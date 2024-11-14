¡ÔËþ°÷¸æÎé¡ÕÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¿¤á¤Î¿·¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖDesigners Edge¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥¨¥Ã¥¸¡Ë¡×Âè1²ó³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡¦Âè2²ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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2011Ç¯ ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀßÎ©¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
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2013Ç¯¡ÖRestaurant & Bar Design Awards¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ÆAsia BarÉôÌç¤Ç¤ÎWinner¡ÊNo.1ºîÉÊ¡Ë¼õ¾Þ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢2017Ç¯¡ÖFirm of the Year¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ¤Î»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ÉÀ¤³¦°ì¤Î»öÌ³½ê¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê³Ý¤±¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¹ñÆâ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
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