¡Ö2024 MAMA AWARDS¡×¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ªRIIZE¡¢aespa ¡¢BIBI ¡¢IVE¡¢SEVENTEEN Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍ½¹ð

CJ ENM Japan 株式会社

韓国100%エンターテインメントチャンネル「Mnet」および動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営する CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、25年間「初」の道を切り開き、独歩的な地位と権威を受け継いできた世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」ならではのパフォーマンスを披露します。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

毎年年末、圧倒的なスケールと世界が注目するアイコニックなステージで話題を呼んできた「MAMA AWARDS」が、今年も独歩的なステージの誕生を予告しました。日本時間11月22日(アメリカ現地時間21日)にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで幕を開け、その熱気に続き、同日22日と23日に日本の京セラドーム大阪にてリレーで行われる「2024 MAMA AWARDS」のパフォーマンスアーティストとして出演するRIIZE、aespa、BIBI、IVE、SEVENTEENのステージが予告され、期待がさらに高まっています。

まず、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで今年デビュー1周年を迎えたRIIZEが、彼らならではのステージを披露する予定です。RIIZEは昨年「KCON LA 2023」のPRESHOWで「Memories」と「Siren」のステージを初めて公開し、アメリカのGRAMMYSが発表した「KCON LA 2023の9つのエキサイティングな瞬間」の一つにも選ばれました。デビューと同時に'ライジングスター'に浮上し、グローバルファンに強い印象を残したRIIZEは、今年K-POP授賞式として初めて世界音楽市場1位であるアメリカ開催をする「2024 MAMA AWARDS」のステージに立ち、25周年の歴史の新たなページを飾る見通しです。「MAMA AWARDS」が25周年を迎え、デビュー前の初舞台をロサンゼルスで披露したRIIZEは特別にデビュー当時のストーリーで「2024 MAMA AWARDS」のステージを飾る予定です。特に、SHOTARO、WONBINの特別なダンスパフォーマンスで今回ステージの幕を開けると予告しています。

自分たちだけのアイデンティティを盛り込んだ特別なステージを披露すると伝えたaespaは、11月23日に大阪の京セラドーム大阪で行われるCHAPTER2でマルチバースをテーマにしたステージを披露する計画です。aespaは2021年の「MAMA AWARDS」で「ae-aespa」と「Savage」で記憶に残るステージを披露しました。時空を超えるリレー中継と長年培ってきた先端技術力を総括する「2024 MAMA AWARDS」で、aespaはマルチバースの扉が開き、別の宇宙のaespaと出会う瞬間を描く予定です。それぞれ別の宇宙から来たKARINAが本当のKARINAを探す特別な楽しさと共に、2つの世界の出会いがどのようにステージ上で実現されるのか、aespaが見せる超能力単独ステージに注目が集まります。

第4世代K-POP代表ガールズグループであり、「MZワナビーアイコン」であるIVEは、日本時間11月22日、京セラドーム大阪の初日に行われるCHAPTER1を華麗に彩る予定です。世界的な舞台で相次いで好評を博し、実力派アーティストとしての地位を固めたIVEは、メンバー全員が守護神に変身し、古典の説話と魔法少女を組み合わせたひと味違ったコンセプチュアルなステージを完成させる予定です。特に、会場を横断して太陽に力を吹き込むIVE・YUJINの弓パフォーマンスは、「2024 MAMA AWARDS」ならではのアイコニックなステージを証明するものと思われます。果たしてIVEが表現する守護神はどのような姿なのか、MAMAで披露するパフォーマンスに注目が集まります。

独歩的な音色と色で独自のジャンルを構築しているBIBIは、11月23日、京セラドーム大阪の2日目であるCHAPTER2のステージに立ち、「2024 MAMA AWARDS」の忘れられない瞬間を演出する予定です。BIBIは、各種音源チャートを席巻するなどメガヒットを記録した「Bam Yang Gang」をオーケストラでアレンジし、全世代のK-POPファンの目と耳を甘く溶かす甘いステージを披露します。さらに、魔法にかかったBIBIを救うために、誰かがステージ上にサプライズで登場することを明かし、好奇心を掻き立てます。果たして魔法を解いてくれるのは誰なのか、「2024 MAMA AWARDS」でのみ披露されるBIBIの「Bam Yang Gang」のステージが今から楽しみです。

昨年「2023 MAMA AWARDS」で「Album of the Year」を受賞し、忘れられない名場面を誕生させたSEVENTEENも、自分たちの過去・現在・未来を振り返る唯一無二のパフォーマンスで11月23日に行われるCHAPTER2をさらに特別なものにします。最近、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」でカムバックし、1週間でトリプルミリオンセラーを記録。再び期待に拍車をかけたSEVENTEENは「2024 MAMA AWARDS」でこれまでどこにも見せたことのない新しいステージを披露する予定です。特に、産業間の境界が崩れつつあるビッグブラー時代の中でSEVENTEENが見せる「The Real Maestro」はどのような姿になるのか、パフォーマンスの代表らしい歴代級のステージの誕生に期待が高まります。

K-POP授賞式として初めてアメリカでの開催を発表した「2024 MAMA AWARDS」は、アメリカから日本へのリレー配信を通じて、オフラインを越えて全世界に生中継される予定です。毎年年末、独歩的な見どころ満載で話題を呼んできた世界が注目する世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、タイトルスポンサーとして世界200カ国以上に決済ネットワークを運営するグローバル電子決済サービスの大手企業Visaと共にします。「2024 MAMA AWARDS」は、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで、11月22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催され、MnetだけでなくYou TubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される予定です。日本では、CS放送Mnetと動画配信サービスMnet Smart+及び、Pontaパスにて放送・配信を予定しています。

なお、一般チケット販売が11月18日(月)までQoo10にて販売中です。詳細はMAMA AWARDSの公式SNSにて確認できます。

<チケット情報>

一般チケット販売:11月18日(月)23:59まで *予定枚数に達し次第販売終了いたします。

詳細はMAMA AWARDSの公式SNS:https://x.com/MnetMAMA(https://x.com/MnetMAMA)

チケットのお申し込みはこちらから:http://bit.ly/2024MAMAJP_TICKET(http://bit.ly/2024MAMAJP_TICKET)

<放送情報>

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

番組名:『2024 MAMA AWARDS』

番組サイト: https://mnetjp.com/mama/2024/(https://mnetjp.com/mama/2024/)

<放送日時(予定)>

11月22日(金)

アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター

授賞式:12:00~(予定)

京セラドーム大阪

レッドカーペット:16:00~(予定)

授賞式:18:00~(予定)

11月23日(土)

京セラドーム大阪

レッドカーペット:13:00~(予定)

授賞式:15:00~(予定)

※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定です

※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。