¥â¥Î»¨»ï¡ØBegin¡Ù¤¬ºî¤ë¡¢²¦Æ»¥Ö¥é¥ó¥É´°Á´BOOK¥·¥êー¥ººÇ¿·´©¡£À¤³¦°ìÀµÅý¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë¡£¡Ø¥ëー¥×¥¦¥£¥éー´°Á´BOOK¡Ù

株式会社世界文化ホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/9728/1903/resize/d9728-1903-a67d1abe8bbbbabe1326-0.jpg ]熱狂的なファンを多く抱える[Made in JAPAN スウェット]、ループウィラー。その25周年を機に、歴史、生地、製法、全モデル紹介、全網羅でブランドの魅力を深堀りしました。雑誌『Begin』で紹介してきた貴重なアーカイブ写真&記事も掲載しています。世界一正統なスウェット、そのすべてがココに!「世界最高」と呼ばれるスウェット、それは日本にある![画像2: https://prtimes.jp/i/9728/1903/resize/d9728-1903-ee4663fe0e51ffca3fbc-1.jpg ]アメカジファッションでもマストな、古着でも高い人気を誇る「スウェット」。アメリカでトレーニングウェアとして誕生したのがルーツですが、じつは世界最高と呼ばれるそれは日本にあります。25年前から「世界一正統なスウェット」を掲げ、生地も製法も「Made in JAPAN」にこだわり、愚直に作り続けてきたループウィラー。本書は、そのすべてを解き明かします。[画像3: https://prtimes.jp/i/9728/1903/resize/d9728-1903-5ad216471a50cae5c476-2.jpg ]全部一緒に見える!?けど、そこには微差こそ大差な違いが。正統なグレースウェットの違いを細かすぎる解説を致します。[画像4: https://prtimes.jp/i/9728/1903/resize/d9728-1903-f389816fa81db395dbb6-3.jpg ]リカちゃん人形から野球のグローブまで!? そのコラボは多岐にわたる。世界に存在しない、面白いモノを作り出す!がモットーです。CONTENTS 本書もくじ『Begin』のARCHIVEで振り返るループウィラーの歴史/数多の名作別注を生んできたBEAMS PLUSとの座談会/旧式吊り編み機の可能性にCHALLENGEした名品たち/世界一正統なスウェットで学ぶ、世界一正統なDESIGN/EASY FASHIONABLEが大前提なスタイリング解説ループウィラーが使い分ける基本のFABRICを徹底解説/ループウィラーのGENERATIONと定番モデルを知る/パターンの神と挑戦する、スウェットのHARDBOILED/まさにINCREDIBLEだったチャンピオンとのコラボ秘話/世界中のファンが驚愕したナイキとのコラボレーション/25年を共に歩んできた、カネキチ工業に感謝を込めてサイ、グラフペーパーetc. LOVE CALLに応えた別注回顧録/4代目南方 仁太郎氏の執念が生んだヒッコリーストライプ/2025年新作4型の情報をどこよりも早く独占スクープ/OUT OF BORDER. スウェット=綿を覆す新素材への挑戦/ビギン20周年号から始まった、今は実現不可能なPRESENT/非効率でも、職人的な考えと手法が詰まったQUALITYを/ニュースタンダードを生むRAMIDUSコラボ全9型を解説/千駄ヶ谷・大阪・福岡の直営SHOPの魅力を、グルメと共にアイコンでもある袖口のTAG、歴史が詰まった全61種類/UP CYCLEで作られた、鏡餅とクリスマスオーナメント/17年モノのVINTAGE COTTON 奇跡の“ギザ45”スウェット/WORLDWIDEなクリエイティブ集団も魅了した吊り編み/ループウィラー×リカちゃん!? 意外すぎるコラボの実績/鈴木 諭代表が語る、ループウィラーのYEAR 2025とその先/若い頃からカネキチ工業にまで潜入をした編集長・光木の想い刊行概要 Begin特別編集『ループウィラー完全BOOK』[画像5: https://prtimes.jp/i/9728/1903/resize/d9728-1903-3a37c509b3d5331ae5c6-4.jpg ]■発売日:2024年11月15日(金)■価格:1,700円(税込)■仕様:A4変型版/100ページ■発行:株式会社Begin■発行・発売:株式会社世界文化社https://books.sekaibunka.com/book/b10105538.htmlhttps://www.amazon.co.jp/dp/4418241426/sekaibunkacom-22