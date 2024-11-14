AskDona¡¢µ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¼«Æ°À¸À®¡×
³ô¼°²ñ¼ÒGFLOPS¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¹ËÜ¥Þ¥ê¥¢¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÎ¼Í´¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±ChatGPT³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAskDona¡×¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ µ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÇØ·Ê
ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸À®AI¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏµÄ»öÏ¿¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²áµî¤Î²ñÏÃÍúÎò¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ãµ¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AskDona¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AskDona¤Î³«È¯¥Áー¥à¤Ï¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤Æü¡¹¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Îµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¥¹¥Ôー¥É¤ò»ý¤Ã¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âAskDona¤Îµ¡Ç½½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥Èµ¡Ç½¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤«¤é¼«Æ°À¸À®¥¿¥¤¥È¥ëÉÕ¤±¡×
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢²áµî¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é½Ö»þ¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÍÆ°×¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼«Æ°¤ÇÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ²ñÏÃ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®
- ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤ËÉ½¼¨
- ²áµî¤Î²ñÏÃ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ
- ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¹×¸¥
¤Þ¤º¤Ï¡¢AskDona¤Î»ñÎÁÀÁµá :
https://www.askdona.com/
¢£ AskDona¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AskDona¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖAskDona GPT¡×¤È¡ÖAskDona RAG¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ChatGPT¤Ê¤É¤ÎLLM¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AskDona GPT¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎChatGPT´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢AskDona RAG¤Ï¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¤òÄÉ²Ã³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤AI³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AskDona¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AskDona¤Î¥µー¥Ó¥¹ :
https://www.askdona.com/
AskDona GPT
¼Ò°÷¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î³Ø½¬¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡¢gpt-4o¤äo1-preview¡¢Claude 3.5 Sonnet¤Ê¤É¤ÎLLM¥â¥Ç¥ë¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢Í×Ìó¤äËÝÌõ¤Ê¤É¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÈ¿¥´ÉÍý¼Ô¤Ï¼Ò°÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AskDona RAG
ÁÈ¿¥Ã±°Ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¼Ô¤¬ÁÈ¿¥Ã±°Ì¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¼ÒÆâ»ñÎÁ¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤Ï¤½¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤¢¤ë»ñÎÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô¤¬Ê£¿ô¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AskDona¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ®¼Ò¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËËä¤á¹þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
AskDona¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë :
https://www.askdona.com/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒGFLOPS ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒGFLOPS¤Ï2¿Í¤Î¸µGoogle¼Ò°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AIµ»½Ñ¤Èµ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³¤ÏAI¤ËÇ¤¤»¤ë¡Ø¥Ò¥È¤ÈAI¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¡Ù¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGFLOPS¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§GFLOPS Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-10-8 ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F-C
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§À¹ËÜ¥Þ¥ê¥¢
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡ËÀ¸À®AIµ»½ÑÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
²ñ¼ÒHP¡§https://gflops-ai.com/