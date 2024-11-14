Àµ¼Ò°÷ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï51.7¡ó¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¡¡ÈóÀµ¼Ò°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡¢¡Ö103Ëü¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Ç²ò¾Ã¤Ê¤ë¤«
¡Ö»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¼õ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ìÇº¤ÎÀ¼¤¬¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓ³ÈÂç¤ÎÂç¤¤ÊÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¡¢º£¤äÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤À¡£2025Ç¯¤Ï¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤ËÅþÃ£¤·¡¢¡ÖÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ÎÂ¿¤¯¤¬50ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹¹¤Ê¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ï´ë¶È·Ð±Ä¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢DX¤ò´Þ¤á¤¿¾Ê¿Í²½¤Ø¤ÎÁá´üÃå¼ê¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÍ×»Ý¡Ë¡ä
- Àµ¼Ò°÷¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï51.7¡ó¤Ç¡¢°ú¤Â³¤5³ä¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÉÔÂ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡Ö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬70.2¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢µ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä½¢¶È¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦·ÙÈ÷¡¦¸¡ºº¡×¡Ê69.7¡ó¡Ë¤â¹â¿å½à¤ÇÂ³¤¤¤¿
- ÈóÀµ¼Ò°÷¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ³ä¹ç¤Ï29.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ1.4ptÄã²¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡Ö°û¿©Å¹¡×¡ÖÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈóÀµ¼Ò°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ´¶¤Ï´ËÏÂ·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤ëÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤¿
¢£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2024Ç¯10·î18Æü～10·î31Æü¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ2Ëü7,008¼Ò¡¢Í¸ú²óÅú´ë¶È¿ô¤Ï1Ëü1,133¼Ò¡Ê²óÅúÎ¨41.2¡ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¸ÛÍÑ¤Î²áÉÔÂ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ï2006Ç¯5·î¤è¤êËè·î¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï2024Ç¯10·î¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿
¢£ËÜÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.tdb.co.jp)¤Î¥ì¥Ýー¥È¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤¢¤ë¶¨ÎÏÀèÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë·ÇºÜ
¿Í¼êÉÔÂ¤Î³ä¹ç¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ç51.7¡ó¤È5³äÄ¶¡¡ÈóÀµ¼Ò°÷¤Ï¹â¿å½à¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤ä´ËÏÂ·¹¸þ¡×¤Ë
2024Ç¯10·î»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¶È¼ï¤Î½¾¶È°÷¤Î²áÉÔÂ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ¼Ò°÷¤¬¡ÖÉÔÂ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï51.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÄã²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î²¼¤²Éý¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ5³ä¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈóÀµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï29.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·î¤«¤é1.4ptÄã²¼¤·¡¢Æ±13¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°¤Î·î¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ï´ËÏÂ·¹¸þ¤ØÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Àµ¼Ò°÷¡¦¶È¼ïÊÌ¡§IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÉÔÂ¤Î¡Ö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬70.2¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢Í£°ì¤Î7³äÄ¶
Àµ¼Ò°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¶È¼ïÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢SEÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¡Ö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬70.2¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.7ptÄã²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶È¼ïÊÌ¤ÇÍ£°ì¤Î7³äÄ¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³«È¯°Æ·ï¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬¸²Ãø¡×¡Ê¥½¥Õ¥È¼õÂ÷³«È¯¡¢ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦·ÙÈ÷¡¦¸¡ºº¡×¤Ï69.7¡ó¤Ç¡¢7³ä¤ËÇ÷¤ë¹â¿å½à¡£¼ûÍ×¤ÏÄì·ø¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢µ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä½¢¶È¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·úÀß¡×¡Ê69.6¡ó¡Ë¤ä¡Ö±¿Í¢¡¦ÁÒ¸Ë¡×¡Ê65.8¡ó¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶âÍ»¡×¡Ê67.1¡ó¡Ë¤Ê¤É5¶È¼ï¤¬6³äÂæ¤È¤Ê¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈóÀµ¼Ò°÷¡¦¶È¼ïÊÌ¡§ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö°û¿©Å¹¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾å°Ì10¶È¼ïÃæ9¶È¼ï¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤«¤éÄã²¼
ÈóÀµ¼Ò°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ³ä¹ç¤ò¶È¼ïÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°û¿©Å¹¡×¤Ï64.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬Â³¤¡¢60.9¡ó¤È¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤¹ç¤¤¤¬·øÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇÉ¸¯¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡×¡Ê55.2¡ó¡Ë¤ä¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤â¹â¤¤¿Í¼êÉÔÂ³ä¹ç¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦·ÙÈ÷¡¦¸¡ºº¡×¡Ê54.1¡ó¡Ë¤¬5³äÂæ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤äÉ´²ßÅ¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö³Æ¼ï¾¦ÉÊ¾®Çä¡×¡Ê48.9¡ó¡Ë¤Ê¤É¤â¹â¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì10¶È¼ïÃæ9¶È¼ï¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤«¤éÄã²¼¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°û¿©Å¹¤ÈÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¡×¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤«¤é¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤¿¡£°û¿©Å¹¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÈóÀµ¼Ò°÷ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹¤¯¶È¼ïÊÌ¥È¥Ã¥×¤¬Â³¤¡¢Î¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë¤ÏÀµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµ¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ë¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï°ú¤Â³¤¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê²þÁ±·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Äー¥ë¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÉáµÚ¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¡§¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂÅÝ»º¡¢¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤¬¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ë¤«
¿Í¼êÉÔÂ³ä¹ç¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï51.7¡ó¡¢ÈóÀµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï29.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤5³ä¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡Ö¹â»ß¤Þ¤ê¡×¤Î¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÈóÀµ¼Ò°÷¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÄã²¼¤¬Â³¤¡¢°û¿©Å¹¤äÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¾å°Ì10¶È¼ï¤Ç¤Ï9¶È¼ï¤¬Æ±ÍÍ¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ä¤ä´ËÏÂ·¹¸þ¡×¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï°ìÃÊ¤È¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î¡Ö¿Í¼êÉÔÂÅÝ»º¡×¤Ï10·î»þÅÀ¤Ç287·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤ÎÄÌÇ¯¡Ê260·ï¡Ë¤ò´û¤Ë¾å²ó¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë·úÀß¡¦ÊªÎ®¶È¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¿ô10¿ÍÌ¤Ëþ¤Î¥±ー¥¹¤¬8³ä¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤«¡¢º£¸å¤â¼ç¤ËÂç´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¥Úー¥¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¿Í¼êÉÔÂÅÝ»º¤Ï¹â¿å½à¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡Ö2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñ²Ã½ÅÊ¿¶Ñ1500±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë·üÇ°¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¿Í¼êÉÔÂÆ°¸þ¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê´ÑÅÀ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¹ç·×¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î¸º¾¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¹µ½ü¹ç·×¤Î¾å¸Â¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ì¤ÐÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈóÀµ¼Ò°÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤ËÈæÎã¤·¤¿¹µ½ü¾å¸Â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤Ð¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤ò¾å²ó¤ë·Á¤Ç¹µ½ü¹ç·×¤Î¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£