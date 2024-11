¸«½¬¤¤Ëâ½÷¤¬¡¢¥Ýー¥·¥ç¥óºî¤ê¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Ë¡¢Îø¤Ë¡¢ÂçË»¤·¡ª¡©2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ø¥Ýー¥·¥ç¥Î¥ß¥¯¥¹ ¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤ÎËâË¡ÌôÅ¹¡ÙSwitch¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤¬´ü´Ö¸ÂÄê10¡óOFF¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÍ½Ìó³«»Ï¡ª

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」より、Nintendo Switch用ソフト『ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店』のダウンロード版について、本日より期間限定10%OFFの特別価格で予約を開始しました。

なお、PlayStation 5版についてはPlayStation Storeページを公開、欲しいリストへの追加が可能になりました。

本作は2024年11月28日(木)発売、パッケージ版は全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて好評予約受付中です。

■各種ゲーム情報やニュースはこちらから!

『ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店』公式サイト:

https://potionomics.happinet-games.com/

『ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店』トレーラー:https://youtu.be/Y_0PlhtdwIk

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式X:@happinet_game(https://twitter.com/happinet_game)

■My Nintendo Storeにて予約購入開始。予約期間中は10%OFFのセールを実施!

My Nintendo Storeにて、11月28日(木)より配信を開始するNintendo Switch用ソフト『ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店』の予約購入を開始しました。予約期間中は、通常価格から10%OFFとなる特別価格でお求めいただけます。お得な価格で購入できるこの機会をお見逃しなく!

【期間】 2024年11月27日(水)23:59まで

【価格】 通常価格3,300円(税込)→ 特別価格2,970円(税込)

【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084011

PlayStation 5版についてはPlayStation Storeページを公開、欲しいリストへの追加が可能になりました。ぜひご登録をお願いします!

【PlayStation Store】https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010145/

■『ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店』について

魔法が盛んで様々な職人の住む島、ラフタ。

不運な事故で亡くなった叔父からの手紙で、この島を訪れた新米魔女のシルヴィアは、ポーション店と一緒に多額の借金まで引き継いでしまう。シルヴィアは衝撃的な出来事に戸惑いつつも天井から現れたフクロウに教えを受けながら、いざ、シルヴィアの魔法薬店、本日開店!

ポーション作りを極めよう!

数ある素材の特徴を把握し、調合バランスを考えて最高のポーションを作ろう。

ポーションの品質や香り、味などにこだわりが強いお客様の要望にも対応できるように、いろんなポーションを作って備えておこう!

交渉術で売って、売って、売りまくれ!

ポーションの販売には交渉術が重要になる。

客との交渉はデッキを組んだカードを使用して行われる。「売り口上」や「興味を引く」などで客の関心度を高めていこう。もちろん客も交渉術を駆使してくるので、うまく対応してストレスを溜めないように心がけよう。

さらにラフタにいる人々から交渉術を学べることもあるので、交流も忘れずに!

お店を自分好みにカスタマイズ!

よいお店は内装も大事! 店舗をカスタマイズして、壁紙や床などを自分好みにしよう。

さらに釜や陳列棚を変えれば、より多くの素材を調合して品質を上げたり、商品の価格が上がったりするので、いろいろ試してみよう。

ラフタの愉快な仲間とライバル達、時には恋に落ちて・・・!

ラフタには駆け出しの冒険者から吟遊詩人、ネコの海賊など、ちょっとクセのある住人が集っている。

贈り物や一緒に過ごして仲を深めれば値段交渉が有利になったり良いことがあるかも。さらにもっと親密な関係になれるチャンスも…?

追加される新要素

1.キャラクターボイス(英語のみ)

2.クリア後もプレイし続けられるエンドレスモード

3.既存キャラクターの新ストーリー

4.選べる3種類の難易度(簡単な「快適」と、難しい「資本主義」を追加)

5.複数のキャラクターと同時に恋愛できる機能

Steamで販売中の有料DLC「ボス・フィンコンテンツパック」も収録

1.ボス・フィンとの恋愛が可能に!

2.値段交渉時に使用可能な新しいカードの追加

3.ボス・フィンが店で取り扱う「ライフコーチ」の追加

値段交渉時に有利となる色々なバフ・デバフ効果が購入可能

■キャラクター紹介

主人公シルヴィアとフクロウ、そしてラフタの町に住む個性的なキャラクターたち。

魅力的なキャラクターたちとの交流を、ラフタでぜひお楽しみください!

■初回購入特典「カップリングクリアファイル(A5サイズ2種セット)」・店舗別購入特典

パッケージ版は、全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて好評予約受付中です。初回購入特典は、A5サイズのクリアファイル2枚セットが付属します。

1枚は主人公シルヴィアのクリアファイルが必ず封入、もう1枚は全14キャラクターのうち1キャラクターが描かれたクリアファイルがランダムに入っています。2枚のクリアファイル(裏面)を並べると、シルヴィアと各キャラクターのペアデザインが完成!どの組み合わせになるかは、初回購入特典を受け取ってからのお楽しみ!

※ランダム封入の絵柄はお選びいただくことができません。

※クリアファイル表面のデザインは2枚ともキービジュアルで共通です。

公式サイトの特典ページはこちらをご覧ください。

https://potionomics.happinet-games.com/04_product/product.html

《注意事項》

画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

各特典は数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。

【商品概要】

タイトル:ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店

発売日:2024年11月28日(木)

価格:パッケージ版4,400円(税込)/ダウンロード版3,300円(税込)

対応機種:Nintendo Switch/ PlayStation 5

ジャンル:魔法のポーションショップシミュレーション

プレイ人数:1人(オンラインプレイ非対応)

CERO:B

言語:<字幕対応>日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ドイツ語

<音声対応>英語

コピーライト:(C)Voracious Games Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. Licensed to and published in Japan by Happinet Corporation.

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PlayStation”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://happinet-games.com/release/241114/sozai1114.zip