¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÖÀ¸À®AI³èÍÑ¡×ºÇ¿·Æ°¸þ¤È¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/majitech-20241129/M1D
¢£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ
¡¦Microsoft Copilot¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼«Æ°²½
¡¦À¸À®AI¤Ë¤è¤ëRPA¤Î¿Ê²½
¡¦±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ
¡¦¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ
¤Þ¤¿¡¢AI¶îÆ°³«È¯¤ä¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¹Ö±éÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÊAI°Ê³°¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¤Þ¤¿¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢AI°Ê³°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨»¿
³ô¼°²ñ¼ÒBeeX
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¢¥Ã¥ÈOEC
H.I.S.Mobile³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/majitech-20241129/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8iaTCqzCalI ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/majitech-20241129/M1D
¢£À¸À®AI¡¢´ë¶È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤É¤¦¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
À¸À®AI¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Î²ÝÂê¡¢À¸À®¤·¤¿¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ê¤ÉÉÊ¼ÁÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¡¢Éé¤ÎÌÌ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ñºÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ
¡¦Microsoft Copilot¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼«Æ°²½
¡¦À¸À®AI¤Ë¤è¤ëRPA¤Î¿Ê²½
¡¦±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ
¡¦¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ
¤Þ¤¿¡¢AI¶îÆ°³«È¯¤ä¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¹Ö±éÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÊAI°Ê³°¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¤Þ¤¿¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢AI°Ê³°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨»¿
³ô¼°²ñ¼ÒBeeX
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¢¥Ã¥ÈOEC
H.I.S.Mobile³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/majitech-20241129/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8iaTCqzCalI ]