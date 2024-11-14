2024Ç¯11·î16Æü¤è¤êÊ¡°æ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤2024 produced by ¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤Ø»²²Ã
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ)¡¦17Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤ 2024 produced by ¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤Ë¤Æ¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤2024¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ÎÇÑ´þÍ½Äê¤Î°áÎà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥á¥¤¥¯¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤ 2024 produced by ¥Õ¥¯¥ß¥é
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ) 10:00～17:00¡¢11·î17Æü(Æü) 10:00～16:00
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¿·±É¾¦Å¹³¹¡ÊÊ¡°æ»ÔÃæ±û1-16¡¢Ê¡°æ±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
¡Ú¼çºÅ¡Û ¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤2024¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¶¦ºÅ¡Û Ê¡°æÂç³Ø»º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
> ¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤2024 web¥µ¥¤¥È(https://gurugurufukui.jp/)
¡Ú¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤2024¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á
¥¨¥¯¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
OOKABE GLASS ³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò kurkku alternative
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ý¥ê¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥ê¥Ã¥É¥é¥Ü
Ãú»Ò²°
T.K GARMENT SUPPLY ³ô¼°²ñ¼Ò
Ê¡°æ¸©
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¡¡Ê¡°æÂç³Ø
Flismo ³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¾¾Àî¥ì¥Ô¥ä¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥³ー¥à
½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÍ»¹ç
¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤¡×¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ëÂçÎÌÇÑ´þÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ê¡°æ¤ÎÁ¡°Ý»º¶È¤¬»ý¤Ä¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þÍ½Äê¤À¤Ã¤¿°áÎÁ¤ò¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ËºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=tH5XmXMThg0 ]
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡¢³«È¯¤Î·Ð°Þ
½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡°æ¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¡¢¹ÔÀ¯¡¢´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤¡×¡£2024Ç¯5·î¤è¤êÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢8·î¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤¬Ê¡°æ¤Î³Æ»ö¶È¼Ô¤È¹©¾ì¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤È¥Áー¥à¤Î»×¤¤¤È¿ÍÊÁ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¾¦ÉÊ²½¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÇÑ´þÍ½Äê¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿À½ÉÊ¤ò¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー¤¬¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»½ÑÎÏ¡¢´ë²èÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
T.K.Garment¡ÊÊ¡°æ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¤Î´ë²èÎÏ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢BÉÊ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò·Ñ¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥«ー¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Lacorme¡Ê¾¡»³»Ô¡Ë¤Ç¤ÏÂî±Û¤·¤¿Ë¥À½µ»½Ñ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ÷¤á¤ÎÃÎ¸«¤Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¥·¥ã¥Ä¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¤Æ¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Àî¥ì¥Ô¥ä¥ó¡Êºä°æ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Á¥í¥ë¥ê¥Ü¥ó¼«¼Ò¹©¾ì¤Çºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥ì¥Ô¥ä¥ó¥ê¥Ü¥ó¡×¤òÍÎÉþ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥·¥ã¥Ä¤äË¹»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¥·¥çー
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢Å¸¼¨¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLee¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¤ÎºÙÀî½¨ÏÂ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ÎÇë¸¶Ä¾¼ù¤¬¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2024Ç¯11·î17Æü(Æü) 13:00～14:00
¡Ú¾ì½ê¡Û
Mago Gallery ¡Ê¿·±É¾¦Å¹³¹Æâ¡Ë
ºÙÀî½¨ÏÂ¡ÊLee¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥É¥¦¥¤¥ó ºÙÀî½¨ÏÂ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥É¥¦¥£¥ó ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£1990Ç¯Æþ¼Ò¡£¥¸ー¥ó¥º¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢Éþ¾þ»Ë¤äÊ¸²½¿ÍÎà³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ëÀ¸¤»ú°úÅªÂ¸ºß¡£²¹¸ÎÃÎ¿·¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¼êÏÓ¤Ï¡¢¶È³¦Æâ³°¤Ç¾ï¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Çë¸¶Ä¾¼ù¡Ê¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¡Ë
¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á Çë¸¶Ä¾¼ù¼¹¹ÔÌò°÷ / SDR¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¡ËÉôÄ¹
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¹ë½£¥¯¥¤ー¥ó¥º¥é¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¤Ç MBA ¼èÆÀ¡£IT ´ë¶È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¤Ë¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥ÁÆþ¼Ò¡¢2015Ç¯¤«¤é¼¹¹ÔÌò°÷¡£SDR¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¡ËÉôÄ¹¡¢»ö¶È»Ù±çÉôÉôÄ¹¡¢ÆâÉô´Æºº¼¼¼¼Ä¹¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¡£2022Ç¯¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ß¥é¥¤¥Ð¥È¥ó¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥Õ¥¯¡ÊÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¡Ë¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤Õ¤¯¤¤¡×¤ÏÊ¡°æÂç³Ø»º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¤Î¡Ö¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æÂç³Ø»º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¤Ï¡¢Ê¡°æ¤ÎË¤«¤Ê»º¶È¤È¤¯¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Á¡°Ý»º¶È¤òÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¯¡ÊÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¡Ë¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡°æÂç³Ø¤Î¿å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤À÷¿§¡ÖÄ¶Î×³¦Æó»À²½ÃºÁÇÍøÍÑÀ÷¿§À°Íýµ»½Ñ¡×¤ò¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¡¢¥à¥À¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤´°Á´½Û´Ä·¿¤ÎÁ¡°Ý»ºÃÏ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¿Í¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁ¡°Ý»ºÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡°æ¤Î¹¬Ê¡¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ»ö¶È¤ÏJST¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤Î¶¦ÁÏ¤Î¾ì·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊCOI-NEXT¡ËÃÏ°è¶¦ÁÏÊ¬Ìî¡Ê°éÀ®·¿¡Ë¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£