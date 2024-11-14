¹ñºÝÎ®ÄÌ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥æ¥¢¥È¥ìー¥É¤Î¥×¥ì¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤Å¤ÄÉ²Ã½Ð»ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÅç Áï°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëGenesia Venture Fund 3¹æ¡Ê°Ê²¼¡¢GV-3¡Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝÎ®ÄÌ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥æ¥¢¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊYourTrade, Inc. | ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìøß· Íµ¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥¢¥È¥ìー¥É¡×¡Ë¤Î¥×¥ì¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤Å¤¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¾¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ï¡¢ANRI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ーÅê»ñ¡¢¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾¦¹©ÁÈ¹çÃæ±û¶â¸Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥æ¥¢¥È¥ìー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¹ñºÝÎ®ÄÌÎÎ°è¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥æ¥¢¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢³¤³°ºÆÎ®ÄÌ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌËÇ°×¤ä±Û¶EC¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤äEC¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ëÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÖÉÊ¾¦ÉÊ¤äÂÚÎ±ºß¸ËÉÊ¤ò³¤³°¤ÇºÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë¹ñºÝºÆÎ®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¹ñ¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç·î´ÖÎ®ÄÌ³Û¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÀÌó»ö¶È¼Ô¤âÆüËÜµÚ¤ÓÂæÏÑ¤ÎÂç¼ê»ö¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè¤ÏÇÑ´þÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÎ®Æ°À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÇä¾å¸þ¾å¡¢ºß¸Ë¥³¥¹¥È¤äÇÑ´þ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÇÑ´þ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÀ¤È´Ä¶À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Í¿ô¤ÎECÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆ±¹ñ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´ûÂ¸¤Î¹ñºÝºÆÎ®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë±Û¶ECÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ønomino global¡Ê¥Î¥ß¥Î¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡Ë¡Ù¤â¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÊýË¡¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÁá¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Çー¥¿¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¤ËÊ£¿ô¤Î³¤³°EC¤Ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï³¤³°¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£±Û¶EC¤ÎÆþ¸ý¤«¤é½Ð¸ý¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¾¦ÉÊ¤¬À¤³¦¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ønomino global¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://www.nomino-yourtrade.com/
¡Ú»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
À¤³¦¤Î±Û¶EC»Ô¾ì¤Ï2021Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬7,850²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï7Ãû9,380²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó1,190Ãû±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥¢¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢°Ê²¼¥ªー¥×¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¿Íºà¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sales Ops Manager(https://probable-kettle-b90.notion.site/Job-Description-Sales-Ops-Manager-49e012293a7549538e1b413bc5dec0cd)
Senior Software Engineer(https://probable-kettle-b90.notion.site/Job-Description-Senior-Software-Engineer-f49287f3561647288b2774e0e2389f55)
¡Ú½Ð»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¡Investment Manager¡¡¿åÃ« ¹Ò¸Ê
·ÐºÑ²ÁÃÍ¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¹â¼¡¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤ÆDay 0¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥·ー¥ÉÄ´Ã£¤«¤é°ìÇ¯´Ö¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥ÈÅ¸³«¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Îº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥é¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ°ú¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥æ¥¢¥È¥ìー¥É
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥æ¥¢¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊYourTrade, Inc.¡Ë
WEB ¡¡ ¡§ https://www.yourtrade.jp/ja/
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー15³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ìøß· Íµ¿Í
¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
WEB ¡¡ ¡§https://genesiaventures.com/
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯8·î
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-10-5 ½ÂÃ«¥×¥ì¥¤¥¹3F Orbit ShibuyaÆâ
»öÌ³½ê¡¡¡§¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡ËWeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡ËGenesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ù¥ó¥¬¥ëー¥ë¡ËBlock L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿General Partner¡¡ÅÄÅç Áï°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¶È