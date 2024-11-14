ºÇÀèÃ¼¤Î¸À¸ì¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö±Ñ¸ì¤Î²»´¶¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°³¨ËÜ¡×¤Û¤«¡¢±Ñ¸ì¤Î²»¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÍÄ»ù¸þ¤±±Ñ¸ìÃÎ°é¶µºà¡Ø±Ñ¸ì¥Ç¥Ó¥åーBOX¡Ù¤¬´°À®¡ª

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½ÐÅµ¡§J. Marc Goodrich , Christopher J. Lonigan 2020
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½ÐÅµ¡§Ritchie, SJ, Bates, TC, and Plomin, R, 2014
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