年末、掃除をルンバに任せて家事の手間を減らすことで、時間や気持ちのゆとりを生み出し、新しい年を充実した気持ちの良いものにしてほしい、という思いから、「そろそろ、ルンバ?」をメッセージとし、最新モデルのルンバを含め人気機種を対象としたキャッシュバックキャンペーンを実施します。 「そろそろ、ルンバ?」キャンペーンは、期間中に一部のアイロボット認定販売店(https://www.irobot-jp.com/shop/)ならびにアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)にて新品の対象商品を購入され、本キャンペーンへ応募されたお客様を対象に最大3万円のキャッシュバックを行うものです。自動パッド洗浄と乾燥、自動給水、自動ゴミ収集、自動充電と再開をすべてこなす、アイロボット初の”多機能充電ステーション”が付属したルンバのフラッグシップモデル「Roomba Combo(TM) 10 Max ロボット + AutoWash(TM) 充電ステーション」に加え、人気のエントリーモデルに自動ごみ収集機能の付いた「Roomba Combo(TM) 2 Essential ロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション」も対象となります。 今回のキャンペーンでは、手頃な価格のエントリーモデルである「Roomba Combo 2 Essential ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」「Roomba Combo(TM) Essential ロボット」は5千円、スタンダードモデルの「Roomba Combo i5+」は1万円がキャッシュバックされます。さらに、物体認識・回避*1の機能が付いたプレミアムモデルである「Roomba Combo j5+」は1万円のキャッシュバックと、汚れが気になるときだけ拭き掃除をしたい方のニーズを満たす「交換式2 in 1」をより手頃な値段でお買い求めいただけます。また、拭き掃除との切り替えを自動でおこなう「Roomba Combo(TM) 10 Max ロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション」は2万円、「Roomba Combo 10 Max ロボット + AutoWash 充電ステーション」は3万円のキャッシュバック対象となります。 より多くの皆様が床掃除の手間を減らし、賢く気持ちいい毎日を過ごしていただけるようにと、2 in 1タイプのルンバを中心とした人気モデルのラインナップが対象となりました。 今後もアイロボットは「暮らしを、もっとあなたらしく。」というスローガンのもと、さらに充実した製品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにするEmpower people to do moreというミッションを、世界中のスタッフが一丸となって取り組んでまいります。■ アイロボット「そろそろ、ルンバ?キャンペーン」対象モデル (価格はアイロボット公式オンラインストア[https://www.irobot-jp.com/]税込価格)[画像2: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-ca21a385d1a9261bbe0e-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-b4b741148681a7bde894-8.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-3cf0f9e21e10b302fe11-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-0beeb0fd8b0861a6cb80-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-1b50978cd189582acee6-5.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-eaaadf3dde3698a14ad1-5.jpg ]■キャッシュバックの内容と対象製品: ・30,000円キャッシュバック:「Roomba Combo 10 Max ロボット + AutoWash 充電ステーション」・20,000円キャッシュバック:「Roomba Combo 10 Max ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」・10,000円キャッシュバック:「Roomba Combo j5+」 「Roomba Combo i5+」・ 5,000円キャッシュバック:「Roomba Combo 2 Essential ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」 「Roomba Combo Essential ロボット」[画像8: https://prtimes.jp/i/25142/135/resize/d25142-135-5f3c332d3d70fb154878-6.png ]■購入期間:2024/11/14(木)0:00~2024/12/25(水)23:59■応募期間:2024/11/14(木)10:00~2025/1/16(木)23:59■応募方法:下記キャンペーンサイトよりWeb応募キャンペーンサイトURL: https://www.irobot-jp.com/campaign/cb_winter2024/*1:回避する対象:コードやケーブル、犬または猫の固形の糞のみ(毛玉や吐しゃ物、液体は対象外)、靴やスリッパ、靴下、ファブリック、衣服、リュックサック、ペットの食器、猫用トイレ、ペットのおもちゃ(ボールやロープなど)、犬・猫など。回避する対象は順次アップデートされます。iRobot Home アプリに接続し、障害物検知が自動(推奨)の状態でご使用いただく必要があります。前面カメラセンサーが物理的に覆われている場合や極端に暗い部屋では、回避する対象の検出が正常に作動しない可能性があります。トレーニング/マッピング走行中は障害物を検出して回避する機能が作動しないので、床にコードやペットの排泄物などの障害物がない状態で行ってください。■アイロボット・コーポレーションについてアイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 Roomba(R)」の発売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で5,000万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。https://www.irobot.comiRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、Roomba Combo、AutoWash、AutoEmpty、アイロボットの登録商標または商標です。