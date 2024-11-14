Blueground¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë²È¶ñÉÕ¤¹âµéÄÂÂß¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¥«¥®¤ÎÌµ¿Í¼õ¤±ÅÏ¤·´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKEY STATION¡×¤¬Æ³Æþ
¡ã¥«¥®´ÉÍý¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¿Í¡¹¤Î²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡ä¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¯¥é¥¦¥É¸°´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëKeeyls¡Ê¥ー¥ë¥º¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç´Ó ¸ùÆó¡¢°Ê²¼¡ÖKeeyls¡×¡Ë¤Ï¡¢»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ê¥Ó¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëBlueground Japan¡Ê¥Ö¥ëー¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£¼ê Íã¡¢°Ê²¼¡ÖBlueground¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Ø¥«¥®¤ÎÌµ¿Í¼õ¤±ÅÏ¤·´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKEY STATION¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¤ÎÆ³ÆþÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏBlueground¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²È¶ñÉÕ¤¹âµéÄÂÂß¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢ËãÉÛ¥¨¥ê¥¢¤È½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë2Êª·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Blueground¤È¤Ï
À¤³¦48ÅÔ»Ô¤Ç18,000¼¼°Ê¾å¤Î²È¶ñÉÕ¤ÄÂÂß½»Âð¤ò±¿±Ä¡£
Blueground¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¼Á¤Î¹â¤¤²È¶ñÉÕ¤ÄÂÂß½»Âð¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î½»¤Þ¤¤Êý¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Blueground¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥Ñー¥È¤Î±ÜÍ÷¡¦Í½Ìó¤«¤é¡¢Blueground Guest App¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÚºßÁ´ÂÎ¤Î´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¤äÆþµï¼Ô¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¾ò·ï¤Ç¼¡¤Î½»¤Þ¤¤¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£KEY STATION¤È¤Ï
¡ÖKEY STATION¡×¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥®¡ÊÊªÍý¸°‧¥Ç¥¸¥¿¥ë¸°¡Ë¤ÎÍøÍÑ´ÉÍý‧Í½Ìó‧ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Îµ¡Ç½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¡¢Ìµ¿Í¤Ç¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÍúÎò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼«Æ°µÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¸°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
2017Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¸å¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤ä¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥«¥®¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ø‧¾¦¶È»ÜÀß‧¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó‧¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¡ÖKEY STATION¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥«¥®¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¥Ï¥¦¥¹¥ー¥Ñー‧¥¥Ã¥º¥·¥Ã¥¿ー‧¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¤Ø¤Î¥«¥®¤Î¼õÅÏ¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÊª·ïÆâ¸«¡¢¤ªÅ¹¤ä»ÜÀß¤Î½¾¶È°÷´Ö¤Ç¤Î¥«¥®¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇËè·î5Ëü²ó°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼èÆÀ¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¸°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤Î¾ðÊó¤ÏÁ´¤ÆKeeyls³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤ÓÍøÍÑ´ë¶È¤ÇÊÝÍ‧´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÉÍý¤¬²ÄÇ½
Ï¢·È¥Ç¥Ð¥¤¥¹SLOT¥¿¥¤¥×
Ï¢·È¥Ç¥Ð¥¤¥¹BOX¥¿¥¤¥×
¢£Blueground Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²£¼ê ÍãÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë³¤³°¤«¤éÍèÆü¤µ¤ì¤¿Êý¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢²È¶ñÉÕ¤ÄÂÂßÊª·ï¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸°¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î³ÎÎ©¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡ÖKEY STATION¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸°´ÉÍý¤Î¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢Æþµï¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç°ÂÁ´¤Ê¸°¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¤ËÈ¼¤¦¥¹¥Þー¥È¤Ê¸°¤Î´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤ÊÊª·ï¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Blueground Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§Blueground Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ö¥ëー¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-1-1
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²£¼ê Íã
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2023Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Blueground»ö¶È»ÜÀß¤Î±¿±Ä
¡¡URL¡¡¡§https://www.theblueground.com/ja
¢£Keeyls³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§Keeyls³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥ー¥ë¥º¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-16-1 ¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ë9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Âç´Ó ¸ùÆó
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2015Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§KEY STATION»ö¶È¡¢DX¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È
¡¡URL¡¡¡§https://keeyls.com/
¢£ËÜ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Keeyls³ô¼°²ñ¼Ò¡¡KEY STATION»ö¶ÈÉô
Ï¢ÍíÀè¡§ks-inquiry@keeyls.com