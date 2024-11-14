¡ÖOkinawa Open Days 2024¡× ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Æì¥ªー¥×¥ó¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©±ºÅº»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§°ËÆ£¹¬É×¡¡°Ê²¼¡¢OOL¡Ë¤Ï¡¢
²Æì¸©µÚ¤ÓÅì¥¢¥¸¥¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëICT¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖOkinawa Open Days 2024¡×¤ò¼¡¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥æ¥ó¥¿¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ó¥Ö¥ó¤ò½Ð¤½¤¦*¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î½¸·ë¡×¤ò¥ー¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢ICTµ»½Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¤ä³Æ¼ï¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·µÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ³¦¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÌ³¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥êー¥Àー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Êý¡¹¤¬²Æì¤Ë½¸¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¦¡Ö¾ì¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡*²Æì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢»¨ÃÌ¤äµÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»²²Ã¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¼¤áÃÎ·Ã¤ò½Ð¤½¤¦¡¢¤Î°Õ
Ì¾¡¡¾Î¡§Okinawa Open Days 2024¡ÊOOD2024¡Ë
²ñ¡¡´ü¡§2024Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§²Æì¸©»ÔÄ®Â¼¼«¼£²ñ´Û¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô°°Ä®116-37¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊYouTube Live¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¡¡¡¡¢¨º©¿Æ²ñ¤ÏÍÎÁ¡Ê5,000±ß¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§Okinawa Open Days 2024¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.okinawaopendays.com/
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä
´ðÄ´¹Ö±é
12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë13:45-14:30
»³²¼ Ã£Ìé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IOWN¿ä¿Ê¼¼Ä¹
IOWN»ÏÆ°¡Ê²¾¡Ë
NTT¥°¥ëー¥×¤¬2030Ç¯¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¸÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÂ®ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¡¢ËÄÂç¤Ê·×»»¥ê¥½ー¥¹Åù¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¡¢Ã¼Ëö¤ò´Þ¤à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¾ðÊó½èÍý´ðÈ×¤È¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëIOWN¹½ÁÛ¡£º£²ó¤Î¹Ö±é¤Ç¤ÏIOWN¹½ÁÛ¤Î³µÍ×¤È¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Îµ»½ÑÀïÎ¬¡¢µÚ¤Ó´û¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëAPN¤â´Þ¤á¤¿¥µー¥Ó¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:30-14:15
¸ÅÌî ÆÁÇ·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥³¥Î¥¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò
NTT¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëXR»ö¶È¤ÈÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
NTT¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢NTT QONOQ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ£Ø£Ò»ö¶È¡ÊCross Reality¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ò¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë²ñ¾ì¡Ë¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö±é¤Ç¤Ï»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë²ñ¾ì¤Î³«È¯¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë13:30-14:15
Í¯Àî Î´¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÀèÃ¼µ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹
AI-RAN¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÈÌµÀþ¥¢¥¯¥»¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊRAN¡Ë¤òÆ±¤¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ðÈ×¤Î¾å¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëAI-RAN¡£AI¤ò¶î»È¤·¤ÆRAN¤ò¹âµ¡Ç½¡¦¹âÉÊ¼Á²½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÍÑ¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°´ðÈ×¤òÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇAI»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹Ö±é¤Ç¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÃíÌÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¿¥µー¥¥å¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¸Å¤¯¤«¤é·ÐºÑÅª¡¢Ê¸²½Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¿¼¤¤ÂæÏÑ¤È²Æì¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷»ëÅÀ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ê¤É»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂæÏÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ±¡¡ÊTDRI¡Ë¤ÎIndustry Foresight Section¥Áー¥à¥êー¥Àー¡¢Vivian Wu»á(https://www.okinawaopendays.com/post/1204-06)¤È¡ÖCity Science Lab @Taipei Tech x MIT(https://www.media.mit.edu/projects/city-science-lab-taipei/overview/)¡×¤ÇÅÔ»Ô¾ðÊó³ØÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÎÓÍ¤Ã£»á(https://www.okinawaopendays.com/post/1204-06)¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢TDRI¤¬ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥µー¥¥å¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ¤ä¡¢ÅÔ»Ô¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³×¿·Åª¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
TDRI¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢ÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ»ØÉ¸¤Î³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¸°¡§¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ç²Æì¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÄ©¤à¡ª
²Æì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æì¥ªー¥×¥ó¥é¥Ü¥é¥È¥ê¤Ç¤Ï8·î¤Ë¡Ö²Æì¥í¥ÜDX¥Õ¥©ー¥é¥à(https://www.okinawaopenlabs.org/events/okinawarobodxforum)¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ä´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ÈµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï²Æì¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾õ¤ä¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎOOD2024¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ëµ»½Ñ¼Ô¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¡¦³èÍÑ»Ù±ç¤ÎÀìÌç²È¡¢¥æー¥¶ー´ë¶È¤ÎDX¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤ò¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÊä´°¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤ò¶¦¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¥È¥é¥¹¥È³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿É¸½à²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÇ¶á¤ÎICTÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼è°úÀè¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢µ¶Â¤ÉÊ¤äÉÔÀµÉôÉÊ¤Îº®Æþ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î²þ¤¶¤ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉÊ¼ÁÉÔÎÉ¤äÀÈ¼åÀÈ¯À¸¤Ê¤É¤¬Â¿È¯¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¼°Ò¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¥ªー¥×¥ó¥é¥Ü¥é¥È¥ê¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àµµ¬¤Ê¼è°úÁê¼ê¤«¤é²þ¤¶¤ó¤ÎÌµ¤¤Àµµ¬ÉÊ¤òÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥é¥¹¥È¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î³«È¯¡¢¼Â¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¡¢ICT°Ê³°¤Î»º¶È¤â´Þ¤á¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·¿¤Î²ò·è¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊNIST¡Ë¤ÎMichael Pease»á¡¢ÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¤Î°Ë²ìÍÎ°ì»á¡¢ÅÅÄÌ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎëÌÚ½ß°ì»á¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤äICT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥¹¥È¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¼ÂÍÑ²½¡Ê¥µー¥Ó¥¹²½¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²ÝÂê¡¢Êý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡±Û¶¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿: Æâ³°¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ëOTTOP¤Î²ÁÃÍ¤È»²²Ã·¿¥Çー¥¿¶îÆ°¼Ò²ñ
NPOË¡¿ÍOTTOP¤Ï¡¢²Æì¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤¾ðÊó»ñ»º¤ò¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë»Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¥Çー¥¿¤ò°é¤ß¡¢¤Þ¤¿¥Çー¥¿¤òÄÌ¤·¤¿¼Ò²ñ¶µ°é¤Ê¤É¤Î¿¶¶½³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ2024Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎOTTOP¤Î²ÁÃÍ¤ò¸©Æâ³°¤Î»ëÅÀ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢»²²Ã·¿¥Çー¥¿¶îÆ°¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë18:30-20:30¡¡¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¥µ¥ß¥Ã¥È²Æì2024
¼çºÅ¡§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¥µ¥ß¥Ã¥È²Æì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¤Ð²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢²Æì¤Ç¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯³èÆ°¤Î²ÝÂê¶¦Í¤ä³èÆ°Êó¹ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¦³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤Êý¤«¤é¡¢³èÆ°Ãæ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ßËÉºÒ¡ß¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÃÏ°è¤ò¼é¤ëÃÎ·Ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ò»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë13:30-17:30¡¡²Æì¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÊÙ¶¯²ñ
¼ç¡¡ºÅ¡§ÆüËÜ²¾ÁÛ²½µ»½Ñ³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¾ì¡§Sakura innobase Okinawa
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß²ñ¾ì¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÖCloud Native Community Japan¡×¤È¡ÖÆüËÜOpenStack¥æー¥¶²ñ¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡ØCloud Native¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤äºÇ¿·Æ°¸þ¡Ù¤ä¡Ø¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¥¯¥é¥¹¥¿¤ÎÀß·×¤ä±¿ÍÑ¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¾ì¤òÍÑ °Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£OOL¤Î³µÍ×
OOL¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²¾ÁÛ²½¤Ê¤É¤Î¼¡À¤ÂåICT´ðÈ×µ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤äÉáµÚ¡¦Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤½¤ì¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¥ªー¥×¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯5·î8Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢IoT¡¢AI¡¢5G¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ë¤â¸¦µæ³èÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¹¡£OOL¤Ïµ»½ÑÊ¬Ìî¤äÁÈ¿¥¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£¸å¤â²ñ°÷´ë¶È¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾åµÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²Æì¥ªー¥×¥ó¥é¥Ü¥é¥È¥ê »öÌ³¶É
TEL¡§ 098-989-1940
Mail¡§ ood-admin@okinawaopenlabs.org