¥Ù¥¯¥¹¥È¤¬¡Ö¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー/CRM ¥Ç¥â¡õ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2024 in Åìµþ¡×(11·î21Æü¡¦22Æü ÃÓÂÞ)¤Ë½ÐÅ¸

ベクスト株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/22937/35/resize/d22937-35-671124d44356c944bb69-0.jpg ]■「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス」とは今年で開催 25 回目を迎える、コールセンターをテーマとした国内最大のビジネスイベント。国内のCRM/コールセンター市場を代表するITベンダー/BPO各社が出展し、「クラウド&AI時代」における注目技術を活用した最新ソリューションの展示、センター運用事例、有識者によるセミナー、パネルディスカッション、研修講座など、多数のプログラムが行われます。2023年は約160社が出展し、2日間で8300名超が来場しました。「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス」HPhttps://www.callcenter-japan.com/tokyo■ベクスト展示製品ベクストは、導入実績700社以上のテキストマイニングベンダーの技術・ノウハウに、最新鋭の生成AI技術を取り込み、初心者の方でも手軽に要約・FAQ作成・VOC分析をしていただけるツールを実現しています。コンタクトセンターに日々蓄積されるデータをまるごと活用し、知識ゼロから業務の更なる向上を遂げるご提案をいたします。展示製品1.VextChecker FAQ Edition powered by LLM(β版)応対履歴や対話ログを投入するだけで、お客様目線のヒットしやすいFAQを自動生成・現在のFAQの問合せカバー率を把握し修正すべき既存FAQや新規FAQ候補を自動判定。FAQの初期構築から継続運用までまるごとカバー。展示製品2.VextMiner汎用的な分析ができるテキストマニングツール。話題の自動分類や分類条件の自動チューニングにより経験不要で分析着手・傾向把握が可能。 分析結果は社内に自動メール配信ですばやく共有・報告。話題のランキング判定やポジネガ判定を行える「VoC Lens(β版)」、自動グラフ解釈により、傾向やその打ち手案を生成する「VextInsight powered by LLM」といった分析作業を手軽にする新機能も実装され、さらにパワーアップ。展示製品3.VextResume+ powered by LLM音声認識テキストを複雑な要約テンプレートの設定不要で高精度に自動要約、必須項目の抽出や書きぶりの指定によりオペレーターの応対履歴入力を強力に支援。Salesforceを始めとするCRMシステムに連携可能で、応対履歴を一元管理しコールセンター業務を効率化。展示製品4.VextGEM powered by Gemini(β版)ベクスト初の多言語対応海外版製品。外国語音声データをアップロードするだけで、事前に通話で使用される言語を設定せずとも音声認識・自動要約を実行し、通話内容の全体像や話題傾向を可視化・トークパターン分析により暗黙知化したオペレーターのセールスノウハウを形式知化することが可能。■ベクスト展示情報展示会名:「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in東京」日時 :2024年11月21日(木)・22日(金)10:00~17:30場所 :サンシャインシティ・文化会館ビル 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-1小間位置:3A-7(3F Cホール)主催 :株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパンインフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社公式HP:https://www.callcenter-japan.com/tokyo来場登録:https://crm.callcenter-japan.com/cct/form/visitor_regist.php?_gl=1▼会場MAP(3F)[画像2: https://prtimes.jp/i/22937/35/resize/d22937-35-051db09e564d92689718-1.png ]■ベクストについてベクストは、テキストマイニング専門のソリューション&コンサルティングベンダーです。その活動は1996年からコマツ及びコマツソフト(現クオリカ株式会社)との共同プロジェクトとしてスタートしました。2013年にクオリカ株式会社より分社・独立し、ベクスト株式会社としての活動を開始しています。自動要約、FAQレコメンデーション、VoC(Voice of Customer)分析ツールなど、さまざまなテキストマイニングソリューションを、業種を問わず700社超のトップ企業に提供してきました。