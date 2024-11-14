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³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ö¥·¥å¥í¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/48881/137/resize/d48881-137-f5afbf9ff9201e4d0d41-1.jpg ]¡¡¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー»þ´ü¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー ¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é£´Ì¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬¥á¥¾¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Ì´°î¤ì¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/48881/137/resize/d48881-137-6d3fa2ae537df9fe1f94-0.jpg ]¡¡¡ÖGATES OF WONDERS¡ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÈâ¤ò³«¤¯¤È¡¢Ì´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤¬ÆÃÊÌ¤Êµ±¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö¥¥ã¥È¥ë¡×¡¢¡Ö¥»¥ë¥Ñ¥ó¥Ü¥¨¥à¡×¡¢¡Ö¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Èµ±¤¤¬°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿Ì¥ÏÇ¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=DpOeZ5y3a3E ]¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâÆÃÀß¥Úー¥¸¡ÖGATES OF WONDERS¡ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¡Ë¡×¥ß¥Ê¡¡https://www.boucheron.com/ja_jp/gates-of-wonders-mina¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¡ https://www.boucheron.com/ja_jp/gates-of-wonders-han-so-hee¥Ö¥·¥å¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.boucheron.com/¡Ò¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó1858Ç¯¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤¬ÁÏ¶È¤·¡¢¼«Í³¤ÊÀº¿À¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥·¥å¥í¥ó¡£¥Ñ¥ê¡¦¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¹¾ì¤Ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¹½¤¨¤¿ºÇ½é¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥éー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Ï¥¸¥å¥¨¥êー¤È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¤ÇÂçÃÀ¤ÊÀº¿À¤ò»ý¤Ä¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢160Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç90°Ê¾å¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥±¥ê¥ó¥°¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£