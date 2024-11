º£Ç¯¡¢SNS¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÏÃ¯¤À¡ª¡© Âè£¹²ó¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2024 ¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª

LIDDELL株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11944/458/resize/d11944-458-c85e8c022a0226dcffe9-0.png ]IAJ 9th 特設サイト : https://lp.spirit-japan.com/iaj/2024/未来を創り出す可能性を持つ「個人」を発掘するアワード個人がクリエイティブし、メディアを持ち、コンテンツを発信する時代。個人の影響はソーシャルメディアを通じ、世界を変える力があります。リデルは、未来のクリエイティブ、アート&ビジネスシーンを創り出す才能を讃えるアワードとして、今年もIAJの開催を決定いたしました。9回目の開催となる今回は多様なジャンルの8部門を設け、2024年に最も高いポテンシャルを感じられる活躍をした、国内最高峰のインフルエンサーを表彰します。『インフルエンサー・アワード・ジャパン』とはマーケティングにおいて欠かせないツールとなった現在のSNSを作り上げたのは、インフルエンサーの牽引力とオーディエンス力であり、市場拡大の柱となっています。本アワードは、SNS・インフルエンサーマーケティングのパイオニアであるリデルが、その知見と関係性を活かし2016年から開催しております。インフルエンサーが公にその活動を評価され、努力や感性を称賛される場としてインフルエンサーの可能性を支援するために、との思いで毎年開催しており、今年で9回目を迎えます。[画像2: https://prtimes.jp/i/11944/458/resize/d11944-458-1944a425d31765e731f2-1.png ]リデルが運営する国内最大級のインフルエンサーマッチングプラットフォーム『SPIRIT(スピリット)』は、約35,000人のインフルエンサーと約7,000社の企業が取引するワークスペースです。その中から選ばれるInstagram、X、TikTok、YouTubeなど多様なSNSで活躍するIAJのノミネーターや各賞受賞者は、企業の最良のパートナーとして毎年注目されております。IAJにおけるインフルエンサーの定義IAJは、自律的に活動し将来性のあるインフルエンサーを、賞賛・支援することを目的としています。よって、ノミネート時点で「10万フォロワー以下」の影響力がある個人を「IAJにおけるインフルエンサー」と定義しています。部門賞紹介専門性を重視した8部門を設け、各部門5名ずつノミネートされます。美容、コーディネートの「BEAUTY & FASHION」暮らし、インテリア、住宅関連の「LIFESTYLE」料理、レシピ、グルメ情報の「FOOD」旅行、アウトドア、スポーツに関する「ACTIVITY」音楽、ダンス、美術、ゲームなどの「ENTERTAINMENT」サステナブル、SDGs、環境保全の「ECOLOGY」ビジネス、教育、ライフハック関連の「BUSINESS & LEARNING」独創性の高い「ORIGINALITY」また、各部門別優秀賞の他、40名のノミネーターの中から「INFLUENCER OF THE YEAR:最も影響を与えたインフルエンサー」「LEAP INFLUENCER OF THE YEAR:最も飛躍したインフルエンサー」「BEST NEW INFLUENCER:最も期待するアップカミングインフルエンサー」として1名ずつ決定いたします。開催日程2024年11月29日(金)ノミネーター発表2024年11月29日(金)~12月13日(金)審査及び選考会実施2024年12月19日(木)受賞者発表ノミネーター、および受賞者選考方法『SPIRIT(スピリット)』に登録する約35,000人、またリデルがリレーションする中からランダムで選出されたインフルエンサーによる投票によってノミネーターが選出され、受賞者はインフルエンサーの投票と審査員による厳正な審査を元に選考いたします。発表方法IAJ 9th 特設サイト、SNS、およびライブ配信にて発表予定。詳細に関しては順次公開いたします。※事前に各メディアへは情報開示いたしますので、お気軽にお問合せください。[インフルエンサーの感性や才能を応援し、その影響を称える。]IAJ 9th 特設サイト:https://lp.spirit-japan.com/iaj/2024/【お問合せ】リデル株式会社担当: 神尾メール: pr@liddell.tokyo--------------------------------------[企業情報]リデル株式会社 / LIDDELL Inc.コーポレートURL:https://liddell.tokyo/[LIDDELL INFLUENCER WORKSPACE / LIW] SNS施策がオールインワン!運用型のSNS・インフルエンサーマーケティングプラットフォームURL:https://service.liddell.tokyo/[KAL /カル]業務最適化やコミュニティAIに。社内情報を学習した、自社プライベート生成AIの提供URL:https://liddell-tokyo.studio.site/