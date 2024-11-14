¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¡¡¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥º¼ç±é¤Î¿·ºîµ¡Æâ°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤òÈ¯É½
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¤Ï2024 Ç¯11·î14Æü¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºÇ¿·¤Îµ¡Æâ°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤ò¾å±Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºîEvery Point Counts ¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç°ÂÁ´ÀâÌÀ¡×ÊÔ¤Ç¤Ï ¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÌò¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥È¥à¡¦¥»¥¤¥ó¥º¥Ù¥êー¤¬¥³ー¥Á¤È¥ì¥Õ¥êー¤ÎÆóÌò¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Þ¥ê¥¬¥ó¤Ï²òÀâ¼Ô¡¢TikTok¤Î¥¹¥¿ー¡¢¥Æ¥ª¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¤Ï´ÑµÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¤¬¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÇÂÐÀï¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥³ー¥È¤Î¾å¤ÇÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¤Î°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤À¤È¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¼Ô¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¥ô¥¡¥ë¡Ê¼Â»Ð¡¢Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¤Î¥ô¥¡¥ì¥êー¡¦¥¢¥À¥à¥º¡Ë¤Î½Ð±é¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¡£Äï¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï ¡Ø²¶¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤±¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥¯ー¥ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Õ¥©¥é¥ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎ¾Êý¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥º»á¤òµ¡Æâ°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤Ëµ¯ÍÑ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥È¥ë¥¢¤«¤é¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÈà¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤µ¡Æâ°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂåÌ¾»ì¤¿¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÇºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò±þ±ç¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®¿´¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ªÆâ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥¹¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤ò´Þ¤ó¤À¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ø¤Î·É°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁ°ºî¤ÎÈ¯É½¤«¤é¿ôÇ¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Î¥Ôー¥¯¥·ー¥º¥ó¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµ¡Æâ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ç³§ÍÍ¤ËºÇ¿·¤Îµ¡Æâ°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
23ºîÌÜ¤Îµ¡Æâ°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢ËÜÆü11·î14Æü¤«¤éµ¡Æâ¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÎÁ´ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://youtu.be/wa2PXGArNpM
- Æ°²è¡ÊÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://airnz.sharefile.com/d-s402fc8f00257499a873a842f7ca03cb2)
- ²èÁü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://airnz.sharefile.com/d-se4b65bf41bb24512b603c029dffbe158)
¡Ú¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¹ñºÝ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÈÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ½ô¹ñ´Ö¤ò±¿¹Ò¡£ÆüËÜ¤«¤é¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ø¤ÏÄ¾¹ÔÊØ¤ÇËèÆü1ÊØ±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î29Æü～2025Ç¯3·î30Æü¤Î´Ö¤Ï½µ3ÊØÁýÊØ¤·¤Æ¡¢½µ10ÊØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¼´Ø¸ý¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹ñÆâ20ÅÔ»Ô°Ê¾å¤Ø¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¡¢°ÂÁ´À¤ÈÀ½ÉÊ¤Î³ÊÉÕ¤±¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈAirlineRatings.com¤Ë¤Æ7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¼«Í³¤µ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÎ®¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.airnewzealand.jp
Facebook¡§ https://www.facebook.com/AirNZJP
X¡§ https://twitter.com/AirNZJP
Instagram¡§ https://www.instagram.com/airnzjp/