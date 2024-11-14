¡ÚANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°¡ÛÀ¥¸ÍÀ÷ÉÕ¤Î¤ª¿÷¤µ¤Þºî¤êÂÎ¸³

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]¢¡¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥Èhttps://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶(R)¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ä¶õ¹Á¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥ì¥¸¥ãー¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ç¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤â¡¢Æü¾ï¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ç¤Î¥¹¥êー¥×¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸(R)¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤Û¤«¡¢24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥Õー¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤È¤â½¼¼Â¤·¤¿½ÉÇñÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÆüËÜÁ´¹ñ 20ÅÔ»Ô¡Ê¶üÏ©¡¢ÀéºÐ¡¢»¥ËÚ¡¢½©ÅÄ¡¢°ÂÈæ¹â¸¶¡¢¿·³ã¡¢ÉÙ»³¡¢¶âÂô¡¢À®ÅÄ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢ÊÆ»Ò¡¢¾¾»³¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡Ë¤Ç¡¢5,000 ¼¼°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥Èwww.crowneplaza.com,¤½¤ÎÂ¾SNS¥µ¥¤¥Èhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î19¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,400¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,000¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹, ¥¬ー¥Êー, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É¥¹¥¤ー¥Ä ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä InterContinental Hotels Group 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