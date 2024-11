PUFF Designs 3¥Ö¥é¥ó¥É¹çÆ±POPUP STORE¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹

丸井織物株式会社

オンラインデパートメントストアのPUFF Designsが表参道にて、

2024年11月15日(金)から18日(月)の4日間でPOPUPを開催いたします。

新作のAW商品をお手にとってご覧いただける他、

ディレクター来店イベントやPOPUP限定ノベルティなど豪華コンテンツもご用意しております。ご予約不要でどなたでもご自由にご入場可能です。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【開催日時】

11月15日(金)12:00~21:00

11月16日(土)11:00~20:00

11月17日(日)11:00~20:00

11月18日(月)12:00~21:00

※日にちによって開催時間が異なりますのでご注意ください。

※ディレクター来店日については、それぞれのブランドの公式インスタグラムをご確認ください。

【開催場所】

〈AQspace 表参道〉

〒107-0061

東京都港区北青山3-6-19 バイナリー北青山2F

【商品ラインナップ】

・Priveve / THE MIX SHAGGY TEE KNIT

BLUE / BROWN / BEIGE

価格:11,000円(税込)

・Priveve / THE GATHER PUFFER VEST

IVORY / GRAY / BLACK

価格:28,600円(税込)

・fiolily / Lace Docking Dress

BLACK / GRAY / MOCHA

価格:20,900円(税込)

・fiolily / Tweed Jacket Coat

BLACK / IVORY / GRAY

価格:33,000円(税込)

・Lure you in / LACE SHORT JUMPER SKIRT

CHECK / STONE / NIGHT

価格:16,500円(税込)

・Lure you in / LURE YOU IN LOGO HOODIE

MILK / NIGHT / STONE/ BLUEBERRY

価格:12,100円(税込)

【本イベントに関する注意事項】

・最終入場は終了30分前となります。

・混雑時の来店滞在時間は60分を見安にお願いいたします。

・お問い合わせは公式LINE@【@puffdesigns】までお願いいたします。

・各種クレジットカード、現金、PayPayでのお支払いが可能です。

・ベビーカー、お子様連れのご来店も可能です。

・お取置きはお受けしておりません。

【ブランド・ディレクター紹介】

Priveve

柔らかな色使いと女性らしいデザインのワンピースが象徴的な レディースブランド『Priveve』。オケージョンウエアとしても使用できる商品が人気となり、中でも、細かなプリーツを施したサテン素材の「プリーツメロウシリーズ」が大ヒット商品となる。過去には101匹わんちゃんを起用した「Priveve Disneyコレクション」を発売。EDWINのレディースブランド「SOMETHING」とのコラボデニムも複数回に渡り発売し、反響を呼んでいる。

金光みり愛

1994年生まれ。福岡県出身。 幼少期をアメリカで過ごし、03年帰国。 2016年、大学在中に渡英し、ロンドンにて ファッションについて学ぶ。卒業後はNYLON JAPAN 公式ブロガーとして活動する他、雑誌・広告、 ランウェイショーのモデルとしても活躍の場を広げる。 大学卒業後に起業し、自身初となるブランド「GYF TOKYO」を立ち上げ、3年間デザイナーを務めた後、2020年には二つ目となるブランド「Priveve」をスタート。

その後、オンラインデパートメントストア「PUFF Designs」を新たに立ち上げ、総合プロデューサーを務めている。

金光みり愛 公式インスタグラム▶http://instagram.com/milliah_kanemitsu

金光みり愛 公式YouTube

▶ https://www.youtube.com/channel/UCXbsQfKpH7qQxoqHzwwW54A?

Priveve 公式インスタグラム

▶http://instagram.com/priveve_priveve

fiolily

2022年5月にPUFF Designsよりデビュー。人気インフルエンサー 山本月(やまもとるな)がディレクターを務め、「可憐な繊細さと、芯のある強さを合わせ持つ女性のためのライフスタイルを彩るワードローブ」をコンセプトとしている。 国内有名アトリエで作成されたアクセサリーの展開や、ハンドバッグや小物など、幅広く展開している。また、「Sparkling Peplum Sleeveless Tops」通称「キラキラトップス」ECサイトで即日完売し、何度も追加生産をかけ、大反響となった。

山本月

1997年11月21日生まれ、福岡県出身。元E-girlsのメンバーとして活動後、現在は個人でYouTube、Instagramにて自身の ライフスタイルを紹介するコンテンツを発信。SNSの総フォロワー数は40万を超え、同世代の女性から熱い支持を得る。2022年に自身のアパレルブランド「fiolily(フィオリリー)」を立ち上げる。

山本月 公式インスタグラム

▶http://instagram.com/ohana_runa

山本月 公式Youtube

▶ https://www.youtube.com/channel/UC969UecYnB3dMPVTGuN_b4Q

fiolily 公式インスタグラム

▶http://instagram.com/fiolily_official

Lure you in

2024年1月にPUFF Designsよりデビュー。「少女と大人の真ん中」をテーマとし、何にも縛られない自由な少女心と、優美に舞う女性らしさをお洋服に投影する。パステルカラーやリボンなどを取り入れた甘いデザインの中にモードなエッセンスを融合させた商品を展開。中でも、異なる生地を贅沢に使用した個性的なデザインの「ジャガードパッチワークワンピース」が大ヒット商品となる。

越智ゆらの

1998年10月18日生まれ。大阪府出身。若者に大人気のファッション雑誌『Popteen』の元専属モデル。「ゆらゆら」という愛称で親しまれ、多くの熱狂的なファンを持ち、長年にわたり同世代からの人気を誇る。

誌面の他にも広告モデルやスタイルブックの発売、映画や舞台、バラエティ番組などに出演するなど、幅広く活躍している。

越智ゆらの 公式インスタグラム

▶ http://instagram.com/yula1018

越智ゆらの 公式Youtube

▶ https://www.youtube.com/channel/UC8CaA8L4LD-1vwmgm5HoDNQ

Lure you in 公式インスタグラム

▶https://www.instagram.com/lureyouin_official

【読者お問い合わせ先】

丸井織物株式会社 東京営業所 ネット事業課 PUFF Designs

Tel. 03-6427-9411

PUFF Designs LINE@【@puffdesigns】

プレスコンタクト:伊藤 info@puff-designs.com