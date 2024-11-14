Auth0 by Okta¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ëAuthConnect¡Ê¥ªー¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¤¬¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶ÅÄÍºÊ¿¡Ë¤Ï¡¢AuthConnect¡Ê¥ªー¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£AuthConnect¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëOkta, Inc.¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIDaaSÀ½ÉÊOkta Customer Identity Cloud¡Ê°Ê²¼Auth0 by Okta¡Ë¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
AuthConnect¡Ê¥ªー¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î¾ÜºÙ
AuthConnect¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊID´ðÈ×¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÌÖÍåÅª¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Auth0 by Okta¤ò¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¶¦ÄÌID´ðÈ×¤ò°ÂÁ´¡¦³Î¼Â¤Ë±¿ÍÑ³«»Ï¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤â¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
AuthConnect¤¬²ò·è¤¹¤ë£³¤Ä¤Î²ÝÂê
- IDaaS¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²ñ°÷´ÉÍý¤ä¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡Ç½³«È¯¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë
- IDaaS¤ÎÍøÍÑ´ë¶È¤Ï¡¢µ¡Ç½³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤È¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë
- ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ë¶È¤Ï¡¢³«È¯¤ËÇ§¾ÚÇ§²Ä¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
AuthConnect¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î
- ¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡§¥æー¥¶ー¤¬¼«¿È¤ÇÅÐÏ¿¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎWeb¥¢¥×¥ê
- Ç§¾Ú¥Õ¥íー¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡§Ç§¾Ú¥Õ¥íー¤Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÅÐÏ¿¤äµ¬ÌóÆ±°Õ¥×¥í¥»¥¹¤òÄÉ²Ã
- ¥Çー¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§CRM¤ä´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥Çー¥¿¤òÏ¢·È
Äó¶¡¤¹¤ëµ¡Ç½¡ÊÈ´¿è¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
AuthConnect¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â
·î³Û2Ëü±ß～¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£MAU¤äÍøÍÑµ¡Ç½¤Ë±þ¤¸¤ÆÎÁ¶â¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«ÀÑ¤ê¤ò´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é(https://share.hsforms.com/1PKPU4u6xQj6orRLHuv2CBgs4vt9)¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÜÅª¤äÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎID´ðÈ×¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Auth0 by Okta¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëIDaaSÆ³Æþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤ÇÆ±ÍÍ¤Îµ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÀß·×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AuthConnect¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¡¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀß·×¤ä³«È¯¤òÉÔÍ×¤È¤·¡¢IDaaSÆ³Æþ¤Î¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢IDaaS¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
AuthConnect¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¤¿¥í¥°¤Î²Ä»ë²½¤ä¡¢¥Ñ¥¹¥ー¤Î´ÉÍýµ¡Ç½Åù¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢AuthConnect¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÇ§¾ÚÇ§²Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â°ÍÍê¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ç¥â°ÍÍê¥Õ¥©ー¥à(https://share.hsforms.com/1n2gbMMCERZmIgxirbIJeKgs4vt9)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://share.hsforms.com/1PKPU4u6xQj6orRLHuv2CBgs4vt9)
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
Auth0 by Okta ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://auth0.com/jp)
AuthConnect¡Ê¥ªー¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://authconnect.app)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://smesh.jp)